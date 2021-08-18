Выборы без контроля над границей. Как Зеленский организует фиктивную деоккупацию Донбасса

Юрий Вишневский / Деловая столица

Возвращение ОРДЛО в электоральное поле позволит Банковой реализовать самый выгодный сценарий президентских выборов - когда во второй тур выходят Зеленский и кандидат от ОПЗЖ.

В ближайшие пару месяцев Владимир Зеленский планирует провести «блицкриг» для «возвращения» оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Слова «блицкриг» и «возвращение» взяты в кавычки, ибо деоккупация будет фиктивной. А основанием для этого утверждения является правительственный законопроект №5844 «Об основах государственной политики переходного периода», текст которого появился на сайте Верховной Рады 17 августа.

Выборы без контроля над границей

К вопросу о том, как появился этот законопроект, мы еще вернемся. А сейчас затронем главное - ради чего он.

Самая опасная статья в этом проекте - шестая, суть которой в том, что деоккупация будет поэтапной. Статья вводит понятие «деоккупация населенного пункта (района)», которое совершенно не требует установления Украиной контроля над границей.

Согласно статье, министр обороны Украины, глава СБУ и министр внутренних дел Украины путем совместного представления президенту Украины устанавливают факт отсутствия оккупационных сил РФ на территории населенного пункта (района) и установления полного контроля Украины над территориями в пределах соответствующей административно-территориальной единицы. На этом основании президент принимает решение о признании соответствующей административно-территориальной единицы деоккупированной и установлении даты ее деоккупации.

И лишь в последнем пункте статьи говорится, что дату восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанной государственной границы устанавливает президент Украины. То есть сначала - «деоккупация» городов и районов, и лишь затем - контроль над границей.

Итак, возьмем для примера город Донецк. Согласно статье 6 законопроекта №5844, чтобы признать этот город деоккупированным, не требуется захода туда украинских войск и украинской полиции, как и не требуется разоружения незаконных воинских формирований. Достаточно только, чтобы три абсолютно лояльных Зеленскому чиновника - главы Минобороны, СБУ и МВД - установили факт отсутствия там российских войск. Но там оккупанты и сейчас не называют себя оккупационной армией, а именуются «народной милицией ДНР». Так что осталось переименовать ее подразделения в Донецке в «народную милицию города Донецка» - и все, город можно смело признавать деоккупированным по логике законопроекта №5844.

Зачем нужно признавать город деоккупированным? Чтобы провести там местные выборы. Правда, в проекте №5844 записано, что первые местные выборы после деоккупации проводятся одновременно с очередными местными выборами. А это, согласно Избирательному кодексу, последнее воскресенье октября 2025 г. Но процедура выборов в проекте №5844 не описана. Там сказано только, что Кабмин должен внести отдельный законопроект об особенностях проведения местных выборов на деоккупированных территориях. Вполне возможно, что в том проекте мы увидим уже совсем другую дату, например, какое-то воскресенье ноября или декабря 2021 г.

И только когда выборы будут проведены, Путин сделает вид, что отдал Зеленскому контроль над границей. То есть задача проекта №5844 - легитимизовать проведение местных выборов под контролем «народной милиции» до того, как контроль над границей будет формально передан Украине.

Легитимизация коллаборантов

Следующий вопрос - зачем будут проводиться эти выборы? Ответ можно увидеть в статье 10 проекта №5844, которая описывает ограничения права быть избранным на местных выборах и на занятие должностей. Там есть прекрасная норма, гласящая, что под эти ограничения подпадают лица, которые были в составе оккупационных сил и оккупационных администраций РФ. Но далее в той же статье записано, что этим ограничениям не подлежат лица, которые:

1) в составе оккупационных администраций РФ обеспечивали жизнедеятельность временно оккупированных территорий и в результате своей деятельности в них не нанесли умышленно вреда жизни и здоровью граждан;

2) находились в составе оккупационных сил РФ по принуждению или против своей воли и вследствие своей деятельности в них не нанесли умышленно вреда жизни и здоровью граждан;

3) находились в составе оккупационных администраций РФ по принуждению или против своей воли.

Можно не сомневаться, что 99,99% коллаборантов причислят себя к какой-то из этих категорий. Очень четко об этом сказал Вахтанг Кипиани: «Все они скажут, что взяли оружие "по принуждению и (или) против своей воли", сидели в "народных советах", министерствах, мэриях, исполкомах и других незаконных органах власти "по принуждению и (или) против своей воли". Ну, а доказать неумышленность сможет любой адвокат - "ну, мой клиент посадил украинца в "Изоляцию", но он не знал, что там будут пытать, потому что в газетах об этом не писали».

Подчеркнем, что здесь речь идет о выборах на городском и районном уровнях. Сейчас оккупационную администрацию города Донецка возглавляет такой себе Алексей Кулемзин. Если Путин захочет оставить Кулемзина, то, весьма вероятно, что мы услышим от Зе-власти легенду о том, что этот деятель всего лишь «обеспечивал жизнедеятельность города», а если и нанес кому-то вред, то - неумышленно. Но Кремль, конечно, может и подыскать кого-то на замену Кулемзину. В любом случае мэром Донецка будет избран человек Кремля, а не человек Банковой.

Что же касается нынешних главных кремлевских марионеток в Донецке и Луганске - предводителей фейковых республик, то их мы, скорее всего, увидим в Верховной Раде. В проекте №5844 записано, что Кабмин должен в шестимесячный срок внести законопроект о проведении промежуточных выборов народных депутатов в тех округах, где в 2019-м выборы не проводились.

Зачем все это Зеленскому

Прежде чем говорить о мотивах Зеленского, расскажем вкратце, откуда взялся проект №5844. Еще 2 февраля парламент включил в план своей законопроектной работы на 2021 г. проект закона «О государственной политике переходного периода и процедурах переходного периода». Главным его содержанием должны были стать именно процедуры, в том числе основные подходы правосудия переходного периода. Парламент постановил, что правительство должно подать этот закон уже в феврале. Однако Кабмин внес этот проект в свой план приоритетных действий только 24 марта и обязался внести проект в Верховную Раду в апреле.

Но этого не было сделано ни в апреле, ни в мае. Причина задержки стала понятна 2 июня, когда Зеленский ввел в действие решение СНБО «О некоторых вопросах активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях». Это решение обязало Кабмин в двухмесячный срок вести в парламент «законопроекты о введении на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях правосудия переходного периода как целостной политики государства по мирному урегулированию ситуации на этих территориях, преодолении последствий вооруженного конфликта и достижении социального согласия».

Как утверждает вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, проект №5844 разработан во исполнение этого решения СНБО. В этом проекте уже не нашлось места для процедур, которых хотела Верховная Рада, ибо Зеленскому была нужна чистая политика. В результате вместо запланированного парламентом законопроекта «О государственной политике переходного периода и процедурах переходного периода» получился проект «Об основах государственной политики переходного периода».

Нетрудно вспомнить, что было в голове у Зеленского перед заседанием СНБО 2 июня. Накануне он дал скандальное интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung. Никогда еще за два года своего президентства Зеленский не высказывался столь пренебрежительно о НАТО и Евросоюзе. Фактически он дал понять о своей готовности торговать евроатлантическими и европейскими перспективами Украины.

Знающие люди говорят, что Зеленский придает проекту №5844 очень большое значение. Вплоть до того, что он хотел бы скорейшего принятия его на внеочередной сессии. В любом случае можно не сомневаться в том, что этот проект - важный момент политических торгов с Путиным, при участии западных посредников. И тут самое время для поиска ответов на вопрос, зачем это Зеленскому.

Судя по всему, Банковая попала в цейтнот, причем как во внутренней политике, так и во внешней. Тут нужно напомнить, что 9 декабря 2019 г. Зеленский на саммите Нормандской четверки в Париже письменно обязался инкорпорировать в украинское законодательство формулу Штайнмайера. А это, в свою очередь, должно было открыть дорогу к проведению на оккупированных территориях местных выборов. Пандемия коронавируса отодвинула эти планы, но сейчас Зеленский, похоже, уже не может оттягивать выполнение обещания, которое он дал Путину.

На первый взгляд, фиктивная «деоккупация», которая на самом деле будет легализацией «государств в государстве», не несет Зеленскому никаких выгод. Тем не менее у Банковой могут быть свои резоны.

Во-первых, Германия и Франция, а также Еврокомиссия, могут пообещать какие-то деньги в фонд экономического возрождения деоккупированных территорий. И тогда "Большое строительство" Зеленского получит второе дыхание.

Во-вторых, своим избирателям Зеленский сможет предъявить выполнение ключевого предвыборного обещания - о прекращении войны и установлении мира на Донбассе. Может быть даже, он приедет в Донецк пожать руку «новоизбранному мэру».

В-третьих, пару миллионов избирателей ОРДЛО тоже пригодятся. Понятно, что они уйдут не к Зеленскому, а к кандидату от ОПЗЖ (не важно, кто им будет - Юрий Бойко или Виктор Медведчук, главное, что его поддержит Путин). Но это позволит Банковой реализовать самый выгодный сценарий - когда во второй тур выходят Зеленский и кандидат от ОПЗЖ. Зеленский очень боится оказаться во втором туре с кандидатом, которого будут поддерживать патриотические силы, таким как Петр Порошенко или Виталий Кличко. И чтобы этого избежать, он вполне может добавить кандидату от ОПЗЖ пару миллионов избирателей ОРДЛО. На Банковой не без оснований рассчитывают, что патриотический электорат во втором туре будет вынужден поддержать Зеленского, чтобы не допустить триумфа ОПЗЖ.