Большой герб и пустота. Почему Байден испортил Зеленскому сакральный праздник

Юрий Вишневский / Деловая столица

Нынешний президент очень хотел креатива на юбилей провозглашения Независимости, но все громкие инициативы пришлось отложить.

Главным сюрпризом празднования 30-летия провозглашения Независимости Украины стало то, что Зеленский не решился ни на какие резкие шаги. Еще с весны было известно, что Банковая имеет на 24 августа очень большие планы. Прорабатывались разные варианты, но в любом случае они должны были дать максимально громкий эффект с точки зрения пиара.

Отложенные планы

Задумка политтехнологов Банковой состояла в том, чтобы перехватить инициативу у всех политических конкурентов и продиктовать обществу собственную повестку дня на ближайшие месяцы. Это должно было дать два результата: во-первых, минимизировать осенние акции протеста, во-вторых, поднять рейтинг Зеленского. Для этого нужны были какие-то очень мощные решительные действия.

В последние месяцы обсуждалось несколько резких шагов, о которых Зеленский мог бы объявить 24 августа. Во-первых, это внеочередные выборы парламента - например, под лозунгом необходимости ослабить политическое влияние олигархов. Во-вторых, это досрочные выборы президента - под тем соусом, что Зеленский хочет получит вотум доверия от народа на осуществление своих грандиозных планов. В-третьих, это внеочередное заседание парламента для внесения каких-то суперважных изменений в Конституцию. В-четвертых, это референдум - то ли по поправкам к Конституции, то ли по новой Конституции, то ли по закону об олигархах.

Так вот, все эти идеи не выброшены в корзину, а отложены. Причина задержки одна - Зеленский не ощущает себя хозяином положения. В игру еще не вступил намного более влиятельный игрок, а потому он пока просто старается не делать резких движений.

Фактор Байдена

Когда весной Банковая строила планы на 30-летие провозглашения Независимости, она, конечно, не догадывалась о коварстве Джо Байдена. Дело не только в том, что Байден назначил Зеленскому встречу через неделю после 24 августа. Дело еще и в том, что Зеленский, возможно, понятия не имеет о той игре, которую затеял Вашингтон, и какая роль в ней отведена Киеву.

Фактически Банковая уже пятый день пребывает в состоянии политического ступора, пытаясь нащупать контуры реальности. Началось все 20 августа, когда Вашингтон объявил о возврате к политике санкций по «Северному потоку-2». В тот день Байден подписал указ, позволяющий ввести санкции против российских трубопроводов, предназначенных для экспорта энергоносителей.

«Указ является ответом на определенные проекты российских трубопроводов, направленные на расширение влияния России на энергетические ресурсы Европы, которые ослабят европейскую энергетическую безопасность, включая безопасность Украины и восточного фланга стран НАТО и ЕС, и тем самым угрожают национальной безопасности, внешней политике и экономике страны. Указ блокирует собственность и интересы в собственности иностранных лиц... для участия в определенных видах деятельности или предоставления определенных услуг для способствования, в частности, строительству газопровода "Северный поток-2"», - сообщил Байден в письме спикеру Палаты представителей и президенту Сената.

Случилось это сразу после визита канцлера Германии ангелы Меркель к Путину и перед ее визитом в Киев. Зеленский ждал, что Меркель привезет ему какие-то конкретные предложения - в частности, гарантии использования украинской ГТС и серьезные компенсации за запуск «Северного потока-2» в обход Украины. И все это в комплекте с планом договоренностей о судьбе Донбасса.

Однако вести из Вашингтона поломали все эти планы. Меркель приехала фактически с пустыми руками - все ее предложения «потерялись по дороге». На совместном брифинге после переговоров с Меркель Зеленский признался, что он до сих пор не понимает, кто даст гарантии экономической безопасности Украины после 2024 года, когда завершится действие контракта на транзит по украинской ГТС российского газа в Европу.

Свидетельством экстраординарности событий стала внезапная смена Вашингтоном и Берлином своих представителей на учредительном саммите Крымской платформы в Киеве 23 августа. Первоначально было объявлено, что Байдена будет представлять министра транспорта Пит Буттиджедж, а от Германии должен был быть министр иностранных дел Хайко Маас. Однако затем Байден заменил Буттиджеджа на министра энергетики Дженнифер Гранголм, а Меркель заменила Мааса на министра экономики и энергетики Петера Альтмаера. Конечно, и Гранголм, и Альтмаер выступили на Крымской платформе, но помимо этого они еще и провели трехстороннюю встречу с украинским министром энергетики Германом Галущенко.

Ситуация, кстати, продолжает развиваться очень динамично. 24 августа, на День Независимости, в Киев совершенно неожиданно прилетел министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Так что Зеленскому сейчас явно не до внутренних дел - он не может строить никаких планов, когда во внешних делах царит полная неопределенность.

Возможно, какую-то определенность он привезет из США после встречи с Байденом 31 августа (если, конечно, визит не будет опять перенесен). Не исключено, что после этого Зеленский все-таки выступит с какими-то внутриполитическими инициативами. Повод для этого может быть найден любой, например, открытие очередной сессии Верховной Рады 7 сентября. Но это будет потом. А 30-летие провозглашения Независимости обошлось без серьезных сюрпризов от Зеленского.

Несерьезные сюрпризы

Все, что придумали политтехнологи Банковой в этой ситуации, это создать Зеленскому поводы для исторической гордости.

Во-первых, он издал указ о Дне Украинской Государственности. Он будет отмечаться ежегодно 28 июля - в День Крещения Киевской Руси-Украины, когда почитается память о святом равноапостольном князе Киевском Владимире Великом. Зеленский анонсировал внесение в Верховную Раду законопроекта о признании этого праздника выходным днем.

Во-вторых, 24 августа состоялось внеочередное заседание Верховной Рады, на котором 257 голосов получил законопроект Зеленского о Большом государственном гербе Украины. Правда, это только первое чтение, а чтобы быть принятым во втором чтении и в целом, этот проект, согласно Конституции, должен получить 300 голосов. Это возможно только в одном случае: если Зеленский пойдет на поклон к Виктору Медведчуку и Юрию Бойко, чтобы ОПЗЖ добавила свои 44 голоса.

Фракции «Европейской солидарности» и «Голоса» категорически отказываются поддержать проект Зеленского по принципиальным соображениям. Они подчеркивают, что запись в Конституции о Большом государственном гербе была уступкой коммунистам, которые в противном случае отказывались признавать Тризуб. Что же касается ОПЗЖ, то она свое условие уже сообщила Банковой: с Большого герба должен быть убран лев с короной - символ города Львова и Галицко-Волынского государства.

Так что впереди нас ждут большие и горячие дискуссии о Большом гербе, и сомнительно, чтобы это привело к заметному росту рейтинга Зеленского. Если законопроект будет провален во втором чтении, это будет ударом по его попыткам выглядеть сильным политиком. Если же ради 300 голосов он пойдет на договоренности с ОПЗЖ, то потеряет патриотический электорат.

Зачем же политтехнологи Банковой все-таки подсунули Зеленскому эту, мягко говоря, спорную идею - в день 30-летия Независимости намертво связать себя в общественном мнении с сомнительным проектом, который вызвал целый шквал насмешек и издевательств? Ответ прост: ибо ничего лучше не придумали. Зеленский очень хотел креатива, но все громкие инициативы пришлось отложить из-за коварного дядюшки Джо, поэтому пришлось срочно искать заменители: вот вам, украинцы, новый праздник и вот вам Большой герб.