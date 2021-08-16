Победы недели в ООС: Ликвидация российского генерала на Донбассе и открытие новой военной базы ВСУ

Руслан Рудомский / Depo.ua

Война против российских оккупантов продолжается на всех фронтах и новая неделя принесла нам новые победы, как на поле боя, так и вне его.

Ежедневно в течение недели на прицельные обстрелы российских боевиков украинские защитники оказывали адекватный ответ.

В течение недели на оккупированном Донбассе потери российских наемников составили, по меньшей мере, 10 человек. В частности, 1 отдельная мотострелковая бригада (омсбр) 1-го Армейского корпуса РФ (так называемая "армия" ДНР ") недосчиталась семи наемников. 3 омсбр того же корпуса потеряла одного террориста и в 100 омсбр также выбыл один боевик.

В "ЛНР" за этот же период сообщают об одном "200-м" в 6 омсп 2-го Армейского корпуса РФ (так называемая "армия" ЛНР").

9 августа на оккупированной Луганщине при загадочных обстоятельствах погиб российский генерал-лейтенант Владимир Коченков. На России заявляют, что это произошло, когда генерал вез гуманитарку в оккупированный Луганск. Якобы по дороге у прицепа лопнуло колесо, генерал вышел посмотреть и тут его сбил "Камаз", который неизвестно откуда взялся.

Еще 12 августа на оккупированном Донбассе российские боевики напились и постреляли друг друга. В результате инцидента четверо боевиков получили статус "груз 200" - все из 9 отдельного мотострелкового полка 1 Армейского корпуса РФ.

Также 13 августа возле оккупированной Горловки на позициях боевиков "ДНР" прогремел взрыв: один из российских террористов получил контузию и надолго оставил ряды кремлевских наемников.

Поддержка Украины в мире

13 августа турецкая компания Baykar заявила, что хочет собирать беспилотники в Украине. Компания планирует создать у нас научно-исследовательский центр передовых технологий в аэрокосмической инженерии и производственный центр по сборке БПЛА. Кроме производственных мощностей, запланированны цеха техобслуживания и ремонта. Также Baykar выступает за создание дорожной карты для привлечения инвестиций турецких компаний в оборонно-промышленный комплекс Украины и инициирует создание индустриального парка и технопарка оборонных технологий для украинских и турецких предприятий.

Открытие новой военной базы

13 августа в Бердянске открыли базу морской охраны. Строительство проходило в рамках международного проекта развития потенциала морской пограничной безопасности при поддержке департамента США.





Проект включает строительство и обустройство в Бердянске и в Мариуполе мест для подразделений морской охраны. Его сметная стоимость составляет 4 миллиона долларов. В пункте базирования персонал может готовиться к службе, выполнять задания и восстанавливать силы в комфортных условиях, удерживать катера и другую технику.

Разоблачение и задержание боевиков "Л-ДНР" и их приспешников

12 августа на Луганщине обнаружили и задержали агента Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

Его поймали во время передачи сведений военного характера представителю спецслужб РФ по электронным каналам связи. Шпион - гражданин другого государства, который в Украине проживал временно. По заданию представителей спецслужб России он периодически выезжал в зону проведения ООС для сбора разведывательной информации и получал за это деньги.

Россиянина интересовали сведения о задействованных в ООС новейших образцах оружия и военной техники, места дислокации, личный состав подразделений ВСУ.

Задержанный взяли под стражу и сообщили о подозрении по статье об участии в деятельности террористической организации. Решается вопрос об объявлении подозрения также по статье о шпионаже.





13 августа в Харьковской области контрразведка СБУ задержала бывших боевиков так называемой "ДНР". По данным следствия, в рядах боевиков они находились в течение 2014 - 2016 годов, принимали активное участие в боевых действиях в районах Донецка, Дебальцево, Широкино и Докучаевска. Сейчас задержанным сообщили о подозрении по статье об участии в террористической организации.