И нас кинут как Афганистан: Почему украинцы снова повторяют глупости за российской пропагандой

Юрий Васильченко / Depo.ua

Сейчас в соцсетях и в основном пророссийских СМИ раскручивают тезисы о том, что США бросили Афганистан и афганцев, а когда-то так же бросят и Украину. Поэтому надо завязывать с внешним управлением. Объясняем, как эта секта "противников внешнего управления" пытается натянуть сову на глобус.

Похожая истерия была после соглашения США и Германии по "Северному потоку-2". Тогда акцент делался на том, что Европа, в частности Германия, учитывает только собственные экономические интересы и украинцы ей безразличны. Теперь имеем вторую серию кино "Нас кинут". Ею пытаются навредить перед визитом Владимира Зеленского в Штаты, показав, что в Украине, мол, нарастает сомнение в правильности прозападного курса.

Авторы этих пророчеств делают акцент на нескольких моментах. Первый - Соединенные Штаты и их союзники вложили в безопасность и оборону Афганистана миллиарды долларов, но как только американцы вывели свой контингент, подконтрольные правительству вооруженные силы посыпались. И тут же проводится параллель с Украиной: нам партнеры дают значительно меньшую помощь на безопасность и оборону, но за эти деньги требуют от Киева слишком многого.

Ошибочность такого мнения очевидна. Во-первых, афганское правительство так и не смогло установить полный контроль над своей страной и выгнать талибов за ее пределы. Украинское руководство контролирует все территории, кроме аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса. И если агрессия начнется с этих территорий, то речь будет идти не о гражданской войне, не о каких-то "ополченцах", а о прямом вторжении России.

Во-вторых, и об этом также много пишут, значительное количество западных средств съела местная коррупция, тогда когда численность сил безопасности преувеличивалась. Так же, как и их боеспособность. Украинские вооруженные силы также далеко не безупречны, в них очень много проблем, в том числе коррупционных, но, как утверждают все соцопросы, доверие украинцев к армии является самым высоким среди всех институций. Кроме того, украинская армия воюет и воевала за свою страну с российскими боевиками и сепаратистами. В отличие от афганской, которая массово сдавалась на милость "Талибана".

В-третьих, в принципе сравнение Украины с Афганистаном - абсурдно. В этой стране американцы наступили на те же грабли, на которые наступал Советский Союз - ни идеи социализма, ни идеи либеральной демократии там прижиться не могут. Независимо от того, стояли бы американцы там 5, 10 или еще 20 лет. Очень многие афганцы не хотят скатывания страны к каменному веку, однако, судя по скорости расширения власти "Талибана", подавляющей массе населения или безразлично, или оно поддерживает идеологию этих бородачей с гранатометами. Для украинцев же понятия свободы, демократии, патриотизма - очень важны. Поэтому нынешняя власть и отказалась (надеемся навсегда) от идеологии "какая разница".

Второй момент, который отмечают авторы сравнения Афганистана с Украиной, - так называемое "внешнее управление" до добра не доводит. Показательным здесь является сообщение Игоря Гужвы, который выехал из Украины еще при президентстве Порошенко и до сих пор не возвращается. В своем посте на фейсбуке он пишет, что кадры из Кабула обсуждаются в Украине в преломлении "американцы нас сдадут". В случае войны с Россией. Поэтому украинской власти следует извлечь уроки из ситуации в Афганистане.

Об уроках - чуть позже. Сейчас о самом мифе про "внешнее управление". Он активно навязывался и продолжает навязываться преимущественно пророссийскими силами. А провал западной политики в Афганистане сыграет на руку этим мифотворцам. Показательно, что у Гужвы и других подобных деятелей речь идет не о постоянных агрессивных действиях Москвы, а наоборот, о "провокации партии войны" против РФ. То есть, все переворачивается с ног на голову.

Карканье, что "нас сдадут" на фоне событий в Афганистане преследует еще одну цель. В последние годы все опросы показывают высокий уровень поддержки украинцами евроатлантического курса, фактически это один из тех пунктов, где политические элиты и большинство граждан сходятся во мнениях. Подорвать это единство - вот задача пророссийских сил в Украине. Не исключено, что на днях появится какой-то соцопрос, где будут манипулятивные вопросы в подтверждение тезиса про "опасность дальнейшего сотрудничества с предательским коллективным Западом".

Теперь об уроках. Одна из бед Афганистана - ее политические элиты и племенные кланы не удосужились (или не хотели) консолидироваться перед угрозой со стороны талибов. Вера в то, что за правительство все решат натовские солдаты, - главная причина катастрофы. Задача украинской власти - не заявлениями, а делами обеспечить незыблемость прозападного курса. Так, в случае российского вторжения НАТО за нас воевать не будет, но у Запада есть другие рычаги, чтобы давить на страну-агрессора. В Кремле сидят не талибы в лохмотьях, экономические санкции на них влияют. И кроме того - украинцы и так все эти годы воюют за свою страну. Наша армия, в отличие от афганской, седьмой год сама дает захватчикам отпор.

Сейчас сторонники мифа про "внешнее управление" рассказывают, мол, Афганистану не помог статус основного союзника США вне НАТО, и нам не поможет. При этом молчат об успешных государствах с таким статусом - Австралия, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия, Израиль, когда речь идет о мусульманском мире - Иордания, Египет, Бахрейн, Кувейт и др. Это разные государства - республики, монархии, бедные, богатые. Есть среди них и Пакистан, который предоставлял убежище талибам. Этот момент крикуны про "нас кинут" не любят вспоминать, ведь в их схеме все просто, она не предполагает сложных, нестандартных ходов. Американцы бежали, бросив несчастных афганцев ... Будто союзный Штатам Пакистан не будет влиять на политику талибов и впредь.

Еще один афганский урок - местная власть видела в Штатах и их союзниках дойную корову. А взамен полученных денег можно имитировать изменения, которые были очень необходимы. Кажется, и украинская власть тоже смотрит на Вашингтон, Берлин или Брюссель как на станок с деньгами, и как на вечного бескорыстного союзника. Мы должны избавиться от такого пагубного подхода, ведь Запад не меньше нашего заинтересован во взаимовыгодном сотрудничестве. Однако у него есть собственные интересы, и наши с ними могут совпадать, не совпадать, возможны и какие-то нелинейные варианты взаимодействия. И очень важно, чтобы их предлагали мы. У Зеленского в ближайшее время как раз будут две таких возможности - во время визита Ангелы Меркель в Киев и во время поездки украинского президента в гости к Джо Байдену.