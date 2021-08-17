Как повлияет на планы Тимошенко уголовное дело против главы ГПЗКУ — интервью с Александром Черненко

Денис Сарбей / Деловая столица

Об атаке Банковой на окружение Юлии Тимошенко и ее связи с осенними земельными и тарифными протестами «ДС» пообщалась с политическим экспертом Александром Черненко.

«ДС» На днях полиция задержала руководителя ГПЗКУ Андрея Власенко, который считается назначенцем «Батьківщини». Кроме этого, в СМИ появилась информация о движении средств от родственников Тимошенко и ее самой на фирму, связанную с заместителем Власенко Еленой Волковой. Как вы считаете, это предупреждение для Юлии Владимировны или начало атаки на «бабушку украинской политики»?

А.Ч. Я думаю, это все идет в русле политики Офиса президента по зачистке политического поля от оппонентов власти. Разумеется, это никак не оправдывает того, как ведется следствие по упомянутому делу. Очевидно, основания для уголовного преследования есть, но я думаю, что Банковой об этом было известно и ранее, однако некоторое время все всех устраивало. Теперь же ОП решил поднять все резонансные дела против известных политиков, дать им ход для того, чтобы полностью зачистить сопротивление действующей власти. В этом ключе и ситуация с Виталием Кличко, и с Владимиром Гройсманом, против окружения Дмитрия Разумкова ведутся определенные информационные операции - пока, правда, не доходило до уголовных дел.

Как известно, Тимошенко серьезно делает свою кампанию на критике рынка земли и тарифов. То есть власть скорее сделала ей не предупреждение, а кампанию по дискредитации. Я, опять же, не оправдываю Тимошенко, потому что действительно к ней тут вопрос. Просто она думала, что договорится с Зеленским. И ни она, ни кто другой не ожидал, что это наступление будет таким широким.

«ДС» Может Зеленский с помощью ударов по окружению и близким связям Тимошенко предотвратить ее «тарифно-земельную» активность этой осенью, или это только подтолкнет лидера «Батьківщини» к более активным действиям?

А.Ч. Предотвратить - вряд ли, но дискредитировать ее будут. Условно говоря, когда Тимошенко будет снова заходить с протестами, различными мероприятиями, акциями, то у власти будут заготовленные «вы посмотрите на нее, она сама воровала» и так далее. Чем здесь характерна ситуация для нее: в окружении Тимошенко есть много разных скелетов в шкафу, в том числе связанных с аграркой, землей, то есть это будет использоваться властью как лозунг, Юля выступает против рынка земли, чтобы дальше на этом разрабатывать коррупционные схемы и наживаться. Словом, это дискредитация и Тимошенко, и, как следствие, протестов, которые она будет организовывать.

Не могу сказать, насколько масштабными являются схемы, которые имели место в ГПЗКУ, каких масштабов там были хищения. Возможно, из-за дела против руководства корпорации немного перекрылся «краник», из которого могли финансироваться протесты «Батьківщини», но я не думаю, что это будет настолько критично, чтобы их полностью остановить.

«ДС» Будет ли Тимошенко публично комментировать историю с ГПЗКУ, или для нее технологичнее делать вид, что эти вопросы ни к ней, ни к ее партии не имеют никакого отношения?

А.Ч. Судя по предыдущей реакции, представители ЮВТ как-то вообще не поднимают эту тему, то есть как раз будет второй вариант стратегии, они не будут это замечать. Если будут прямые вопросы «в лоб», когда Верховная Рада начнет работать, это уже будет, грубо говоря, история довольно старая, поэтому в «Батьківщині» пока решили игнорировать то, что произошло. Как видите, не было никаких пикетов под судами, хотя надо понимать, что сезон немножко «мертвый», но, очевидно, окружение Тимошенко дальше будет делать вид, что они здесь вообще ни при чем.

«ДС» Начинать новую войну с четвертым по рейтингу политиком в стране в дополнение к другим начатым и незавершенным войнам - это ли не стратегический просчет Банковой?

А.Ч. Нет. Они очень боятся возможных осенних акций и протестов. Здесь скорее не война против политика с определенным рейтингом, а попытка сейчас превентивно задушить протесты, или дискредитировать организаторов этих акций. Конечно, власти лучше делать это сейчас, чем тогда, когда люди выйдут на улицу. Но то, что сегодня Банковая пошла войной против всех, может с ней сыграть злую шутку. Дело в том, что она мобилизует, подталкивает к совместным действиям всех своих противников, хотя пока каждый из них думает, что сможет как-то все решить и договориться с властью лично.