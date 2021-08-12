Кадровый бардак на Банковой. Когда у Зеленского прекратят играть в пятнашки губернаторами

Виталий Дяченко / Деловая столица

Президент уволил Айну Тымчук с должности главы Харьковской ОГА. Причины увольнения, как обычно, не сообщаются. Это усилило слухи о внутривидовой борьбе в ОП за влияние на регионы.

Айна Тымчук была назначена 27 ноября прошлого года, сменив в кресле Алексея Кучера. Тот был первым руководителем области - "слугой народа". До него главой ОГА работала назначенная еще Петром Порошенко Юлия Светличная, сейчас внефракционный народный депутат. Она победила на промежуточных выборах в парламент в прошлом году по округу 179, где годом ранее первое место получил как раз Кучер. Получилось интересно: сначала он сменил Светличную на посту главы ХОГА, а затем Светличная стала вместо него нардепом.

В должности руководителя области у Кучера сложились натянутые отношения с местными элитами. По всей видимости, это и стало одной из причин его отставки. Но приход на его место Айны Тымчук многих удивил, поскольку практически вся ее карьера связана с Днепропетровской областью. С августа 2006-го с четырехгодичным (с августа 2010 по март 2014) перерывом на работу в Харьковской мэрии, она трудилась в аппарате Днепропетровской облгосадминистрации. В СМИ ее связывали с командой Игоря Коломойского, а затем - Валентина Резниченко, главы ДнепрОГА при Порошенко и при Зеленском. А в решении назначить Тымчук губернатором Харьковщины тогда увидели руку зама Андрея Ермака в ОП Кирилла Тимошенко. Тот как раз начал курировать региональную политику на Банковой после отхода от этого направления Сергея Трофимова. Так сказать, пришла новая метла.

Стоит отметить, что Харьковская область теперь добавилась к списку регионов, где главы облгосадминистраций при Зеленском сменялись уже по несколько раз. В целом ряде регионов нынешние их руководители - четвертые по счету, учитывая и.о. (Максим Козицкий на Львовщине, Вячеслав Чаус на Черниговщине, Виталий Ким в Николаевской области и так далее), а на Черкасчине вообще рекорд (или антирекорд) - Александр Скичко уже шестой руководитель (с учетом двух и.о.).

Работе отдельных глав ОГА сопутствовали громкие скандалы. Та же Тымчук в апреле уволила свою первую заместительницу Татьяну Егорову-Луценко, главу фракции "слуг" в облсовете. Уволенная обвинила начальницу в намерении внести раскол в команду президента. До того о фактах давления со стороны губернатора заявил лидер Харьковской партийной ячейки СН, народный депутат Павел Сушко. Но эти события были весной, а Тымчук уволили вчера. Потому вряд ли причина в конфликте с местными депутатами-"слугами". Скорее правы те, кто связывает отставку главы ХОГА с новыми веяниями на Банковой. Напомним, в конце июля Андрея Ермака избрали главой президиума Конгресса местных и региональных властей - органа, через который Банковая планирует влиять на процессы в регионах. Как ранее писала "ДС", все вопросы региональной политики к своим рукам прибирает Ермак, а Тимошенко оставляют только кураторство "Большим строительством". Да и то, как утверждают некоторые источники, ненадолго.

Этим новым веянием, вероятно, и вынесло с кресла губернатора Харьковщины Айну Тымчук. Уберут ли приставку и.о. у Александра Скакуна, назначенного на ее место? Он работал заместителем Светличной, однако повышение до полноправного руководителя области зависит сейчас не от нее и не от связей среди "зеленых". Главное - сможет ли Скакун убедить Ермака в своей полезности для власти осенью, когда харьковчане будут избирать себе "нового Кернеса" - выборы мэра второго по населению города страны состоятся 31 октября. У "слуг" своего потенциального победителя здесь не видно, потому они, скорее всего, будут ставить на кого-то из лидеров нынешних соцопросов. А задача главы ХОГА в таком случае состоит в поддержке правильной фигуры. Но не прямо, поскольку лидеры соцопросов имеют длинный скандальный шлейф, а аккуратно, кулуарно.

Интересен еще один момент, - будет ли отставка Тымчук последней в ближайшие месяцы, или же на чемоданах уже сидят все главы ОГА, назначенные при кураторстве регионов Кириллом Тимошенко? Примерно в тоже время (ноябрь - декабрь 2020-го) свои кресла заняли главы Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, Закарпатской ОГА Анатолий Полосков, Запорожской ОГА Александр Старух, Николаевской ОГА Виталий Ким, Одесской ОГА Сергей Гриневецкий, Хмельницкой ОГА Сергей Гамалий. Напомним, что уже в этом году сменились руководители в целом ряде регионов. Перед отставкой Тымчук должности лишилась глава Черниговкой ОГА Анна Коваленко. Она была назначена в октябре прошлого года. Теперь ее ушли вслед за мужем Русланом Хомчаком. Это вообще прецедент - если кто-то из членов семьи впал в немилость, то кадровая коса выкашивает всех.

Выше перечисленные главы ОГА, как и оставшиеся вне этого перечня, могут быть уволены в любой момент. Причем, не по причине плохих результатов. За годы президентства Зеленского как основания назначения на должности, так и причины отставок - остаются для общества непонятными, сокрытыми под пеленой интриг в высших эшелонах власти. Да, интриги были всегда, но до появления всевластного монобольшинства существовал квотный принцип и в Кабмине, и при назначении глав ОГА. В нем тоже были слабые стороны, и много, но хотя бы было понятно, какую политсилу представляет тот или иной назначенец, и кто за него отвечает. Сейчас же, с одной стороны, можно тасовать кадры без оглядки на партнеров по коалиции и критику, но с другой - за все и всех в ответе президент. Даже если кадровые пятнашки двигает Ермак.