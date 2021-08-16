Позитив недели. Украино-американский «Антарес» успешно выполнил космическую миссию

Кроме того: в Харькове изготовили новый «Оплот», в Саудовской Аравии будут служить наши «Казаки», а в Ливии нашли ценный планшет «вагнеровца», воевавшего на Донбассе.

11 августа из Центра космических полетов на острове Уоллопс (штат Вирджиния, США) состоялся второй в 2021 г. пуск ракеты-носителя среднего класса "Антарес". Ракета вывела на орбиту автоматический грузовой транспортный корабль Cygnus, на борту которого 3724 кг полезного груза NASA для Международной космической станции.

Как сообщается на сайте КБ "Южное", ракета-носитель "Антарес" состоит из двух ступеней. Основную конструкцию первой ступени разработало ГП "КБ "Южное" и изготовило ГП "ПО ЮМЗ" в кооперации с украинскими предприятиями "Хартрон-АРКОС" (Харьков), "Киевприбор" (Киев), "Хартрон-ЮКОМ" (Запорожье), "Чезара", "Рапид" (Чернигов) и др. по заказу корпорации Northrop Grumman (США). В рамках программы "Антарес" украинская сторона выполнила весь комплекс работ по проектированию, отработке и изготовлению материальной части основной конструкции первой ступени для ракеты-носителя.

Основная задача миссии Cygnus - доставка провизии и вещей для экипажа, материалов для научных исследований и вывоз с МКС и дальнейшая утилизация в плотных слоях атмосферы отработанного груза. Корабль доставит на орбиту 3D-принтер, в котором используют материал, имитирующий лунный грунт, аппарат очистки воздуха от диоксида углерода на космических кораблях, а также монтажный кронштейн, он будет установлен на несущем каркасе солнечных панелей во время выхода в космос в конце августа.

Всего с 2013 г. ракета-носитель "Антарес" стартовала 15 раз, 14 из них - успешно. В прошлом году эту программу наградили престижным отличием Международной академии астронавтики "За командные достижения" (The Laurels for Team Achievement).

Кроме того, 10 августа в рамках контракта с американо-украинской компанией Firefly Aerospace ГП "Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А. Макарова" отправило заказчику полноразмерный габаритно-стыковочный макет первой ступени ракеты-носителя среднего класса "Бета "(Firefly Beta).

В Харькове изготовили новый "Оплот". Пока только для парада

В Харькове ГП "Завод имени В. Малышева" изготовило танк "Оплот", заказанный ГК "Укрспецэкспорт". Об этом сообщает Depo.Харків. Боевая машина полностью готова для участия в военном параде к 30-летию Дня Независимости Украины и в ближайшее время будет отправлена ​​в Киев.

БМ "Оплот" - современный украинский основной боевой танк, разработанный Харьковским конструкторским бюро машиностроения. Он является коренной модернизацией танка Т-84У "Оплот" и новейшим представителем серии танков Т-84.

Как сообщалось, в начале августа "Завод имени Малышева" начал работу по контракту с Пакистаном на ремонт танков Т-80УД. Контракт подписали в феврале этого года, его общая сумма $85,6 млн.

В Ливии нашли ценный планшет русского наемника из ЧВК "Вагнер"

Во время совместного расследования Арабская и Российская службы ВВС получили доступ к планшету и нескольким документам, вероятно принадлежавшим наемникам "Вагнера" в Ливии. Планшет и документы дают представление о масштабах операций группы в этой стране и позволяют предположить, что ее поддерживают на высоком уровне, несмотря на отрицание российскими властями любых связей с "Вагнером".

В памяти устройства были десятки файлов - от инструкций по установке противопехотных мин и изготовления самодельных взрывных устройств к съемкам с разведывательных беспилотников. Было и несколько книг, в том числе Mein Kampf. Но самыми интересными оказались военные карты зон боевых действий с примечаниями на русском языке.

Один из позывных с планшета - "Метла" - может принадлежать 36-летнему российскому гражданину Федору Метелкину родом с Северного Кавказа. Согласно базе "Миротворец", его личный номер - М-1913 что, скорее всего, означает, что он присоединился к "Вагнеру" довольно давно - пять или шесть лет назад, когда группа воевала на стороне пророссийских боевиков на Донбассе.

Украина помогает Литве останавливать поток нелегалов из Беларуси

Украина отправила Литве партию колючей проволоки (более 38 тонн) для обустройства границы с соседней Беларусью. Об этом информирует "Милитарный". Помощь будет способствовать усилению охраны границ Литвы от нелегальных мигрантов.

Издание напоминает, что начиная с 2014 г. Литва передала Украине тонны боеприпасов, стрелкового оружия и тому подобное. Также эта страна регулярно принимает на лечение и реабилитацию наших военных, пострадавших в результате боевых действий с российскими агрессорами.

Ранее Вильнюс обратился к странам-партнерам с просьбой предоставить проволоку для обустройства границы с Беларусью. В последние месяцы в Литве наблюдается всплеск миграции, который идет со стороны соседней Беларуси, из-за чего возникла срочная потребность в новых инженерных заграждениях на границе. Официальные лица Литвы заявляют, что за всплеском нелегальной миграции стоит правительство Беларуси.

60 украинских бронеавтомобилей "Козак-5" будут служить Саудовской Аравии

Украинское "Научно-производственное объединение "Практика" поставило в Саудовскую Аравия 60 бронеавтомобилей "Казак-5". Как отмечает Ukrainian Military Pages, эта многоцелевая десятитонная машина базируется на шасси Ford F-550, имеет защиту уровня STANAG 4569 level 2 и предназначена для перевозки восьми человек.

Саудовская Аравия получила броневики, специально подготовленные для эксплуатации в условиях жаркого климата. Для этого их оснастили климатической системой компании "Термо Проджектс Украина".

"Казак-5" впервые был представлен на Международной специализированной выставке "Оружие и безопасность 2016". В 2016-м бронеавтомобиль прошел тестовый заезд на полигоне ВДВ ВС Украины, но военные выразили желание получить бронеавтомобиль на независимой подвеске (им стал "Казак-2М"). В июне 2018 г. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям получила партию из восьми пиротехнических машин на базе бронеавтомобиля "Казак-5".

