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АНАЛИТИКА

Тарифы, земля и арест Власенко: Действительно ли Тимошенко готовила новую октябрьскую революцию

14:04 16.08.2021 |

Политика

 Ігор Петренко / Depo.ua

Полиция "догоняет" подозреваемого в криминале директора Государственной продовольственно-зерновой корпорации, чье назначение называли формой расчета с "Батькивщиной" за правильные голосования в Раде. Теперь услуги этой партии стали ненужными, и ветерану политической сцены намекают: не стоит проявлять излишнюю активность в новом сезоне.

Руководителя Государственной продовольственно-зерновой корпорации Андрея Власенко Национальная полиция задержала в эту пятницу в столичном аэропорту "Жуляны", когда он и сообщник пытались бежать за границу. Власенко и другому лицу сообщено о подозрении по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). По информации силовиков, глава корпорации наладил схему экспорта зерновых, убытки государства от которой составили более 57 млн долл. США.

 

Обыденной эту новость не назовешь - не так часто у нас задерживают первых лиц крупных корпораций в волнующий момент прощания с Родиной. Можно было бы говорить о решительной борьбе с коррупционерами, если бы не одно "но". Особую пикантность этим событиям придает то, что Андрея Власенко называют назначенцем и креатурой Юлии Тимошенко. С 2015 до 2020 года этот 43-летний господин был депутатом Николаевского областного совета от БЮТ. В 2018 был назначен директором госпредприятия "Укрликтравы", а в октябре 2020-го его уволили, по информации СМИ со ссылкой на данные Минэкономики, "на основе служебного расследования, информации о неудовлетворительном финансово-хозяйственном состоянии предприятия, а также в связи с ненадлежащим исполнением служебных обязанностей ". На момент увольнения налоговый долг предприятия составлял 12 млн грн. Интересно, что, как сообщалось, информацию о причинах увольнения Власенко с сайта Минэкономики удалили. Но скрины, как известно, не горят.

Тарифы, земля и арест Власенко: Действительно ли Тимошенко готовила новую октябрьскую революцию

 

Но чиновника не только не наказывают, а еще и менее чем через месяц ... сажают в еще более интересное кресло - и.о. председателя правления акционерного общества "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины". Тогда одновременно несколько депутатов парламента написали о том, что назначение является результатом договоренностей власти с фракцией "Батькивщина" в Раде. Конкретнее - расчетом за голосование этой фракции за государственный бюджет в первом чтении. В частности, такую версию обнародовали Ярослав Железняк из фракции "Голос" и Александр Дубинский, внефракционный бывший член фракции "Слуга народа". "Казалось бы, что общего между голосованием за бюджет в первом чтении и назначением менеджмента зерновой госкомпании ... Конечно, большое доброе сердце. Love is ... когда 19 сердец бьются в унисон", - поиронизировал Железняк.

 

Того же мнения был и Дубинский, который в Телеграм написал, что "монобольшинство отказало Шмыгалю в поддержке, и в Кабмине вынуждены искать голоса для бюджета, для чего пришлось идти на договоренности с Тимошенко. Поэтому у Ю.В.Т. снова попросили ГПЗКУ и 2 министерства: экологии и будущее восстановленное Минагро. А прошлогодний кандидат Андрей Власенко был назначен заместителем председателя правления ГПЗКУ и ждет назначения на главу правления".

В результате буквально накануне назначения Власенко в Государственную продовольственно-зерновую корпорацию, 5 ноября 2020 года, ВР приняла госбюджет в первом чтении 275 голосами. Документ поддержали и 19 членов фракции "Батькивщина" ... Тогда Юлия Владимировна заявила своему партийному сайту, что фракция "проголосовала за бюджет, чтобы доработать его в пользу людей ко второму чтению". Все присутствующие в зале 12 депутатов от фракции Юлии Тимошенко поддержали бюджет и во втором чтении - 15 декабря 2020-го.

Одновременно с поддержкой ключевых инициатив власти, таких как "антинародный бюджет", Юлия Владимировна не забывает регулярно напоминать, что остается настоящей оппозиционеркой, как бы всем вокруг ни виделось другое. У избирателя короткая память, поэтому он уже забыл 2019, когда не помог и "Новый курс", и ЮВТ, которая, проиграв президентские выборы, спрятала обиду и первой, да еще и несколько раз, предлагала Владимиру Зеленскому свою поддержку и опыт как партнер по коалиции.

Более того, лидер партии "Батькивщина" после выборов предлагала Зеленскому создать неконституционный "сверхгосударственный орган" - Национальную комиссию по расследованию уголовных коррупционных преступлений представителей предыдущей власти. Ну, чтобы предшественника догонять удобней было ...

Однако и с "новым ЧК", и с созданием коалиции "молодости и опыта" не сложилось: новоизбранный президент демонстративно проигнорировал предложения от "старых лиц", которых он, согласно с предвыборной риторикой, пришел убрать от власти. Да еще и высмеял Юлию Владимировну, зло, едко и без особой на то необходимости. "Есть очень древняя украинская традиция. Раз в 5 лет Юлия Владимировна Тимошенко уходит в оппозицию к действующему Президенту, имитируя заботу о народе", - написал президент в Телеграм в ноябре 2019 года.

Зеленский объяснил, что предложенных лидером "Батькивщины" кадров не назначили на "сладкие места", так как эпоха договорняков закончилась. И добавил: "посмотрите, какой красивый вид имеет сейчас "оппозиция". Такая фигура! А знаете, почему? Потому что сейчас ей просто не дают "сладенького".

И если на старте работы нынешнего парламентского созыва, в августе-2019, Тимошенко заявляла, что не пойдет в оппозицию, то после процитированных выше слов президента похоже таки обиделась и объявила о переходе в оппозицию к пятому президенту подряд. А также ответила в соцсети, тоже перейдя на личности:

 

С тех пор и по сей день ее ключевыми пропагандистскими темами являются проверенные "Нет росту цен и тарифов на коммунальные услуги" и "Не допустим продажи родной земли". С поздней осени 2019 "Батькивщина" с разной интенсивностью демонстрирует свою оппозиционность, причем довольно выборочную - к отдельным решениям и действиям власти, которые отвечают описанным выше двум ключевым темам, с которыми она борется за сохранение своего довольно устойчивого, следует признать, электорального ядра, которое хоть и не расширяется, но и не сжимается в "зеленом" окружении.

Интересно, что в "Батькивщине" в этой игре вообще не нарушают правил украинской политической "Санта Барбары", а вот со стороны "новых лиц" стоит ждать всякого, что и продемонстрировал скандал с руководителем государственной зерновой корпорации Власенко. Странным образом эта история совпала по времени с подготовкой к новому политическому сезону. А поскольку сезон этот - не только политический, но и осенне-зимний, то есть отапливаемый, то несложно предсказать его напряженный ход. Неотвратимое и, как прогнозируют, существенное повышение коммунальных цен и тарифов, инфляция на рынке продовольствия, возможные проблемы в реализации земельной реформы дадут оппонентам ЗЕкоманды немало новых аргументов. А у власти - диаметрально другие задачи: минимизировать оппозиционерам возможности пиариться на чувствительных для населения темах. Главное - не допустить перетекания протестов на улицу, что ощутимо беспокоит властную команду. И не исключено, что заставляет ее наносить удары на опережение по оппозиционным политическим структурам, которые имеют опыт в политической борьбе.

Порой, как в ситуации с "Батькивщиной", эти удары кажутся несопоставимыми с уровнем потенциальных угроз. Нет пока оснований считать, что к осени партия ЮВТ готовит что-то такое, чего власти стоит всерьез опасаться. По крайней мере из сообщений на информационных ресурсах этой партии нет ничего нового. Там стандартный набор тем: земля, тарифы, субсидии, цены, зарплаты и пенсии, рабочие места, энергетика, медицина и образование и тому подобное. Это легкое покусывание власти, а не подготовка настроений к мощной волне протестов. Даже такие новости сейчас появляются на сайте "Батькивщины" не так часто. Что и не удивительно, ведь межсезонье ...

 

Но не стоит исключать, что партийный сайт не передает всей глубины процессов, которые происходят в окружении Юлии Владимировны, а на самом деле там готовят власти "революционную ситуацию". И соответствующая информация каким-то образом стала известна на Банковой. Где решили нанести превентивный удар.

Но более близкой к реалиям жизни выглядит следующая версия: с Банковой попытались дать своим ситуативным "партнерам-оппозиционерам" понять, что на данный момент президентская команда окрепла настолько, что смогла реанимировать монобольшинство в 226 с лишним голосов в Раде и больше не нуждается в "помощи" при голосованиях, за которую приходится платить должностями. Мол, и сами справимся, а для особых моментов есть более "дешевые" помощники в виде известных депутатских групп. Так что пришло время забрать у чужих "жирные" должности. Как говорится, такая корова нужна и самим. Все в дом.

То есть, не о политической мести говорится в сюжете со стальной рукой правоохранителей на плече подозреваемого в хищении государственных закромов. А, вероятно, о вещах более материальных: переделе переделенного. Кажется, молодые лица пришли к четкому пониманию, что в стране должен остаться один хозяин.
 

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