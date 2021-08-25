«Самодурство диктаторского типа». Почему Разумков пугает Зеленского майданом

Юрий Вишневский / Деловая столица

Спикер не только сам осмелел, но и намекает всем остальным, что Зеленский не настолько всесилен, каким пытается казаться.

«Слуги народа» сейчас оживленно обсуждают между собой острые места из выступления спикера парламента Дмитрия Разумкова на торжественном заседании Верховной Рады в присутствии Владимира Зеленского. Например, такое: «В Украине никогда не приживались и не приживутся социальные и политические порядки самодурства авторитарного или диктаторского типа».

Говорят, на Банковой очень разозлены этой фразой, ибо восприняли ее - и не без оснований - как выпад в адрес Зеленского. Причем этот выпад слышали не только депутаты, но и гости, в т.ч. парламентские делегации из 16 стран, представители Европарламента и Парламентской ассамблеи НАТО, иностранные послы.

Обмен угрозами

Конечно, это далеко не первый раз, когда Разумков демонстрирует свою самостоятельность. Периодически возникают слухи, что он доиграется и Банковая организует его отставку. Дескать, уже спит и видит себя в этом кресле его первый заместитель Руслан Стефанчук.

Буквально две недели назад была очередная волна такой информации. При внимательном рассмотрении она выглядела как организованный вброс. Ну то есть как «привет» из Офиса президента, чтобы строптивый спикер не расслаблялся и помнил, кто заказывает музыку.

Что ж, если это так, то сейчас мы видим ответный «привет» от спикера. Или упреждающий удар. Дело в том, что 20 августа во время заседания СНБО Разумков отказался голосовать за санкции против интернет-издания «Страна», а также Анатолия и Ольги Шарий (об этом сообщила сама «Страна», ссылаясь на собственные источники). Не исключено, что это могло бы стать поводом для того, чтобы обвинить Разумкова в антиукраинской и прокремлевской позиции и поставить вопрос о его отставке сразу после начала очередной сессии, которая должна открыться 7 сентября.

Похоже, спикер воспользовался рецептом «лучшая защита - нападение». Вместо того чтобы оправдываться, он предпочел заявить о попытках установить в Украине «порядки самодурства диктаторского типа».

Впрочем, не стоит преувеличивать резкость этой фразы. В ней нет прямых обвинений в адрес Зеленского, только намеки. Можно сделать вывод, что Разумков всего лишь добивается того, чтобы Банковая отказалась от попыток отправить его в отставку и сохранила за ним право занимать самостоятельную позицию по отдельным вопросам.

По сути, Разумков хочет не так уж много - пользуясь креслом спикера, создавать себе политический имидж и капитал. Но Зеленский относится к подобным желаниям очень ревниво, вплоть до крайней нетерпимости - это знают все «слуги», включая, конечно, и Разумкова. Потому спикер пытается поставить Банковую перед фактом: не трогайте меня, а не то всем вам будет хуже.

Заметим, что раньше Разумков хоть и мог занимать самостоятельную позицию, но никогда не позволял себе публичных выпадов с резкими оценками. Сейчас своими словами «самодурство диктаторского типа» он показал всем наблюдателям, во-первых, что он сам осмелел, а во-вторых - что Зеленский ослабел или, по крайней мере, совсем не настолько всесилен, каким пытается казаться.

Два повода для майдана

Важно, что спикер в своем выступлении на торжественном заседании Рады пошел еще дальше и предупредил о возможности нового майдана. «Я не устаю повторять, что закон должен быть один для всех и в стенах Верховной Рады Украины, и за ее пределами, и в этом зале, и на улицах наших городов. Давайте работать так, чтобы украинскому народу в который раз не пришлось нам с вами напоминать об этой прописной истине», - заявил он.

Можно понять, что Разумков предупреждает Зеленского о реальности перспективы нового майдана, и что в такой ситуации лучше не создавать себе новых врагов. В своем выступлении спикер сделал еще два резких заявления, которые можно расценить как выпады в адрес Банковой. И как формулировки возможных триггеров для всплесков народного недовольства.

Во-первых, он предостерег от предательства национальных интересов. «Я уверен, из этих стен, где родился Акт провозглашения независимости Украины, никогда не выйдет документ, который будет нарушать территориальную целостность или сдавать национальные интересы, - эти слова спикера зал поддержал аплодисментами. - Ибо территориальная целостность, унитарная форма государства, нерушимость границ, это все те базисы, которые были заложены 30 лет назад, когда создавалась независимая Украина», - и снова аплодисменты. Зеленский, кстати, слушал это с очень недовольным выражением лица, особенно когда зал аплодировал Разумкову.

Можно предположить, что первое, о чем спикер начнет говорить в случае попытки отправить его в отставку, это о желании его убрать, потому что он не даст протянуть через Раду в обход регламента предательские законы, которых добивается от Киева Путин.

Во-вторых, спикер намекнул, что власть работает не на народ, а на свой карман. «Мы помним о том, когда власть забывала, чей мандат у нее на руках и для кого она должна работать. И власть должна это всегда знать, а не так, как было уже в истории нашего государства, когда мандат народа использовали для собственного обогащения», - заявил он.

Трудно сказать, есть ли у Разумкова какой-то серьезный компромат на обитателей Банковой. Но в любом случае найдется немало украинцев, которые поверят ему, если он выступит с разоблачительными заявлениями. Все-таки это человек, который на постах главы партии «Слуга народа» и председателя Верховной Рады имел возможность накопить много информации о Зеленском и его ближайшем окружении.

Как отреагирует Банковая на эти предупреждения, можно будет понять уже скоро. Чтобы инициировать отставку спикера, нужно собрать подписи 150 народных депутатов. Несомненно, это нельзя организовать втайне от самого спикера, да и от журналистов тоже.