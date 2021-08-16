Смерть мэра Кривого Рога Павлова. Каких политических последствий ждать

Юрий Вишневский / Деловая столица

«Слуги народа» сейчас обрели полный контроль над Кривым Рогом и потому могут саботировать назначение внеочередных выборов городского головы.

Кривой Рог, родной город Владимира Зеленского и восьмой по численности населения город Украины, попал в период турбулентности. В воскресенье, 15 августа, был найден застреленным городской голова Константин Павлов. Его однопартийцы из ОПЗЖ заявили, что это убийство. Также и Нацполиция сообщила об открытии уголовного производства по статье 115 Уголовного кодекса «Умышленное убийство».

Кто совершил выстрел

Однако вскоре в интернете появились свидетельства того, что это было самоубийство. Telegram-канал «Репортер UA» обнародовал видео с камер видеонаблюдения в загородном доме мэра, сопроводив его следующим текстом: "На записи четко видно, что покойный находится дома один. Он ходит по коридору с карабином в руках, много курит, с кем-то переписывается по телефону. Долго сидит, потом приставляет оружие к туловищу и стреляет (в этот момент кошка отпрыгивает). После этого проходит около 10 метров и вываливается из входной двери". Именно там, на веранде своего дома, он и был найден полицией.

Telegram-канал «Черти Кривого Рога», ссылаясь на результаты просмотра видео криминалистами полиции, подтвердил, что Павлов «ходил всю ночь с ружьем в руках и вел с кем-то длительную переписку в телефонном режиме». Поздно вечером 15 августа тот же канал сообщил, что мэр «перед смертью почистил диалоги в Telegram. Еще вчера чаты для переписок были активны, а уже сегодня рано утром удалены».

16 августа начальник главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Анатолий Щадило сообщил на брифинге, что полиция изучает видео с камер наблюдения, а также информацию на телефоне погибшего. Щадило подтвердил версию о самоубийстве: «Других людей мы на видео не видим».

Что могло стать поводом

На том же брифинге начальник следственного управления ГУНП в Днепропетровской области Олег Слипчук уточнил, что рассматриваются несколько версий: убийство, самоубийство, неосторожное обращение с оружием. Полиция также не исключает и ту версию, что Павлова довели до самоубийства. Эта версия будет рассматриваться и тщательно проверяться. Слипчук добавил, что в область прибыли специалисты из Киева - из Главного следственного управления Нацполиции.

Сопредседатель ОПЗЖ Вадим Рабинович 15 августа заявил: «Я разговаривал с Павловым два дня назад - он был в великолепном настроении, полон сил и энергии». Глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко тоже сообщил, что он разговаривал с Павловым в пятницу, 13 августа, и тот был в хорошем настроении. «Мы обсуждали тарифы, газ, по голосу ничего не предвещало беды. Но мы ж не понимаем, что ему сообщили в субботу и что происходило у него в душе», - констатировал Резниченко.

Действительно, сейчас главный вопрос заключается именно в том, какая информация могла стать поводом для рокового выстрела. Возможно, следователи выяснят, что и с кем обсуждал Павлов в телефонной переписке, перед тем как выкурить последнюю сигарету.

Мы не будем обсуждать никакие версии, связанные с личной жизнью мэра или его состоянием здоровья. Ограничимся теми обстоятельствами, которые могут касаться его работы и ситуации в городе.

Советник мэра Андрей Гальченко вечером 15 августа сообщил в эфире телеканала «Украина 24», что семья погибшего находится на отдыхе; сам Павлов тоже находился на море, но несколько дней назад вернулся домой. Можно предположить, что Павлов захотел лично поприсутствовать 13 августа на первом пробном поднятии государственного флага Украины на флагштоке высотой 72 метра, который был недавно воздвигнут в парке Героев в центре Кривого Рога. Торжественное поднятие флага запланировано на День Независимости 24 августа.

Пока Павлов находился на отдыхе на море, в его городе произошло экстраординарное событие. 10 августа СБУ сообщила о масштабной спецоперации, в ходе которой была разоблачена одна из самых влиятельных преступных группировок Кривого Рога. Структура в основном состояла из местных, которые неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений. Имела четкую иерархию и суровую внутреннюю дисциплину. Отличалась особой жестокостью методов силового «влияния». Возглавлял группировку криминальный авторитет, который уже более 10 лет известен в криминальных кругах как «смотрящий» за городом. По предварительным данным следствия, злоумышленники «специализировались» на «крышевании» бизнеса, собирании «общака» и вымогательстве несуществующих долгов. В случае отказа «должников» платить по «обязательствам», к ним применялась тактика запугивания. Угрозы физической расправы и нанесения вреда личному имуществу срабатывали безотказно.

Правоохранители задержали главаря и четырех активных членов преступной группировки во время получения очередного «транша» несуществующего долга. $30 тыс. передал злоумышленникам один из местных бизнесменов в обмен на собственный покой. В ходе обысков по месту жительства злоумышленников изъяты большие суммы денег, огнестрельное оружие, паспорта иностранных государств, в том числе РФ. «Сейчас проверяется информация о причастности к деятельности группировки представителей силовых структур и органов власти», - сообщила СБУ.

Telegram-канал «Черти Кривого Рога» рассказал об этой спецоперации СБУ еще 5 августа. По его сведениям, бандитов принимали (то есть задерживали) областные и киевские сбушники. Главарь банды - «Александр Овчаренко, известный в уголовных кругах по прозвищу Хипак. Смотрящий за общаком в Кривом Роге от днепровского бандита Нарика. СБУшники задержали за вымогательство Хипака в кафе Mad brothers по Бульвару Вечерний», - поделился информацией канал.

Сколько продлится турбулентность

Сейчас нельзя достоверно утверждать, существует ли между этими событиями какая-либо связь. Важно другое: эта связь уже активно обсуждается в соцсетях. И вообще, тема о причинах гибели Павлова наверняка будет в центре внимания перед выборами нового мэра.

Согласно Избирательному кодексу, внеочередные выборы могут пройти или в последнее воскресенье октября, или в последнее воскресенье марта. Они должны быть объявлены не позже чем за 60 дней до дня голосования. Практически нереально, чтобы выборы состоялись 31 октября - их должна объявить Верховная Рада до 31 августа, а для этого необходимо провести внеочередную сессию (очередная начнется 7 сентября). Таким образом, реальная дата - 27 марта 2022 г.

Впрочем, не факт, что в этот день выборы состоятся. Дело в том, что партию «Слуга народа» вполне устраивает нынешняя ситуация. Секретарем горсовета является «слуга народа» Александр Котляр. И он же теперь, после гибели Павлова, исполняет обязанности городского головы, а также председателя исполкома горсовета. Таким образом, президентской партии сейчас нет никакого резона проводить выборы мэра - город и без всяких выборов сейчас оказался полностью в ее руках.

Кроме того, за два года рейтинг Владимира Зеленского в его родном городе (как и во всей Украине) заметно снизился, а с ним и рейтинг его партии. Прошлой осенью Зеленский уже испытал унижение выборами, когда ОПЗЖ выиграла у него и «слуг народа» Кривой Рог. Поэтому сейчас он максимально постарается избежать еще одного унижения.

Для этого есть два средства. Во-первых, всеми правдами и неправдами затягивать выборы. Внеочередные выборы городского головы Кривого Рога должна назначить Верховная Рада, а там у Зеленского большинство. И оно сможет саботировать назначение выборов столько, сколько захочет Зеленский.

Во-вторых, прежде чем проводить выборы, «слуги народа» могут постараться максимально дискредитировать своих главных конкурентов в Кривом Роге, то есть ОПЗЖ и Блок Вилкула «Украинская перспектива». И тут история с бандой Хипака как нельзя кстати. Напомним, что Хипак, по данным СБУ, известен в криминальных кругах как «смотрящий» за городом уже более 10 лет. И СБУ сейчас проверяет, кто эту банду «крышевал» в криворожских кабинетах. Мэром Кривого Рога в 2010-2020 гг. был Юрий Вилкул, и все эти годы членом его команды был Константин Павлов. Именно Вилкул и сагитировал горожан проголосовать за Павлова. «С ним мы работали 10 лет в одной команде, - подчеркивал Вилкул. - А наш блок "Украинская перспектива", мои знания и опыт всегда будут поддержкой Константину Павлову в городском совете».

Поэтому можно ожидать от власти новых информационных ударов по команде Вилкула - Павлова, а также по Блоку Вилкула и местной ОПЗЖ. В таком случае политическая турбулентность в городе будет лишь усиливаться.