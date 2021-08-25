Чем закончилось турне Меркель в Киев и Москву

Владислав Гирман / Деловая столица

Меркель уходит, но проблемы остаются и ее визави продолжили искать пути их решения уже без нее.

Визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Киев 22 августа, определенно последний в таком статусе, к ее неудовольствию, но вполне ожидаемо, всецело был посвящен "Северному потоку-2" и вызываемым им геополитическим волнам.

Главе федерального правительства пришлось выслушать слабо завуалированные упреки как от руководства Украины, так и вовсе не завуалированные - от украинских журналистов.

Причем сразу после поездки в Москву, где Меркель безуспешно пыталась выдавить хоть какую-нибудь конкретику из президента России Владимира Путина.

В общем прощальное турне Меркель в качестве посредника в переговорах между Киевом и Москвой получилось далеко не таким, каким должно было быть, учитывая его символизм.

Как-никак, завершается 16-летняя эпоха правления Ангелы Меркель. За это время в Украине, да и в США сменился уже четвертый президент, а сама канцлер успешно справилась со множеством вызовов, сохранив популярность и уважение мировых лидеров. И сделала она очень много для защиты интересов Украины: способствовала ужесточению санкций против России и увеличению материальной поддержки Киеву (Германия - третий после США и ЕС донор), принимала активное участие в минском процессе и работе "нормандской четверки".

В Киеве вчера Меркель назвала Россию "участницей конфликта" и поддержала украинскую политику отказа от участия в прямых переговорах с сателлитами Кремля на Донбассе.

И все же если в Вашингтоне во время прощального визита Меркель все сложилось для нее наилучшим образом, ведь было заключено соглашение с Джо Байденом по СП-2 и посеяно зерно дружбы между его администрацией и будущим кабмином ФРГ, то в России и Украине Меркель, можно сказать, ожидал прохладный прием.

Встречи не обозначены какими-либо существенными достижениями. Путин, воодушевившись соглашением Байдена и Меркель, почувствовал силу и отказался идти на уступки, дав понять, что будет лишь усиливать давление на Европу и Украину, в том числе блокируя работу "нормандского формата".

В Киеве же Меркель пришлось снова оправдываться за нежелание Берлина продавать Украине летальное оружие и, естественно, за поддержку "Северного потока-2".

И, ко всему прочему, мириться с довольно-таки резким тоном Зеленского, который, следует признать, неплохо подготовился к встрече и выглядел куда более уверенно, нежели, например, в начале своего президентства.

Так, Зеленский, отвечая на вопрос о развитии украинского флота, "уколол" Меркель постоянными отказами в предоставлении оружия, в то время как США и Великобритания Киев в этом вопросе поддержали.

Да, признает он, в рамках НАТО Европа и, в частности, Германия поддерживают Украину, но Киев нуждается в "очень предметных вещах". "Мы знаем, в каких направлениях Германия могла бы нас поддержать. И мы все еще на это очень рассчитываем", - подчеркнул президент.

Он также безапелляционно заявил, что неправильно и опасно не замечать того, что СП-2 является политическим оружием России, которая и без запуска трубопровода сегодня провоцирует рост цен на газ в Европе, добиваясь таким образом ускорения процесса введения "Северного потока-2" в эксплуатацию.

На эти выпады канцлер только и смогла ответить, разделив ответственности со всей Европой. Меркель напомнила, что в проекте участвуют также нидерландские и французские компании, а значит, это не немецко-российский, а европейско-российский проект. Следовательно, в случае, если Россия будет использовать СП-2 как оружие, то призвать ее к порядку должна вся Европа, а не только Берлин.

Еще одним своего рода оправданием стало обязательство ФРГ, закрепленное в Вашингтонской декларации, инвестировать в развитие возобновляемой - водородной - энергетики в Украине; а также добиваться от России пролонгации соглашения о транзите газа через Украину после 2024 г., когда истекает срок действия действующего.

Но канцлер, да и Зеленский, призвали не смешивать этот вопрос с поддержкой немцами "зеленой энергетики" в Украине.

Меркель вполне резонно заметила, что Германия и Европа, ныне переходящие на возобновляемые источники энергии, так или иначе в будущем откажутся от импорта российского газа, а значит украинская ГТС и СП-2 в любом случае станут бесполезны. Потому-то переход Украины на "чистую энергию" - в ее же интересах.

Только здесь есть важный нюанс. Если соглашение о транзите через Украину продлено в 2024 г. не будет, а Путин во время переговоров Меркель ей никаких гарантий не предоставил, то Украина лишится существенной статьи доходов, которые в том числе могли бы обеспечить "озеленение" энергоинфраструктуры.

Вот этот период - между 2024 г. и переходом Украины на "зеленую энергию" имеет ключевое значение. Он вызывает вопросы и сомнения. И требует получения от партнеров, США и Германии, согласившихся с завершением строительства СП-2, четких гарантий предоставления компенсаций и стратегии развития данного сегмента украинской энергетики.

Пока таких гарантий нет. Вашингтонская декларация - лишь декларация, а обязательства Берлина не прописаны в конкретных двухсторонних межправительственных соглашениях.

Ответов на вопросы, волнующие Киев, Ангела Меркель 22 августа не привезла.

Хотя нельзя не обратить внимание на синхронность изменений в американской и немецкой делегациях на саммите "Крымской платформе".

Делегацию США вместо министра транспорта Питера Буттиджича возглавила министр энергетики Дженнифер Гренхолм, а Берлин в последний момент, под предлогом непростой ситуации в Афганистане, заменил министра иностранных дел Хайко Мааса министром экономики и энергетики Петером Альтмайером.

Это свидетельствует о том, что вопрос "Северного потока-2" остается топ-темой для треугольника "Украина- Германия-США" и вопрос этот непростой, требующий интенсивных переговоров.

Чем, собственно, в Киеве и займутся Грехолм и Альтмайер, стремясь достичь более-менее внятных договоренностей до встречи Зеленского с Байденом в Вашингтоне 31 августа.

Визиты Меркель, можно сказать, даже в некоторой степени унизительные, на самом деле стали прощальными. Фактически канцлера и в Киеве, и в Москве уже списали на берег, выказав протокольное уважение - в виде букета (от Путина) и ордена Свободы (от Зеленского). Меркель уходит, но проблемы остаются и ее визави продолжили искать пути их решения уже без нее.



