Финансовые новости
- |
- 25.08.21
- |
- 19:07
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Почему Крымская платформа не сможет принять ни одного решения
09:24 25.08.2021 |
Многое из того, что объявил Зеленский, вообще не нашло отражения в совместной декларации участников саммита.
Накануне празднования 30-летия Независимости Украины в Киеве состоялся учредительный саммит Крымской платформы. Естественно, главный вопрос - о том, какие конкретные результаты может дать этот международный консультационно-координационный формат.
Кремлевские пропагандистские ресурсы продвигают тезис о том, что Крымская платформа - это только разговоры ради разговоров. К сожалению, с Банковой мы слышали фактически то же самое, только в пафосном исполнении. Владимир Зеленский за несколько дней до саммита разъяснил в интервью украинским журналистам, что Крымская платформа - это «колокольня», на которой можно будет «бить в колокола».
Теперь, когда саммит уже состоялся, можно подвести некоторые итоги. Прежде всего - о чем договорились участники саммита и что запланировано на будущее. Кстати, многое из того, что объявил Зеленский, вообще не нашло отражения в совместной декларации.
Интерес Вашингтона
В учредительном саммите Крымской платформы приняли участие представители Украины и еще 42 государств. Как записано в совместной декларации, они решили «создать Международную Крымскую платформу как консультативный и координационный формат с целью мирного прекращения временной оккупации Российской Федерацией территории Автономной Республики Крым и города Севастополя и для восстановления контроля Украины над этой территорией в полном соответствии с международным правом».
В число государств-соучредителей вошли все страны «Большой семерки», все 30 стран - членов НАТО, все 27 стран - членов Евросоюза, а также Австралия, Грузия, Молдова, Новая Зеландия и Швейцария. Также на саммит прибыли президент Европейского совета Шарль Мишель, вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис и заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане. Это говорит о том, что Крымская платформа - уже не только украинская инициатива. А фактически совместный проект G7, НАТО и ЕС.
Примечательно заявление, которое сделала на саммите представитель президента США Джо Байдена, министр энергетики США Дженнифер Гренголм. «Мы хотим поставить Россию на место и хотим добиться прекращения ее вмешательства на востоке Украины и аннексии Крыма, - подчеркнула она. - Мы считаем, что Крымская платформа действительно донесет до всех мысль, что Крым - это Украина и что Россию надо привлечь к ответственности за ее агрессию».
В этой связи заслуживает внимания организационный момент. Крымская платформа не получила статуса организации, это всего лишь «формат», как и записано в декларации. У Крымской платформы нет председателя, руководящих органов, штатных чиновников и т. п., есть только Национальный офис, созданный Украиной. И это красноречиво свидетельствует об отношении западных партнеров к Зеленскому. Если США действительно захотят «поставить Россию на место», то они будут самостоятельно советоваться с ЕС и партнерами по G7 и НАТО, а уже потом сообщат Банковой о своем решении.
Декларация без действий
Открывая саммит, Зеленский предложил участникам сосредоточиться на практической работе и координации усилий по конкретным вопросам. «Среди них - усиление санкций, защита прав человека, что очень важно, преодоление экологических и экономических последствий оккупации, обеспечение свободы навигации в Черном и Азовском морях», - перечислил он свои ожидания.
Однако в совместной декларации не нашлось места ни для каких конкретных решений ни по одному из этих вопросов. Есть лишь расплывчатые обещания, которые никого ни к чему не обязывают.
Единственное конкретное действие, записанное в декларации, это «рассмотреть введение дальнейших политических, дипломатических и ограничительных мер в отношении Российской Федерации, если это предусмотрено правовой системой каждого участника Платформы и согласно соответствующим процедурам, когда это необходимо и если действия России будут этого требовать». Зеленский, подводя итоги форума, расшифровал этот пункт декларации как «обязательство рассмотреть дополнительные политические, дипломатические, ограничительные санкции в отношении России в случае дальнейшей агрессии». Судя по всему, не идет речи ни о каких новых санкциях за все те преступления, которые Россия уже совершила: за оккупацию Крыма, за нарушение прав человека, за ущемления крымских татар, за разграбление полуострова, за блокирование судоходства в Керченском проливе и Азовском море. Вопрос о новых санкциях будет подниматься только в случае новой агрессии.
В интервью перед саммитом Зеленский заявил, что «частью повестки дня Крымской платформы» является «вопрос усиления Военно-морских сил Украины». Тогда же он предположил, что во время Крымской платформы будут разработаны новые решения вопроса крымских политзаключенных. Однако в декларации саммита обо всем этом нет ни слова.
Открывая саммит, Зеленский высказал уверенность: «Синергия наших усилий должна заставить Россию сесть за стол переговоров о возвращении нашего полуострова». Однако другие участники саммита не захотели раздавать пустых обещаний. В совместной декларации задача добиться переговоров с Россией не ставится.
Ну и совсем уж голословным оказалось заявление Зеленского на открытии саммита о том, что «с сегодняшнего дня мы фактически начинаем обратный отсчет времени до освобождения нашей земли - украинского полуострова». Принято объявлять обратный отсчет времени тогда, когда известна точная дата запланированного события. Однако точной даты деоккупации Крыма нет не только в декларации саммита - Зеленский тоже не может ее назвать. Соответственно он не может сказать, сколько времени осталось до этого события. Поэтому его слова о начале «обратного отсчета времени» - совершенно пустые.
Зачем же они ему понадобились? Затем же, зачем и слова о переговорах с Россией. Он просто выдает желаемое за действительное и пытается продать это украинским избирателям. Причем многие, как подсказывает опыт последних двух с половиной лет, в самом деле поверят и купят.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Большой герб и пустота. Почему Байден испортил Зеленскому сакральный праздник
|Почему Крымская платформа не сможет принять ни одного решения
|Чем закончилось турне Меркель в Киев и Москву
|Почему Кабмин втихаря назначил Мельника директором БЭБУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Международный турнир по сквошу «Zenit Black Sea Open 2021» примет в Одессе 150 спортсменов из более чем десяти стран
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Почему при власти Зеленского патриотические мероприятия заканчиваются скандалами
|Чернышев опроверг слухи о своем назначении главой КГГА
|Выборы без контроля над границей. Как Зеленский организует фиктивную деоккупацию Донбасса
|Сломать Киевсовет: Зачем Чернышева хотят назначить главой КГГА вместо Кличко
|От продуктов до кирпича. Как вырастут цены из-за рекордно дорожающего газа
|Как повлияет на планы Тимошенко уголовное дело против главы ГПЗКУ — интервью с Александром Черненко
|И нас кинут как Афганистан: Почему украинцы снова повторяют глупости за российской пропагандой
Это интересно
|Итальянские светофоры будут штрафовать нарушителей в автоматическом режиме
|Samsung задействовала ИИ для проектирования мобильных процессоров
|Почти четверть всех акций Tesla принадлежит Илону Маску
|Tencent ограничит время пребывания несовершеннолетних в онлайн-играх в сотрудничестве с властями Китая
|TSMC стала самой дорогой азиатской компанией, обогнав Tencent
|У Nissan Note появилась «заряженная» версия Nismo
|Huawei «застряла»: никто не может помочь ей начать производство SoC Kirin