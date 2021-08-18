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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

От продуктов до кирпича. Как вырастут цены из-за рекордно дорожающего газа

 Александр Суков / Деловая столица

Хотя бытовые потребители природного газа защищены от подорожания ресурса административной ценой, они все равно заплатят больше - за товары и услуги.

Котировки природного газа в Европе продолжают бить рекорды. В частности, на голландском хабе TTF цена на спотовом рынке, с поставкой ресурса в понедельник, 16 августа, составляла $539 за 1 тыс. кубометров, а цена по контрактам с поставкой газа во вторник, 17 августа, - уже $581 за 1 тыс. кубометров. Всего за день цены на этом рынке выросли на 8%.

Причина такого роста - в действиях "Газпрома", который забронировал на сентябрь только 4% от предложенного объема мощностей украинской газотранспортной системы для поставок газа на европейской рынок. Трейдеры испугались, что предложение газа в сентябре будет ниже спроса и расценки вырастут.

Поэтому взлетели котировки и на форвардном рынке: сентябрьский фьючерс по индексу TTF после объявления результатов торгов по бронированию мощностей украинской ГТС поставил очередной рекорд - цена газа с поставкой в сентябре превысила $585 за 1 тыс. кубометров.

Повышение цен на газ в Европе наблюдается все лето, и это отражается на стоимости газа внутри Украины. Бытовые потребители этого пока не замечают, поскольку получают газ по фиксированной, установленной правительством цене. Однако промышленность уже почувствовала на своей шкуре рост тарифов сполна.

В частности, по данным консалтинговой компании EXPRO, на Украинской энергетической бирже газ на прошлой неделе рекордно подорожал: впервые он торговался по 18 тыс. грн за 1 тыс. кубометров. Если голубое топливо с поставкой в августе еще в начале прошлой недели продавалось по 16,2-16,4 тыс. грн за 1 тыс. кубометров, то в конце цены выросли почти на 10% - до 17,7-18 тыс. грн за 1 тыс. кубометров.

Подорожал и газ, который будет поставляться покупателям в сентябре - с 16,8-17,2 тыс. грн в понедельник прошлой недели до 17,9-18,3 тыс. грн к концу прошлой недели.

А еще год назад картина с ценами была совершенно другая - торги 15 августа 2020 г. показали цену ресурса на август на уровне 4,2 тыс. грн за 1 тыс. кубометров, сентября - 4,6 тыс. грн за 1 тыс. кубометров. В итоге, всего за год котировки выросли в среднем вчетверо. И это - еще не предел. Трейдеры считают, что в текущем году цены на газ для промышленности могут вырасти и до 20 тыс. грн за 1 тыс. кубометров.

Обольщаться не стоит

Хотя бытовые потребители защищены от этого галопирующего удорожания газа, все же он скажется и на них них, заставив раскошелиться, поскольку повышение прайса на голубое топливо для промышленности означает и рост цен на товары и услуги. Как только производитель начинает использовать более дорогой газ, он тут же закладывает это себестоимость товара.

Как газовые котировки отражаются на индексе потребительских цен, видно на простом примере. По данным Украинской энергетической биржи, в марте прошлого года цена газа составляла 5,3 тыс. грн за 1 тыс. кубометров, а уже в марте этого - 7,5 тыс. Инфляция по результатам марта этого года по сравнению с мартом прошлого - 8,5%. Конечно, цена энергоресурса - это всего лишь одна из составляющих инфляции предложения - но тем не менее сопоставить эти данные можно.

Если сравнить цены на газ в июне прошлого года (3,7 тыс. грн) и в июне текущего (10,8 тыс. грн), то разрыв - намного более существенный. Поэтому и уровень инфляции в июне составил уже 9,5% (год к году). "Ускорение инфляции в значительном мере связано с подорожанием природного газа и подсолнечного масла...", - констатировал НБУ в своем инфляционном отчете. Хотя в этот рост индекса потребительских цен сделал свой вклад и рост цен на газ для бытовых потребителей - с 2,8 грн за 1 куб м в июне прошлого года до почти 8 грн в июне текущего.

Поэтому нынешнее удорожание газа обязательно скажется на ценниках в магазинах, но величина этого влияния на конкретные группы товаров зависит от того, насколько та или иная отрасль промышленности зависит от потребления газа.

Исходя из данных Госслужбы статистики, в Украине основными промышленными потребителями газа являются крупные промышленные гиганты. Однако среди них представляют интерес две отрасли - производство неметаллических минеральных продуктов и химия. Первая - это производство стекла, кирпича, бетона, керамических изделий и множества других изделий, включая керамическую сантехнику т.д. И объемы потребления газа в этой отрасли довольно серьезные - около 0,5 млрд куб м.

Вторая отрасль - это химия, которая в 2019 г. потребила 2,4 млрд куб м газа. А из всей химии наибольший вес имеет производство удобрений, для которых газ является сырьем.

"Осенью и зимой встанет вопрос о стоимости минеральных удобрений, и хотя это уже будет иметь последствия в следующем году, но они будут существенными, потому что цена на газ - заоблачная", - отметил экономический эксперт Борис Кушнирук.

А возросшие цены на удобрения аграрии заложат в цены на сельскохозяйственные продукты.

Кроме того, повышение цен на газ отразится и на других отраслях сельского хозяйства. Например, в Украине для обогрева теплиц часто используется именно газ. Также этот вид топлива применяется для сушки зерна и масличных. И хотя в целом по аграрному комплексу Украины потребление газа небольшое - около 120 млн куб м в год, но даже пару процентов роста цен на сырьевые продукты, вроде зерна или подсолнечника, приведут в конечном итоге пусть и к небольшому, но подорожанию того же хлеба или подсолнечного масла.

По данным Госслужбы статистики, из промышленности "ближе всего" к потребителю пищевая и табачная, и они "съедают" в год около 200 млн куб. м газа. А это означает еще один этап повышение цен, который будет наложен на подорожавшее сырье для пищепрома.

Еще одна отрасль, которая потребляет много газа - торговля и услуги. На этот сектор приходится около 1 млрд куб м в год, и он станет еще одной сферой, где цены могут вырасти.

Услуги транспортировки подорожают?

Подорожание газа создает еще одну проблему - роста стоимости его транспортировки до потребителя, в том числе - населения.

Как известно, сегодня бытовые потребители оплачивают две платежки: первая - собственно за сам газ, как товар, вторая - за услуги по его транспортировки до квартиры. Вторая платежка - это услуги облгаза. Тариф на эти них устанавливает Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на основании расчетов, которые ей подают сами облгазы. Однако в конце прошлого года НКРЭКУ под давлением правительства в принудительном порядке сделала данный тариф на транспортировку очень низким - около 1,79 грн за 1 куб (без НДС), чтобы не допустить народного возмущения повышением стоимости услуг.

Хотя облгазы хотели тарифы в два-три раза выше установленных... Один из аргументов этих компаний заключался в том, что газ для производственно-технологических нужд (так называемый ВТВ-газ, который занимает весьма существенную долю расходов облгаза), они вынуждены покупать на рынке. А на рынке, как мы видим, цены существенно выросли. Таким образом, облгазы вынуждены покупать для своих нужд все более дорогой газ, тогда как цена ВТВ-газа, заложенная в тариф, остается низкой. Поэтому у облгазов будет два пути - или наращивать долги перед Оператором ГТС за потребленный газ, или же добиваться повышения тарифа на свои услуги.

Таким образом, украинцы почувствуют подорожание газа для промышленности через рост цен на продукты питания, сантехники, стройматериалов и других товаров и услуг. Причем эти ценовые сюрпризы будут несколько отложены во времени - некоторые из них проявятся даже в следующем году.
 

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