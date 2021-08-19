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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Почему при власти Зеленского патриотические мероприятия заканчиваются скандалами

17:52 19.08.2021 |

Политика

 Юрий Васильченко / Depo.ua

Желание сделать празднование 30-й годовщины Независимости масштабным разоблачило сложную мировоззренческую проблему нынешней власти - кажется, она еще не до конца понимает и чувствует, что является священным для украинцев.

Вчера произошел второй подряд громкий скандал при подготовке к празднованию Дня Независимости. В Мариинском парке установили сцену прямо над памятным знаком, посвященным массово похороненным возможно где-то неподалеку участникам революции 1917 - 1921 годов.

 

Даже "регионалы" размещали сцену своего антимайдана ближе к зданию парламента, а тут такое во времена патриотической власти (каковой она себя считает). Здесь можно долго рассказывать, что ни Банковая, ни правительство к этому отношения не имеют, что подготовкой к праздникам занимается организационный комитет, но этих же организаторов кто-то нанимал, кто-то должен следить за идейным наполнением праздничной программы. И, как оказывается, еще и за тем, понимают ли эти люди, что такое хорошо, а что такое плохо. Что танцевать на костях - плохо, без разницы, чьи это кости. Это не какие-то глубокие материи, этим вещам учат в школе и дома. Должны, по крайней мере.

А перед этим на Аллее Героев Небесной Сотни установили инсталляцию, посвященную СССР, закрыв портреты Героев Небесной Сотни. На локации планировали снимать кино и показать страну во времени, в том числе и советскую эпоху. Непонятно, почему именно там, места для съемок в Киеве - пруд пруди.

 

После того, как фото попали в соцсети, начался трэш: пришли активисты, поломали инсталляцию, появилась полиция, задержала активистов, которых затем избили в полицейском автобусе. События на той же Институтской зимой 2014 не напоминает? Тогда многие силовики остались без наказания за свои действия. А теперь?

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, комментируя ситуацию, заявил, что "не берется судить сейчас саму уместность инсталляции этих декораций именно в этом месте".

"Я только хочу сказать, что ситуация, которая вот сейчас возникла и которую мы наблюдаем в прямом эфире (активисты как раз сносили инсталляцию - ред.) - это следствие манипуляции ... Сейчас эти люди, которые пытаются снести конструкцию, они сознательно акцентируют только на советском периоде, игнорируя все остальное".

А может наоборот, организаторы и те, кто это согласовывал со стороны власти, до конца не осознают, что делают? Что такие инсталляции - элемент по дескарализации мест памяти. И что патриотически настроенные украинцы после Революции Достоинства будут реагировать на подобные телодвижения агрессивно и болезненно.

Политика дескарализации в современных реалиях возможна относительно символов советской эпохи, и были случаи, когда это дело в свои руки брала толпа. К примеру, тот же постамент, над которым смонтировали сцену в Мариинском парке, - все, что осталось от памятника героям Октябрьской революции, который разрушили в 2014 г.. В этом случае еще вопрос к киевской власти, почему эта руина до сих пор стоит в таком экскурсионно привлекательном месте. Можно придумать, как облагородить эту локацию, чтобы осталась память о погибших, но без большевистской символики.

Продолжая тему, десакрализация мест памяти может быть технологией, направленной на забвение или идеологическую перелицовку недавних событий, неприятных для власти. Воплощать такую технологию можно разными способами, для этого вовсе не нужно разрушать памятники, достаточно просто сменить акценты. Например, в 2011-12 годах, при президентстве Виктора Януковича, на столичном Майдане Независимости, где в 2004 бурлила Оранжевая революция против фальсификации президентских выборов, проводили грандиозное танцевальное шоу Майдан's производства студии "Квартал-95" и компании "Star Media" по заказу телеканала "Интер". Тогда национально-патриотическое сообщество крайне негативно оценивало это шоу, отмечая, что таким образом власть хочет "захохотать" Майдан и вызвать амнезию у целого народа.

Значит ли что-то для нынешней власти память о Революции Достоинства? По крайней мере, негативно об этом событии с 2019 никто из власть имущих не отзывался. Но все же Зеленскому до сих пор напоминают номер "Квартала" из декабрьского выпуска 2013 года о том, можно ли добывать электричество, если "Беркуту" раздать эбонитовые палочки, а участникам Евромайдана - одежду из шерсти ...

Мы не разделяем выводов доктора Хауса из культового сериала о том, что люди не меняются и ничему не учатся. Однако иногда кажется, что представители нынешней власти, даже искренне желая выглядеть настоящими украинскими патриотами, делают ошибку за ошибкой потому что не понимают, чем эти патриоты живут. Что у них на душе, что у них на сердце, что является священным и неприкосновенным, а "какая разница", что действительно украинское, а что - шароварное и скопированное.

Вспомнить хотя бы два скандала с президентской четой и вышиванками. Первый раз патриотическое общество просто не воспринимало Зеленских как своих, а потому возмутилось их фото в национальной одежде, но больше хейта досталось известному в Украине производителю вышиванок, который их президенту и первой леди предоставил. Второй раз Владимир и Елена Зеленские позировали уже в других вышитых рубашках, но и здесь скандал - президентскому Офису пришлось доказывать, что у шефа это вышиванка, а не русская косоворотка. Даже если такой крой где-то у украинцев и был - нельзя ли было заранее продумать последствия и надеть на президента что-то более классическое?

Или этот петух на детской площадке у здания ОП. И на этот раз президентский Офис был вынужден реагировать: птица не в косоворотке, а смастерили ее по мотивам картины художницы Марии Примаченко. Из этой же оперы и исполнители, которые гастролировали на России или преимущественно поют на русском, однако их пригласили к участию в концерте ко Дню Независимости.

Так, может, перед тем, как одевать президента в национальную одежду, обыгрывать символику и ставить автоматы с газводой в сакральном для миллионов украинцев месте, стоит посоветоваться с опытными специалистами? Или хотя бы подумать о причинно-следственных связях. Тогда праздничные мероприятия, в которые вкладывается столько сил, и - мы искренне в это верим - желание доставить всем украинцам удовольствие - не будут заканчиваться хейтом и скандалами. И меньше людей будут сомневаться, патриотическая ли нынешняя власть, или просто хочет такой выглядеть.

Кстати, скандальные советские инсталляции с Институтской теперь переставили на Майдан. Да, туда, где лежали наши убитые Герои.

 
 

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