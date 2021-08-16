Не снимут, так попугают. Начнется ли Верховная Рада с отставки Разумкова

В СМИ и соцсетях активно пишут о вероятной отставке спикера парламента. Называют и его сменщика - вице-спикера Руслана Стефанчука. Но стоит ли Дмитрию Разумкову опасаться за свое кресло?

Конфликт между председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым и президентом Владимиром Зеленским имеет свою историю и каждый раз, когда между ними происходят размолвки, в СМИ начинают "снимать" спикера с должности. Сейчас - очередной такой случай. С той разницей, что об отставке Разумкова говорят как об одной из интриг нового политического сезона.

Напомним те линии конфликта, которые вышли в публичную плоскость. Еще в феврале прошлого года в ряде СМИ сообщали о якобы неприятном разговоре, состоявшемся между спикером и президентом. Первый говорил, что не хочет брать на себя негатив из-за постоянных зашкваров "слуг", а второй в ответ предложил спикеру покинуть пост. К слову, в Комитете избирателей Украины подсчитали: за два года в Раде каждый пятый "слуга народа" стал фигурантом громкого скандала.

Следующий конфликт возник в разгар прошлогоднего противостояния между Банковой и Конституционным судом. Президент хотел распустить строптивый суд, а спикер предложил свой вариант решения проблемы. В итоге Зеленский отказался махать шашкой над головами всех конституционных судей и нанес точечный удар по двум фигурам - главе КСУ Александру Тупицкому и судье Александру Касминину, отменив своим указом указы еще Виктора Януковича о назначении этих двух судьями Конституционного суда. 14 июня Верховный Суд признал указ Зеленского незаконным.

Уже в этом году спикер не голосовал за санкции против "каналов Козака - Медведчука", он позволял себе сомневаться в целесообразности введения санкций без решения судов. После принятия в первом чтении закона об олигархах Разумков, как и обещал, подал к нему поправки, которые отбирают у Совбеза возможность составлять реестр олигархов. А в этом, собственно, и смысл антиолигархического закона: кто олигарх, а кто нет, решает подконтрольный Зеленскому СНБО.

В конце июля в отношениях спикера и президента появились признаки резкого обострения. Разумков в Одессе посетил муниципальный форум, организованный Ассоциацией городов Украины, где председательствует мэр Киева Виталий Кличко. Параллельно с этим событием проходило заседание Конгресса местных и региональных властей, главой президиума которого избрали Андрея Ермака. Присутствие Разумкова на мероприятии Кличко явно стало раздражителем для Банковой. Дальше - хуже. Спикер не принимал участия в выездном заседании СНБО в Донецкой области, он в это время находился с рабочей поездкой в Николаевской и Одесской областях. Но когда Разумков собрался с визитом в зону ООС, оказалось, что новый главком ВСУ Валерий Залужный запретил чиновникам посещать эти территории. Со стороны поведение двух первых лиц государства выглядело, как в детском стишке: "Не играй в мои игрушки, не садись на мой горшок. Ты мне больше не подружка. Ты мне больше не дружок".

Сразу же после этих событий и пошла волна публикаций о якобы желании Офиса президента отправить Разумкова в отставку по причине его чрезмерной самостоятельности, утомившей президента. Но последуют ли конкретные действия? Верховной Раде надо будет принимать решения, необходимые Банковой, но сомнительные с точки зрения права. Как тот же закон об олигархах, в котором заложен конфликт интересов. Подобные неоднозначные законопроекты без нарушения регламента протянуть через сессионный зал сложно. А Разумков нарушать регламент не хочет, тем самым став серьезной помехой планам ОП. Отсюда и резонное желание поменять председательствующего в парламенте на послушного. Но здесь желания не совпадают с возможностями.

Разумкову в спикерском кресле очень комфортно, а компромата, способного принудить его к отставке, нет, иначе бы какие-то фрагменты уже гуляли по сети. То есть добровольно Разумков не уйдет, а голосов за его снятие нет. Судя по комментариям "слуг", они не хотят, чтобы конфликт между Офисом президента и лично председателем Рады раскалывал фракцию. Весной журналисты подсчитали, что в условную "группу Разумкова" входит до 10 депутатов монобольшинства. На первый взгляд очень мало, но здесь вопрос надо ставить иначе: сколько "слуг народа" полностью и беспрекословно ориентируется на ОП, а не на внешние группы влияния. Посему если и будет попытка снять спикера, то с высокой долей вероятности она не увенчается успехом. По крайней мере, сейчас. А волны публикаций о скорой отставке Разумкова больше похожи на организованные вбросы - "приветы" из Офиса президента. Чтобы строптивый спикер не расслаблялся и помнил, кто заказывает музыку.