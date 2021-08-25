Большой герб и пустота. Почему Байден испортил Зеленскому сакральный праздник

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Большой герб и пустота. Почему Байден испортил Зеленскому сакральный праздник

09:45 25.08.2021 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Нынешний президент очень хотел креатива на юбилей провозглашения Независимости, но все громкие инициативы пришлось отложить.

Главным сюрпризом празднования 30-летия провозглашения Независимости Украины стало то, что Зеленский не решился ни на какие резкие шаги. Еще с весны было известно, что Банковая имеет на 24 августа очень большие планы. Прорабатывались разные варианты, но в любом случае они должны были дать максимально громкий эффект с точки зрения пиара.

Отложенные планы

Задумка политтехнологов Банковой состояла в том, чтобы перехватить инициативу у всех политических конкурентов и продиктовать обществу собственную повестку дня на ближайшие месяцы. Это должно было дать два результата: во-первых, минимизировать осенние акции протеста, во-вторых, поднять рейтинг Зеленского. Для этого нужны были какие-то очень мощные решительные действия.

В последние месяцы обсуждалось несколько резких шагов, о которых Зеленский мог бы объявить 24 августа. Во-первых, это внеочередные выборы парламента - например, под лозунгом необходимости ослабить политическое влияние олигархов. Во-вторых, это досрочные выборы президента - под тем соусом, что Зеленский хочет получит вотум доверия от народа на осуществление своих грандиозных планов. В-третьих, это внеочередное заседание парламента для внесения каких-то суперважных изменений в Конституцию. В-четвертых, это референдум - то ли по поправкам к Конституции, то ли по новой Конституции, то ли по закону об олигархах.

Так вот, все эти идеи не выброшены в корзину, а отложены. Причина задержки одна - Зеленский не ощущает себя хозяином положения. В игру еще не вступил намного более влиятельный игрок, а потому он пока просто старается не делать резких движений.

Фактор Байдена

Когда весной Банковая строила планы на 30-летие провозглашения Независимости, она, конечно, не догадывалась о коварстве Джо Байдена. Дело не только в том, что Байден назначил Зеленскому встречу через неделю после 24 августа. Дело еще и в том, что Зеленский, возможно, понятия не имеет о той игре, которую затеял Вашингтон, и какая роль в ней отведена Киеву.

Фактически Банковая уже пятый день пребывает в состоянии политического ступора, пытаясь нащупать контуры реальности. Началось все 20 августа, когда Вашингтон объявил о возврате к политике санкций по «Северному потоку-2». В тот день Байден подписал указ, позволяющий ввести санкции против российских трубопроводов, предназначенных для экспорта энергоносителей.

«Указ является ответом на определенные проекты российских трубопроводов, направленные на расширение влияния России на энергетические ресурсы Европы, которые ослабят европейскую энергетическую безопасность, включая безопасность Украины и восточного фланга стран НАТО и ЕС, и тем самым угрожают национальной безопасности, внешней политике и экономике страны. Указ блокирует собственность и интересы в собственности иностранных лиц... для участия в определенных видах деятельности или предоставления определенных услуг для способствования, в частности, строительству газопровода "Северный поток-2"», - сообщил Байден в письме спикеру Палаты представителей и президенту Сената.

Случилось это сразу после визита канцлера Германии ангелы Меркель к Путину и перед ее визитом в Киев. Зеленский ждал, что Меркель привезет ему какие-то конкретные предложения - в частности, гарантии использования украинской ГТС и серьезные компенсации за запуск «Северного потока-2» в обход Украины. И все это в комплекте с планом договоренностей о судьбе Донбасса.

Однако вести из Вашингтона поломали все эти планы. Меркель приехала фактически с пустыми руками - все ее предложения «потерялись по дороге». На совместном брифинге после переговоров с Меркель Зеленский признался, что он до сих пор не понимает, кто даст гарантии экономической безопасности Украины после 2024 года, когда завершится действие контракта на транзит по украинской ГТС российского газа в Европу.

Свидетельством экстраординарности событий стала внезапная смена Вашингтоном и Берлином своих представителей на учредительном саммите Крымской платформы в Киеве 23 августа. Первоначально было объявлено, что Байдена будет представлять министра транспорта Пит Буттиджедж, а от Германии должен был быть министр иностранных дел Хайко Маас. Однако затем Байден заменил Буттиджеджа на министра энергетики Дженнифер Гранголм, а Меркель заменила Мааса на министра экономики и энергетики Петера Альтмаера. Конечно, и Гранголм, и Альтмаер выступили на Крымской платформе, но помимо этого они еще и провели трехстороннюю встречу с украинским министром энергетики Германом Галущенко.

Ситуация, кстати, продолжает развиваться очень динамично. 24 августа, на День Независимости, в Киев совершенно неожиданно прилетел министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Так что Зеленскому сейчас явно не до внутренних дел - он не может строить никаких планов, когда во внешних делах царит полная неопределенность.

Возможно, какую-то определенность он привезет из США после встречи с Байденом 31 августа (если, конечно, визит не будет опять перенесен). Не исключено, что после этого Зеленский все-таки выступит с какими-то внутриполитическими инициативами. Повод для этого может быть найден любой, например, открытие очередной сессии Верховной Рады 7 сентября. Но это будет потом. А 30-летие провозглашения Независимости обошлось без серьезных сюрпризов от Зеленского.

Несерьезные сюрпризы

Все, что придумали политтехнологи Банковой в этой ситуации, это создать Зеленскому поводы для исторической гордости.

Во-первых, он издал указ о Дне Украинской Государственности. Он будет отмечаться ежегодно 28 июля - в День Крещения Киевской Руси-Украины, когда почитается память о святом равноапостольном князе Киевском Владимире Великом. Зеленский анонсировал внесение в Верховную Раду законопроекта о признании этого праздника выходным днем.

Во-вторых, 24 августа состоялось внеочередное заседание Верховной Рады, на котором 257 голосов получил законопроект Зеленского о Большом государственном гербе Украины. Правда, это только первое чтение, а чтобы быть принятым во втором чтении и в целом, этот проект, согласно Конституции, должен получить 300 голосов. Это возможно только в одном случае: если Зеленский пойдет на поклон к Виктору Медведчуку и Юрию Бойко, чтобы ОПЗЖ добавила свои 44 голоса.

Фракции «Европейской солидарности» и «Голоса» категорически отказываются поддержать проект Зеленского по принципиальным соображениям. Они подчеркивают, что запись в Конституции о Большом государственном гербе была уступкой коммунистам, которые в противном случае отказывались признавать Тризуб. Что же касается ОПЗЖ, то она свое условие уже сообщила Банковой: с Большого герба должен быть убран лев с короной - символ города Львова и Галицко-Волынского государства.

Так что впереди нас ждут большие и горячие дискуссии о Большом гербе, и сомнительно, чтобы это привело к заметному росту рейтинга Зеленского. Если законопроект будет провален во втором чтении, это будет ударом по его попыткам выглядеть сильным политиком. Если же ради 300 голосов он пойдет на договоренности с ОПЗЖ, то потеряет патриотический электорат.

Зачем же политтехнологи Банковой все-таки подсунули Зеленскому эту, мягко говоря, спорную идею - в день 30-летия Независимости намертво связать себя в общественном мнении с сомнительным проектом, который вызвал целый шквал насмешек и издевательств? Ответ прост: ибо ничего лучше не придумали. Зеленский очень хотел креатива, но все громкие инициативы пришлось отложить из-за коварного дядюшки Джо, поэтому пришлось срочно искать заменители: вот вам, украинцы, новый праздник и вот вам Большой герб.

 

ПО РУБРИКАМ

18:39 Прибыль банков выросла на 40% по сравнению с кризисным 2020 годом

13:48 Курс евро 25 августа снижается к доллару на статистике из Германии

13:22 Иран снимет запрет на майнинг криптовалют с 22 сентября

12:24 Справочный курс гривны 25 августа понижен на 3,34 коп до 26,6809 грн/$1

12:18 Фондовые биржи АТР 25 августа в основном выросли вслед за США

11:50 Суд отклонил ходатайство экс-владельцев ПриватБанка о прекращении рассмотрения дела о взыскании нанесенных банку убытков

10:42 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 20.08.21

10:39 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 25.08.21

10:34 Остаток средств на корсчетах банков 25.08.21

10:28 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 20.08.2021

08:22 Золото 25 августа дешевеет на укреплении доллара и в ожидании разворота к риску

08:05 Доллар умеренно дорожает в ожидании конференции в Джексон-Хоуле

07:56 Nasdaq Composite впервые пробил отметку 15 000 пунктов

20.08 Доллар на межбанке немного подорожал перед большими выходными

20.08 Количество безналичных операций с платежными картами выросло за полгода на треть, – НБУ

• дальше…

18:36 В Украине зарегистрировали более 9 тысяч земельных соглашений - Минагро

18:33 Рост розничного товарооборота в Украине в июле замедлился до 10,1% - Госстат

18:31 Рост капинвестиций в Украине во ІІ кв.-2021 составил 17,1% - Госстат

18:30 В США испытают систему повышения эффективности плазмы — это сделает термоядерные реакторы проще

17:28 Объем реализации предприятиями сферы услуг Украины во ІІ кв. возрос на 22,9% - Госстат

17:25 Украинские предприятия в I пол.-2021 нарастили прибыль более чем в 12 раз - Госстат

17:20 Рост промпроизводства в Украине в июле-2021 замедлился до 0,2% – Госстат

17:19 Минфин в текущем году представит законопроект о косвенных методах определения доходов - Марченко

16:55 Минфин просит новых гарантий США по госдолгу Украины

16:51 Деньги на субсидии заканчиваются. Минфин готовит корректировку госбюджета-2021

• дальше…

17:02 Из-за медленной вакцинации мировая экономика теряет триллионы

13:42 «Северный поток-2» проиграл суд в Германии относительно освобождения от правил ЕС

13:22 Иран снимет запрет на майнинг криптовалют с 22 сентября

12:56 «Талибан» запретил вывозить из Афганистана доллары

12:26 Пять стран создают фонд помощи Украине

10:22 США ввели санкции против «Северного потока-2»: проект они не остановят

20.08 Путин заявляет, что принятие Украиной закона о переходном периоде в Донбассе де-факто будет означать выход Киева из минских соглашений

20.08 Талибы составили черный список сторонников прежней власти

19.08 Талибов не допустят к средствам Афганистана в МВФ

19.08 Сбежавший президент Афганистана находится в ОАЭ

18.08 Польша построит забор на границе и изменит законодательство из-за нелегалов из Беларуси

18.08 Талибы открыли огонь по протестующим в Джелалабаде

18.08 Бизнес с «Талибаном»: чем Афганистан интересен Китаю, Турции и России

18.08 США блокируют талибам доступ к счетам правительства Афганистана

17.08 Новый шпионский скандал в Берлине. При чем здесь Россия

• дальше…

20.08 Клинч с Киевсоветом: Почему новый глава КГГА все равно будет зависеть от Кличко

19.08 ЕС признал украинские COVID-сертификаты в приложении «Дія»

16.08 В Киеве заблокирована работа инспекции по парковке: автомобили не эвакуируют

13.08 Украина попала в список стран, где экономически невыгодно иметь автомобиль

11.08 Офис Президента, Татаров и Кличко: Что известно о новом начальнике полиции Киева Выговском

09.08 Госстат: 67% украинцев считают себя бедными, средним классом – только 1%

06.08 Хуже, но не катастрофично: есть ли шанс потерять безвиз после нового отчета ЕС

04.08 Украинские COVID-сертификаты в «Дія» успешно прошли техническую оценку в ЕС

03.08 Украина заняла 54 место в Мировом рейтинге конкурентоспособности

29.07 На ВДНХ в Киеве создадут крупнейший в Украине спорткластер на 22 га - замглавы ОП

29.07 Украина с 2022 года вводит сбор биометрических данных иностранцев для выдачи виз

26.07 В Украине хотят официально разрешить смешивать разные виды вакцин

20.07 МВД планирует вернуть техосмотр автомобилей, но с видеофиксацией процесса

20.07 Украина начинает 5-й этап вакцинальной кампании, вакцинироваться от Covid-19 смогут все желающие

19.07 Большинство киевлян поддерживают инициативы городских властей в отношении МАФов - опрос

• дальше…

18:43 «Самодурство диктаторского типа». Почему Разумков пугает Зеленского майданом

09:45 Большой герб и пустота. Почему Байден испортил Зеленскому сакральный праздник

09:24 Почему Крымская платформа не сможет принять ни одного решения

08:53 Чем закончилось турне Меркель в Киев и Москву

20.08 Почему Кабмин втихаря назначил Мельника директором БЭБУ

20.08 Зеленский подписал указ, изменяющий порядок помилования коррупционеров

20.08 Путин заявляет, что принятие Украиной закона о переходном периоде в Донбассе де-факто будет означать выход Киева из минских соглашений

20.08 Клинч с Киевсоветом: Почему новый глава КГГА все равно будет зависеть от Кличко

19.08 Зеленский: говорить о возможности второго срока пока что рано

19.08 Почему при власти Зеленского патриотические мероприятия заканчиваются скандалами

19.08 Вступление в ЕС поддерживают 64% украинцев, в НАТО – 54%

19.08 Встречу Зеленского и Байдена перенесли на 31 августа

19.08 Чернышев опроверг слухи о своем назначении главой КГГА

18.08 Выборы без контроля над границей. Как Зеленский организует фиктивную деоккупацию Донбасса

18.08 Сломать Киевсовет: Зачем Чернышева хотят назначить главой КГГА вместо Кличко

• дальше…

18:30 В США испытают систему повышения эффективности плазмы — это сделает термоядерные реакторы проще

13:01 Daimler: электрические и водородные грузовики быстро потеснят дизель в ЕС

20.08 Камеры вместо зеркал и необычный капот: рассекречен первый серийный электрокар Genesis

20.08 Следующий запуск ракеты New Shepard компании Blue Origin состоится 25 августа, но без людей на борту

20.08 Tesla анонсировала робота-гуманоида Tesla Bot. Высотой 172 см и с передовым искусственным интеллектом

19.08 LG показала передачу данных в сети 6G на расстояние 100 метров — пока это рекорд

19.08 Китайский интернет-гигант Baidu представил свой первый автомобиль. У него нет руля

19.08 С начала года эксперты обнаружили более 1500 мошеннических сайтов, нацеленных на криптоинвесторов

19.08 Итальянские светофоры будут штрафовать нарушителей в автоматическом режиме

19.08 Samsung задействовала ИИ для проектирования мобильных процессоров

19.08 Почти четверть всех акций Tesla принадлежит Илону Маску

18.08 Tencent ограничит время пребывания несовершеннолетних в онлайн-играх в сотрудничестве с властями Китая

18.08 TSMC стала самой дорогой азиатской компанией, обогнав Tencent

18.08 У Nissan Note появилась «заряженная» версия Nismo

18.08 Huawei «застряла»: никто не может помочь ей начать производство SoC Kirin

• дальше…

05.08 Самая богатая певица в мире. Рианна стала миллиардершей, но в этом ей помогла не музыка

04.08 Риз Уизерспун стала самой состоятельной актрисой в мире

15.07 Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером – Forbes

07.07 Лучшие города для удаленной работы: в топе — Мельбурн, Дубай, Сидней

06.07 Исландия: эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным

01.07 В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

05.03 Объем интернет-рекламы в Украине за год вырос на 7%, – исследование

26.01 Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

11.01 Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха

17.12 Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы

03.12 Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно