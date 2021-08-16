Выкуп за отжатое и другие «налоги». Какие покращення ждут жителей ОРДЛО

Олег Полищук / Деловая столица

Главные события за последние семь дней, произошедшие на территории оккупированных районов Донбасса.

То, что жизнь в оккупации - не сахар, давно известно далеко за пределами захваченной Россией части украинских Донецкой и Луганской областей. Как и желание самого Кремля дотировать ОРДЛО по минимуму под известным лозунгом Медведева "Денег нет, но вы держитесь", обкатанным, кстати говоря, экс-премьером РФ во время визита в оккупированный Крым. Но если статьи расходов на аннексированный украинский полуостров все же проходят официально в российском федеральном бюджете, то траты Москвы на непризнанные ею же донбасские квазиреспублики нигде не афишируются и заводятся через "черные дыры" в виде, например, Южной Осетии, отобранной РФ у Грузии.

Так вот, перманентная кремлевская накачка гауляйтеров в ОРДЛО "переходить на самофинансирование" на уходящей неделе таки принесла свои плоды - первой "креативно" решить вопрос вызвалась российская оккупационная администрация в Донецке, придумав для жителей настоящее "покращення уже сьогодні". Уже в ближайшем будущем увеличение финансовых поступлений в "бюджет ДНР" запланировано за счет целого ряда новых "налогов", а также тотального контроля семейных бюджетов и домохозяйств местных жителей.

Например, Пушилиным и компанией планируется ввести "официальную регистрацию и налогообложение самозанятых граждан ДНР". Скоро само понятие "самозанятости" будет распространяться на следующие виды деятельности: предоставление косметических услуг в домашних условиях, предоставление фото- и видеоуслуг, сдача жилья и другой собственности в аренду, включая посуточную и почасовую аренду, а также все виды репетиторства.

А если кто-то будет продолжать делать маникюры на дому либо давать домашние учительские уроки, не относя мзду чинушам из оккупационных администраций, то на такого "нарушителя" тут же смогут настучать добрые соседи. И тогда к вам уже приедут коллаборанты из "миндоходов ДНР", а то и бравые чекисты из "МГБ", особенно если вы пошли на "преступление против государства" - зарабатываете на подготовке выпускников к украинскому ВНО.

Выкуп за лишнюю курицу и за отжатое

На этом в "минэкономики ДНР" решили не останавливаться, а пошли дальше - предложили ввести программу "усиления контроля за семейными бюджетами и домохозяйствами". Что это означает? Все до гениальности просто - из "госслужащих различных ведомств" будут созданы так называемые "контролирующие группы", совершающие регулярные обходы дворов для описи у жителей различного имущества, в том числе объемов выращивания овощей, фруктов и другой сельхозпродукции, а также численности поголовья домашней птицы и скота.

Тут вводится новая дефиниция - "необходимое количество для обеспечения собственных нужд домохозяйства", размер которого могут устанавливать сами проверяющие, даже без какого-то единого норматива. То есть если у какой-то бабушки вдруг посчитают лишним мешок картошки, шесть, а не пять банок в подвале с тушенкой, жирного гуся либо любимую козу Марфу при наличии еще и козы Марты, то изволь, старушка - плати с излишка "налог". Иначе все твое "богатство" подлежит "конфискации в пользу народной республики", в лучших традициях большевистской продразверстки.

Но самое главное "налоговое" новшество, с которым предстоит иметь дело живущим не только в оккупации, но и за ее пределами, - в благозвучном "возвращении титульным владельцам имущества". А именно: квартир, гаражей, авто, киосков, складских помещений, магазинов, кафе и даже промышленных предприятий, давно отжатых российскими оккупантами и их местными коллаборантами. Впрочем, для решившегося получить награбленное выставят ряд условий.

Во-первых, он должен лично прибыть в конкретную оккупационную администрацию, чтобы заявить свои права на отжатое имущество и предоставить соответствующие документы на него. Во-вторых, такому наивному гражданину предстоит тут же переоформить возвращенное по "законам ДНР" и зарегистрировать его в квазиреспублике.

Ну а, в-третьих, подобному "счастливцу" необходимо будет заплатить немалые деньги - так называемые "компенсационные сборы", потому как "народная республика", дескать, потратилась - "на сохранение инфраструктуры в период отсутствия юридического лица, оплату использованной электроэнергии и других сопутствующих коммунальных услуг". Иными словами - плати выкуп за отжатое у тебя же имущество, что никоим образом не страхует от повторного его отжатия в будущем.

Избиение "калмыка" Трапезникова

Тем временем на уходящей неделе многих позабавил один неописуемый случай, фигурантом которого стал один из бывших топ-коллаборантов в оккупированном Донецке, продолживший свою чиновничью карьеру уже на российских просторах. Речь идет о новых приключениях такого себе Трапезникова, который после ликвидации почти три года назад Захарченко был "и. о. главы ДНР", однако после своего быстрого отстранения от этой "должности" Пушилиным вдруг всплыл в российской республике Калмыкия в кресле мэра тамошней столицы Элисты.

С тех пор об этом "новом калмыке" уже стали потихоньку все забывать, но сейчас его фамилия вновь всплыла в информпространстве: как сообщил 9 августа целый ряд российских Telegram-каналов, Трапезников получил по физиономии от главы Калмыкии Бату Хасикова (в прошлом - многократного чемпиона мира по кикбоксингу среди профессионалов), после чего якобы попал в Волгоградскую больницу с телесными повреждениями. Тут уж не смог сдержать себя другой известный донецкий коллаборант Ходаковский: "Господин Бату Хасиков, я Ваш должник. Были ли Вы в трезвом уме и добром здравии, или на Вас нашло помутнение - не раскаивайтесь! Вашими руками, а может и ногами, а может и пепельницей, двигала сама справедливость!"

Чуть позже в Instagram администрации Элисты появилось видеообращение самого Трапезникова, который назвал фейком использование Хасиковым в качестве груши его пополневшей на калмыцких харчах физиономии. Но дыма без огня не бывает, ведь данное его сообщение процитировали буквально все ведущие российские СМИ - "Коммерсантъ", "РБК", Lenta.ru и даже ТАСС. И это несмотря на то, что раннюю информацию об избиении Трапезникова Хасиковым все они напрочь проигнорировали.