Клинч с Киевсоветом: Почему новый глава КГГА все равно будет зависеть от Кличко

Ігор Петренко / Depo.ua

В президентском офисе не оставляют планов лишить Кличко должности главы КГГА. Но для этого центру не хватает законных полномочий, и работать новый назначенец Банковой полноценно не сможет. Зато Кличко все свои и подчиненных провалы сможет переложить на президента.

Кличко не исключает, что его устранят с должности главы КГГА сегодняшним решением Совета нацбезопасности и обороны, об этом он заявил на "Украинском радио". Эти слова похожи на превентивный информационный вброс, призванный нивелировать возможность опасного развития событий. Тем более что Виталий Владимирович еще и пригрозил своим оппонентам "хаосом в городе" в результате разделения должностей мэра и главы КГГА и ломки вертикали власти в столице.

Можно ли снять Кличко с КГГА и назначить нового главу не нарушив закон

Уволить главу КГГА президент может, когда для этого есть веские основания: прекращение гражданства, признание его недееспособным, выезд на постоянное место жительства за границу. Как видим, этот перечень оснований власти ничем не поможет: Кличко вполне дееспособен, является гражданином Украины, за границу жить не уехал. И по доброй воле отказываться от должности, кажется, не хочет.

Назначить главой КГГА лицо, которое не избирали киевляне, по мнению экспертов - антиконституционно. Статьи Конституции 118 и 140 говорят, что особенности осуществления местного самоуправления и исполнительной власти в Киеве определяются отдельным законом "О столице". В нем определено, что на должность главы КГГА может быть назначен только Киевский городской глава. То есть лицо, избранное на всеобщих выборах киевлянами.

Напомним, Конституционный суд Украины однажды, в 2003 году, уже пришел к выводу, что Киевскую городскую государственную администрацию может возглавлять лишь лицо, избранное Киевским городским главой и возглавляющее горсовет. Таким образом, только это лицо президент Украины должен назначать главой Киевской городской государственной администрации. Чтобы дополнительно усилить позиции мэра Кличко в конфликте с Банковой, в августе 2019 года, в разгар первого акта этой войны, 51 депутат Верховной Рады предыдущего восьмого созыва обратился в Конституционный Суд за толкованием Основного Закона в части осуществления местного самоуправления и государственной власти в столице. Суд открыл конституционное производство, которое, правда, продолжается до сих пор: то ли у судей не хватает духа для решения наперекор Банковой, то ли во время кризиса этой институции руки не доходят.

В то же время логика ОП основывается, не поверите, тоже на норме ст. 118 Конституции Украины, которая предусматривает, что главу местной государственной администрации назначает и освобождает от должности президент Украины по представлению Кабинета Министров. А ч. 2 ст. 8 Закона Украины "О местных государственных администрациях" говорит, что президент назначает глав местных госадминистраций на срок полномочий главы государства.

Мол, президент имеет такое право. И первый шаг к реализации этого права был сделан еще 4 сентября 2019 года, когда правительство Алексея Гончарука внесло Владимиру Зеленскому представление об увольнении Кличко с должности главы КГГА, но глава государства тогда решил, что вопрос не ко времени. Времена меняются ...

Правда все равно не понятно, на каком основании назначат нового председателя КГГА, который не будет избран мэром. И что этот человек будет делать на посту, или вернее, что ему позволят сделать.

Как это делали во времена Януковича: короткая историческая справка с параллелями и перпендикулярами

В нашей недавней истории есть прецедент увольнения мэра столицы с должности главы КГГА. Было это во времена правления Виктора Януковича: в ноябре 2010 года Леонида Черновецкого указом президента на должности председателя Киевской городской государственной администрации заменили на Александра Попова. Перед тем, в сентябре, подконтрольное регионалам большинство в парламенте приняло изменения в закон "О столице Украины", согласно с которым президент получил право назначать главу КГГА. И неважно, что это прямо противоречит выводу Конституционного Суда от 2003 года, о котором говорилось выше.

Но, в отличие от Виталия Кличко, тогдашний мэр за кресло в Киевской городской администрации не цеплялся. Его как-то "уговорили" - возможно, нажали на бизнес-интересы, может, угрожали чем-то другим: соответствующий арсенал "регионалов" времен расцвета "семьи президента" известен. В результате Леонид Черновецкий тихо отошел от дел.

Отличие второе - отсутствие у Черновецкого устойчивого большинства в Киевсовете. Под давлением и открытыми силовиками уголовными делами, прежде всего против команды Черновецкого, многие депутаты того состава горсовета просто не устояли. В противоположность тем событиям, сегодня за спиной Кличко сформировалось менее аморфное депутатское большинство. И оно способно вставить палки в колеса планам президентской команды, превратив нового председателя КГГА в английскую королеву. Во времена Януковича Киевсовет не мешал назначенцу Банковой Попову полноценно работать. А вот сегодня ситуация может быть кардинально другой.

Почему новый глава КГГА будет бессилен перед Киевсоветом

А теперь вернемся к тому, как новоназначенный глава КГГА будет выполнять основную задачу власти и переформатировать Киевсовет так, чтобы он стал полностью лояльным центральной власти.

В настоящее время 120 депутатов Киевсовета объединены в 7 фракций:

Большинство в горсовете составляют фракции "УДАР" Виталия Кличко (29 депутатов) и "Евросолидарность" Петра Порошенко (31 депутат), "идеологическая" часть фракции "Голос", плюс голоса главы города и преданного ему секретаря совета Владимира Бондаренко. Зато к имеющемуся и потенциальному активу власти можно отнести маленькую фракцию "Слуги народа" и, пожалуй, "деловую" часть других фракций.

Нет оснований считать, что депутаты с бухты-барахты будут массово перебегать от Кличко в лагерь ОП. Кстати, сложная ситуация вокруг мэра может помочь команде Порошенко укрепить свои позиции в Киеве и вынудить Кличко к более тесному сотрудничеству, от которого тот уклонялся еще до выборов 2020 года, пытаясь сконструировать в Киевсовете относительно независимые от других игроков политические конфигурации.

Конечно, кто-то из кличковцев сломается под угрозой уголовного преследования, кого-то купят. Ведь во всех фракциях есть немало бизнесменов, в частности, застройщиков, их представителей и лиц, по разным причинам уязвимых к давлению со стороны властей и силовиков. Поэтому мэру приходится теперь жить в реалиях, когда часть Киевсовета рано или поздно может склониться в сторону Банковой.

Но есть один важный момент, способный стать непреодолимым препятствием для планов Офиса президента. Согласно ст. 4 регламента Киевсовета, право созывать городских депутатов на сессию и назначать пленарные заседания имеет исключительно Киевский городской глава. Или по его поручению назначает и ведет пленарные заседания Киевсовета, заседание президиума Киевсовета и заседания согласительного совета секретарь Киевсовета. Сейчас это Владимир Бондаренко, человек, которого трудно заподозрить в способности предать мэра. И точно нет оснований у самого Кличко собирать сессию, на которой будут предприняты попытки подорвать его влияние на депутатов.

Таким образом, даже в случае, если президент найдет основания уволить Кличко с должности главы КГГА, новый председатель - уже его назначенец - может остаться без рычагов влияния на городских депутатов, потому что мэр Кличко не будет назначать сессию сколь угодно долго. И при этом обвинять Банковую - что Кличко, напомним, уже делает - в нарушении баланса власти в столице и вызванных этими попытками хаосом в сфере жизнедеятельности миллионника.

Козырь Кличко - досрочные выборы

И даже если планы переформатирования большинства в Киевсовете начнут становиться реальностью, у Кличко в руках есть еще один рычаг - угроза досрочными выборами в городской совет. В сентябре-2019, когда его противостояние с Банковой проходило апогей, мэр уже обращался в Верховную Раду относительно роспуска Киевсовета тогдашнего созыва и назначения его досрочных выборов.

Может Виталий Владимирович повторить попытку и сейчас, заявив киевлянам: я сделал все, чтобы самоуправление в столице было сохранено, но у президента не хотят, чтобы город спокойно развивался. Поэтому у меня нет другого выхода, кроме как предложить вам определиться, кому вы доверяете ваш город. И угадайте, кого в этих обстоятельствах поддержит большинство киевлян. Относительно процедур: у экспертов есть сомнения относительно права большинства в городском совете принять решение о самороспуске этого совета. Зато с такой инициативой может выйти городской глава после консультаций с советом. Или полномочия совета досрочно прекратят из-за того, что он длительное время не работает.

Важный момент из нашей истории: ранее парламент несколько раз назначал внеочередные выборы в Киеве. В частности, в 2008 году, когда общегосударственного масштаба политики, среди которых доминировала Юлия Тимошенко, попытались выбить из кресла мэра столицы Леонида Черновецкого. Для этого в Раде создали следственную комиссию, сформировали вокруг городского главы негативный информационный фон, сформировали ему имидж чудака- "космоса" и "дерибанщика земли". Но тот пошел на выборы и уверенно их выиграл вместе со своей партией. В частности, получил 37% голосов против 18,77% у своего основного соперника - Александра Турчинова от БЮТ. Самовыдвиженец Кличко, кстати, тогда стал третьим с 17,63% голосов.

Мэр может оставить главу КГГА без заместителей

Также вспомним, что после победы Зеленского на президентских выборах, в августе 2019 года, юридический адрес КГГА было дальновидно изменен, и теперь она формально расположена не на Крещатике, а, согласно открытым данным, по адресу: Киев, Шевченковский район, улица Дегтяревская, дом 31, корпус 2 - там расположено коммунальное предприятие "Киевблагоустройство". "Классический" дом киевской власти на Крещатике, 36 находится в оперативном управлении Киевсовета: КГГА является его арендатором. Смена юридического адреса - первый шаг к физическому переезду КГГА в здание на Лукьяновке. Поэтому еще неизвестно, пустят ли нового и.о. председателя КГГА - назначенца Банковой работать на Крещатик и не придется ли ему ехать на непрестижную часть Лукьяновки.

А еще интереснее нюанс заключается в том, что назначение и увольнение заместителей председателя городской госадминистрации является компетенцией городского главы. Поэтому назначенный властью новый глава КГГА может остаться не только без кабинета в центре, но и без заместителей. Вопрос еще и в том, согласует ли Киевсовет формирование штата аппарата такого "подвешенного" исполняющего обязанности главы администрации. Ведь организация работы исполнительного органа Киевсовета (Киевской городской государственной администрации), согласно регламенту Киевсовета, - является полномочием Киевского городского главы. А полномочия можно выполнять по-разному ...