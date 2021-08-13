Чернышов, Трубицын, Кулеба: Кого на Банковой продвигают на место Кличко

Ігор Петренко / Depo.ua

Кулуарные переговоры о том, кто вместо Кличко будет занимать пост главы КГГА (пока он будет оставаться мэром), по нашим данным вышли на финишную прямую. Сейчас есть три кандидата, один из которых даже не очень хочет, но его могут уговорить.

Попытки посадить полностью подконтрольного руководителя в Киевгоргосадминистрацию (КГГА) команда Владимира Зеленского осуществляет едва ли не с первого дня после победы.

Для чего центральной власти нужен Киев?

Во-первых, столица интересна как город с самым большим бюджетом, куда сходятся главные финансовые потоки. Во-вторых, многие эксперты оценивают шансы Виталия Кличко как конкурента Зеленского на следующих президентских выборах. Вряд ли на Банковой спокойно воспринимают такие разговоры, если там не терпят конкуренции даже в своем лагере и зачищают поле от любых, даже очень условных, конкурентов, как говорилось в тексте о политических перспективах спикера ВР Дмитрия Разумкова.

Не стоит сбрасывать с чаш весов и вес Киева в условиях прогнозируемой на осень-зиму политической нестабильности, которую могут расшатывать разного рода оппозиционные силы. Известно, что тот, кто контролирует Киев, определяет "погоду" по всей стране. А позиция мэра не всегда совпадает с намерениями и планами президентской команды. Поэтому, куда ни кинь, "слугам" может хотеться иметь в столице более послушного человека, чем Виталий Кличко.

Как Банковая выживает Кличко с кресла председателя КГГА

"Первый киевский фронт" еще летом 2019 года открыл тогдашний глава президентской администрации Андрей Богдан, который действовал банальным нахрапом: провел пресс-конференцию, где рассказал о коррупции в столичной власти и о том, что городом управляют "смотрящие", а не Кличко. При этом он не предоставил достаточных доказательств. Не удивительно, что ни политических, ни правовых последствий заявления Богдана не имели. Хотя правительство Алексея Гончарука в сентябре того года и согласовало увольнение Кличко с должности главы КГГА и направило соответствующее представление в ОП, документ остался без подписи президента: Зеленский объяснил, что не уволил Кличко "по личным мотивам", но считает, что должность председателя КГГА и мэра Киева нужно разделить.

На место Кличко на Банковой рассматривали кандидатуру нардепа, бывшего гендиректора телеканала "1 + 1" Александра Ткаченко. Но тот стал министром культуры. А после того, как в феврале 2020 года Богдан покинул Банковую, стороны вроде бы договорились. Заговорили даже про налаженное сотрудничество между новой "правой рукой" главы государства Андреем Ермаком и Виталием Кличко в ряде вполне конкретных вопросов.

Кличко очень уверенно выиграл местные выборы в октябре 2020, не заметив конкурентов, в том числе Ирину Верещук из лагеря "слуг народа", которой во время той кампании предсказывали кресло главы КГГА, если она выйдет во второй тур. Не вышла, набрав почти в десять раз меньше голосов, чем Кличко. Это придало выбранному в третий раз мэру политической "наглости" в противостоянии с президентской командой.

Еще накануне выборов Кличко открыл самый высокий в Украине флаг, на съезде своей партии УДАР делал громкие политические заявления ... Но вскоре после выборов ситуация вокруг ключевых городских должностей вновь осложнилась. Даже несмотря на низкий результат правящей партии на местных выборах в столице, Кличко вынужден считаться с господствующей политической силой. Это можно наблюдать в довольно тесном (и точно не добровольном) сотрудничестве Кличко и фракции "Слуги народа" в Киевсовете. Несмотря на то, что партия президента завела на Крещатик, 36 только 12 депутатов, Кличко назначил заместителем главы Киевской горгосадминистрации по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Елену Говорову, которая была внештатной советницей Ермака, а первым заместителем председателя КГГА по этим же вопросам стал Алексей Кулеба, который тоже не чужой главе ОП.

С конца зимы 2021 года стали раздаваться заявления первых лиц Офиса президента (не самого Ермака) о проблемах с инфраструктурой столицы, вызванных якобы бездействием Кличко. Заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что государство намерено заняться достройкой Подольско-Воскресенского моста и строительством транспортной развязки на Дарницком мосту.

В апреле 2021 года Виталий Кличко обратился к правительству уже Дениса Шмыгаля относительно внедрения общенационального локдауна. Реакция премьера была довольно резкой: он предложил назначить нового председателя Киевской городской госадминистрации, если Кличко не хватает полномочий для противостояния COVID-19 в столице. А уже через несколько недель - по стечению обстоятельств, после того, как Кличко встретился с гостями из Госдепа Блинкеном и Нуланд - имели место около 60 обысков в департаментах и коммунальных предприятиях КГГА. Силовики даже приходили в дом, где находится квартира мэра Киева, хотя в пресс-службе СБУ отрицали намерение провести обыск именно в помещении городского главы - мол, визит спецслужащих касался другого дела. Но сам Кличко назвал ситуацию давлением на городскую власть, которой не было даже во времена Януковича.

Ситуация успокоилась, но ненадолго, до июля, когда в Одессе открылся Муниципальный форум, организованный Ассоциацией городов Украины, которой руководит Кличко. Туда приехали мэры из разных регионов страны и даже некоторые чиновники. В то же время в Киеве Банковая проводила заседание Конгресса местных и региональных властей, президиум которого возглавил глава Офиса президента Андрей Ермак. Мероприятие откровенно позиционировалось как альтернативное кличковскому. То есть конфликт разгорается.

Что о судьбе Кличко написано в законах

Особенности управления в Киеве регулируются отдельным законом. Это предусматривает Конституция Украины. Согласно закону "О столице Украины - городе-герое Киеве", исполнительным органом Киевского городского совета является КГГА, председателя которой назначает президент в порядке, предусмотренном Конституцией. Обязательно ли мэр должен совмещать должность председателя КГГА, в законе не сказано.

Но в декабре 2003 года Конституционный Суд дал толкование статье 118 Конституции Украины, где четко определил, что президент Украины обязан назначать на должность главы столичной администрации избранного киевлянами мэра. На это толкование сторона Кличко сможет и будет ссылаться в суде, если мэра таки лишат рычагов исполнительной власти и ему придется отстаивать свою позицию.

В нашей новейшей истории есть прецеденты игнорирования центром мнения судей-конституционщиков. Из самых свежих: во время правления Януковича избранного киевлянами мэра Леонида Черновецкого отстранили от должности председателя КГГА, посадив в это кресло Александра Попова. Именно Попов фактически и руководил столицей с ноября-2010 до Революции Достоинства. Отличие от нынешней ситуации заключается в том, что Черновецкий тогда не противился воле президента, в отличие от Кличко, который демонстрирует готовность воевать за должность.

Сейчас власть готовит почву для увольнения Кличко с должности головы КГГА с помощью упомянутого Конституционного Суда. Уже несколько месяцев КСУ в довольно слабом темпе рассматривает представление относительно толкования положений Конституции о возможности увольнении с должности председателя КГГА лица, которое было избрано на должность киевского городского главы и полномочия которого не прекращены. Теперь же получается, что президент имеет полномочия уволить главу КГГА без нарушения законодательства. А вот назначить на эту должность любого, кроме выбранного мэром лица, глава государства не может. Если действовать не своевольно.

Гипотетически снять проблему с точки зрения интересов президентской команды может принятие Верховной Радой нового закона о столице. Но дело это практически заглохло после того, как в октябре 2019 Рада еще в турборежиме в первом чтении приняла проект закона №2143-3 "О Киеве - столице Украины", поданный депутатами из "Слуги народа", в т.ч. упомянутым выше Александром Ткаченко.

Вместо Кличко: основные претенденты на пост главы КГГА

Пока готовятся правовые основания для такого шага, уже есть три основных претендента на должность. По данным источников Depo.ua, это Кулеба, Трубицын и Чернышов. Рассмотрим каждого отдельно

Алексей Кулеба

Нынешний первый заместитель председателя КГГА. Главное, о чем стоит знать, - это то, что его связывают с Андреем Ермаком. Это подтвердил и сам Кличко, рассказав, что в киевской власти действительно работают люди, рекомендованные руководителем Офиса президента. В ноябре 2019 Кулеба был назначен директором Департамента городского благоустройства столицы, а через год стал депутатом, после чего его карьера стремительно пошла вверх.

Кулеба - киевлянин, ему 38 лет. Окончил Киевский национальный экономический университет, работал менеджером коммунального предприятия Киевского областного совета "Киев-медиа", был аспирантом Национальной академии государственного управления при президенте Украины. После преподавал в МАУП, занимался предпринимательством. В 2014-м стал помощником депутата Киевсовета на общественных началах, на этих же началах советовал директору КП "Плесо".

На должность директора Департамента городского благоустройства (2019 год) попал из кресла гендиректора ООО "Asper Эстейт", г. Киев. Напомним, служба благоустройства, кроме интересного и полезного, занимается демонтажем незаконных киосков в столице и дает добро на установку МАФов "правильных". Не оставляет эту сферу Кулеба и в статусе первого заместителя Кличко, позиционируя себя как хозяйственника. Говорят, сам он не слишком стремится сесть на раскаленную сковородку, которой будет кресло председателя КГГА в случае смещения Кличко. Но с ним проводят беседы влиятельные люди.

Владислав Трубицын

Еще один претендент, чьи шансы тоже расцениваются как реальные, - также депутат Киевсовета от фракции "Слуга народа" Владислав Трубицын. Он ровесник Кулебы, родом из Харькова. В Верховной Раде 7 созыва был помощником тогда "регионала" Александра Фельдмана. Своего земляка. В горсовете Киева Трубицын председательствует в постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства.

Официальная биография на сайте Киевсовета называет его "украинский предприниматель, букинист, меценат, общественно-политический деятель". Также на сайте Киевсовета сказано, что в июне 2020 года Трубицын стал организатором митингов против уничтожения книжного рынка "Петровка" новыми владельцами земельных участков.

Алексей Чернышов

Третий претендент - нынешний министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов. Если осенью не заменит Дениса Шмыгаля в кресле премьер-министра, поскольку и такие версии циркулируют в политическими кулуарах.

Чернышов, как и Трубицын, - харьковчанин. Ему 43 года. Профессию экономиста получил в Харьковском гуманитарном университете "Народная украинская академия", а в Национальном юридическом университете им. Ярослава Мудрого получил специальность юриста. Занимался бизнесом в ИТ-сфере, направлении коммерческой недвижимости и девелопмента. Был вице и президентом концерна АВЭК, который занимается управлением недвижимостью в Харькове, в частности контролирует крупнейший рынок "Барабашово". Владельцем компании называют депутата парламента шести созывов Александра Фельдмана. Чернышов, как и Трубицын, был помощником-консультантом Фельдмана в Раде на общественных началах.

Руководил реализацией ряда масштабных девелоперских проектов в Харькове и Киеве. Политическая карьера Чернышова стартовала со сменой власти в государстве. С октября 2019 по март 2020 года - глава Киевской областной госадминистрации. Перешел на должность министра при формировании правительства Шмыгаля.

Источники в СМИ указывают на возможные связи Алексея Чернышова и с украинско-российским бизнесменом Павлом Фуксом, в отношении которого введены санкции СНБОУ. Но это все - дела вчерашние. И чего здесь больше, правды или догадок, так сразу и не скажешь. А прямо сейчас Чернышов находится в большом фаворе у главы государства и руководителя его Офиса.