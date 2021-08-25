Почему Крымская платформа не сможет принять ни одного решения

Юрий Вишневский / Деловая столица

Многое из того, что объявил Зеленский, вообще не нашло отражения в совместной декларации участников саммита.

Накануне празднования 30-летия Независимости Украины в Киеве состоялся учредительный саммит Крымской платформы. Естественно, главный вопрос - о том, какие конкретные результаты может дать этот международный консультационно-координационный формат.

Кремлевские пропагандистские ресурсы продвигают тезис о том, что Крымская платформа - это только разговоры ради разговоров. К сожалению, с Банковой мы слышали фактически то же самое, только в пафосном исполнении. Владимир Зеленский за несколько дней до саммита разъяснил в интервью украинским журналистам, что Крымская платформа - это «колокольня», на которой можно будет «бить в колокола».

Теперь, когда саммит уже состоялся, можно подвести некоторые итоги. Прежде всего - о чем договорились участники саммита и что запланировано на будущее. Кстати, многое из того, что объявил Зеленский, вообще не нашло отражения в совместной декларации.

Интерес Вашингтона

В учредительном саммите Крымской платформы приняли участие представители Украины и еще 42 государств. Как записано в совместной декларации, они решили «создать Международную Крымскую платформу как консультативный и координационный формат с целью мирного прекращения временной оккупации Российской Федерацией территории Автономной Республики Крым и города Севастополя и для восстановления контроля Украины над этой территорией в полном соответствии с международным правом».

В число государств-соучредителей вошли все страны «Большой семерки», все 30 стран - членов НАТО, все 27 стран - членов Евросоюза, а также Австралия, Грузия, Молдова, Новая Зеландия и Швейцария. Также на саммит прибыли президент Европейского совета Шарль Мишель, вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис и заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане. Это говорит о том, что Крымская платформа - уже не только украинская инициатива. А фактически совместный проект G7, НАТО и ЕС.

Примечательно заявление, которое сделала на саммите представитель президента США Джо Байдена, министр энергетики США Дженнифер Гренголм. «Мы хотим поставить Россию на место и хотим добиться прекращения ее вмешательства на востоке Украины и аннексии Крыма, - подчеркнула она. - Мы считаем, что Крымская платформа действительно донесет до всех мысль, что Крым - это Украина и что Россию надо привлечь к ответственности за ее агрессию».

В этой связи заслуживает внимания организационный момент. Крымская платформа не получила статуса организации, это всего лишь «формат», как и записано в декларации. У Крымской платформы нет председателя, руководящих органов, штатных чиновников и т. п., есть только Национальный офис, созданный Украиной. И это красноречиво свидетельствует об отношении западных партнеров к Зеленскому. Если США действительно захотят «поставить Россию на место», то они будут самостоятельно советоваться с ЕС и партнерами по G7 и НАТО, а уже потом сообщат Банковой о своем решении.

Декларация без действий

Открывая саммит, Зеленский предложил участникам сосредоточиться на практической работе и координации усилий по конкретным вопросам. «Среди них - усиление санкций, защита прав человека, что очень важно, преодоление экологических и экономических последствий оккупации, обеспечение свободы навигации в Черном и Азовском морях», - перечислил он свои ожидания.

Однако в совместной декларации не нашлось места ни для каких конкретных решений ни по одному из этих вопросов. Есть лишь расплывчатые обещания, которые никого ни к чему не обязывают.

Единственное конкретное действие, записанное в декларации, это «рассмотреть введение дальнейших политических, дипломатических и ограничительных мер в отношении Российской Федерации, если это предусмотрено правовой системой каждого участника Платформы и согласно соответствующим процедурам, когда это необходимо и если действия России будут этого требовать». Зеленский, подводя итоги форума, расшифровал этот пункт декларации как «обязательство рассмотреть дополнительные политические, дипломатические, ограничительные санкции в отношении России в случае дальнейшей агрессии». Судя по всему, не идет речи ни о каких новых санкциях за все те преступления, которые Россия уже совершила: за оккупацию Крыма, за нарушение прав человека, за ущемления крымских татар, за разграбление полуострова, за блокирование судоходства в Керченском проливе и Азовском море. Вопрос о новых санкциях будет подниматься только в случае новой агрессии.

В интервью перед саммитом Зеленский заявил, что «частью повестки дня Крымской платформы» является «вопрос усиления Военно-морских сил Украины». Тогда же он предположил, что во время Крымской платформы будут разработаны новые решения вопроса крымских политзаключенных. Однако в декларации саммита обо всем этом нет ни слова.

Открывая саммит, Зеленский высказал уверенность: «Синергия наших усилий должна заставить Россию сесть за стол переговоров о возвращении нашего полуострова». Однако другие участники саммита не захотели раздавать пустых обещаний. В совместной декларации задача добиться переговоров с Россией не ставится.

Ну и совсем уж голословным оказалось заявление Зеленского на открытии саммита о том, что «с сегодняшнего дня мы фактически начинаем обратный отсчет времени до освобождения нашей земли - украинского полуострова». Принято объявлять обратный отсчет времени тогда, когда известна точная дата запланированного события. Однако точной даты деоккупации Крыма нет не только в декларации саммита - Зеленский тоже не может ее назвать. Соответственно он не может сказать, сколько времени осталось до этого события. Поэтому его слова о начале «обратного отсчета времени» - совершенно пустые.

Зачем же они ему понадобились? Затем же, зачем и слова о переговорах с Россией. Он просто выдает желаемое за действительное и пытается продать это украинским избирателям. Причем многие, как подсказывает опыт последних двух с половиной лет, в самом деле поверят и купят.