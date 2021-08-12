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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Что стоит за разговорами об отставке Разумкова

12:51 12.08.2021 |

Политика

 Ігор Петренко / Depo.ua

В политических кулуарах активизировались разговоры о новых "заморозках" в отношениях президента Украины и председателя Верховной Рады. Имеют ли эти разговоры под собой реальную почву, увидим уже во время празднования Дня Независимости.

По данным проведенного в конце июля - начале августа Центром Разумкова социологического опроса, наибольшее доверие граждан имеют Владимир Зеленский и Дмитрий Разумков. Первому доверяют 33% участников опроса, а второму - 32%. И при этом не доверяют президенту 61% украинцев, тогда как спикеру Рады - 49%. То есть именно у Разумкова - лучший баланс доверия/недоверия среди всех украинских политиков. И такие показатели спикер удерживает уже больше года.

Хотя намерение голосовать за Разумкова как за президента, согласно этому же опросу, обнаружили только 2% респондентов, а лидером здесь остается Зеленский, наличие даже потенциального конкурента из собственной среды президента может раздражать. Между прочим, тот же Центр Разумкова в феврале-2021 приводил данные, по которым в гипотетическом втором туре президентских выборов Разумков побеждает и Порошенко, и Бойко, уступая только Владимиру Зеленскому (40% у Разумкова против 60% у действующего президента).

Напомним, Дмитрий Разумков был одной из ключевых фигур в течение президентской и парламентской избирательных кампаний 2019 года как публичный спикер кандидата в президенты Зеленского, первым номером избирательного списка партии "Слуга народа", а после победы - председатель партии власти (уступил пост Александру Корниенко, когда стал спикером Рады). Но с какого-то момента самостоятельность председателя парламента начала выходить за рамки, "нарисованные" президентским офисом каждому члену молодой "зеленой" команды.

Стороны до сих пор отрицают наличие конфликта, даже скрытого, тогда как СМИ регулярно пишут про их напряженные отношения. Еще на старте работы нынешнего парламентского монобольшинства тогдашний глава ОП Андрей Богдан высказывал мнение, что позиция спикера не способствует принятию законов в "турборежиме". Сам спикер версии о своем конфликте с Богданом называл "жесткими дискуссиями".

В феврале 2020 года "Украинская правда" со ссылкой на неназванные источники поведала, что Разумков с Зеленским имели "неприятный разговор", во время которого ставили друг другу ультиматумы. Якобы Разумков говорил, что не хочет брать на себя негатив от постоянных зашкваров членов фракции "Слуга народа", а президент в ответ посоветовал в таком случае покинуть пост. Слухи о следующем резком разговоре с этими же действующими лицами ходили и в июле 2020 года.

В октябре прошлого года в интервью Разумков назвал свои отношения с Офисом президента конструктивными. А про "черных котов" между Банковой и Грушевского говорил: "Мы не успеваем следить за кошками, которые бегают. Стараюсь на это не обращать внимания. Есть работа, которую каждый на своем посту должен делать. И от этого зависит сегодня - может, это и громко звучит - будущее страны".

Но то, что трещина в отношениях существует, становится все более заметным. Медиа писали, что Банковую раздражают многочисленные поездки спикера по регионам, на что Разумков парировал, что не хочет потерять связь с реальностью, ведь во время рабочих командировок лучше видит, что происходит на местах. Апофеозом этой ситуации стал выданный только что назначенным главнокомандующим Вооруженных Сил Украины Валерием Залужным временный (?) запрет чиновникам посещать зону ООС. По странному стечению обстоятельств, произошло это 2 августа, накануне запланированного визита Разумкова на Донбасс, в зону проведения ООС, и эту официальную поездку ему пришлось отменить. Так стало ясно, что, по мнению президентской команды, фото из окопов и блиндажей с нашими защитниками имеет право делать один человек в стране. И имя этого человека не Дмитрий и не Петр ...

Раздражает окружающих Зеленского и весьма независимая позиция будто бы члена президентской команды в отношении некоторых важных законодательных президентских же инициатив. Так, в разгар прошлогоднего конфликта вокруг Конституционного суда Разумков предложил принять альтернативный закон в противовес президентскому, который предусматривал роспуск суда без правовых оснований. Разумков воздержался от голосования в Раде за Сергея Шкарлета на министра образования и Юрия Витренко на министра энергетики (назначение последнего отстаивал лично президент). Разумков - единственный член СНБО, который не голосовал за санкции против "каналов Козака - Медведчука" и позволял себе публичные сомнения в целесообразности введения санкций без решения судов.

Громкой публичной пощечиной Банковой стали заявления спикера в процессе рассмотрения одного из ключевых для президента законов - "антиолигархического". Согласно принятому в первом чтении документу, роль верховного арбитра, который будет определять, кто олигарх, а кто просто крупный бизнесмен, должна быть реализована через Совет нацбезопасности. Но здесь Разумков начал выражать особое мнение: мол, в Совбезе возникнет конфликт интересов, поэтому целесообразно, чтобы статус олигарха устанавливала независимая комиссия при Нацагентства по предупреждению коррупции - где позиции президента значительно менее несомненны, чем в СНБО. И как тут принять такой нужный (главным образом для рейтинга Зеленского) закон, если для этого придется уламывать председателя парламента не вставлять палки в колеса президентского велосипеда?

Поэтому сначала журналисты, после представители окружения Зеленского, а затем и некоторые депутаты- "слуги" заговорили о неизбежной замене Разумкова в новом политическом сезоне, который стартует в конце августа празднованием 30-летия Независимости. Кем могут заменить Разумкова? По данным источников Depo.ua - Русланом Стефанчуком, который имеет политические амбиции, но меньшие, чем у нынешнего председателя ВР и который раз за разом возникает в информационных волнах с теми или иными умеренными посланиями государственного масштаба.

Ходят слухи, что сейчас, в летнее отпускное время, кто-то с Банковой более или менее незаметно мониторит настроения нардепов-монобольшевиков на предмет их готовности голосовать за маленькую кадровую революцию в президиуме Рады. И якобы пока голосов за это нет. Поэтому их ищут не только среди "слуг", но и среди депутатских групп - сателлитов власти. Которые могут попробовать половить в этой мути какую-то свою рыбу.

Но пока публично известные "слуги" такие слухи опровергают. Телеграм-канал народного депутата из фракции монобольшинства Александра Качуры пишет, что с ним и с его многими коллегами этот вопрос "не обсуждался и не стоит на повестке дня во фракции. Никто голосов не собирал по этому вопросу".

В то же время, не исключено, что Зеленский собрался нарушить многолетнюю традицию президентов Украины и не прийти на торжественное заседание парламента по случаю тридцатой годовщины принятия Акта провозглашения независимости Украины. На эти предположения наводит то, что на сайте президента нет этого мероприятия в расписании праздничных событий. Неявка Зеленского будет выглядеть как публичное "фе" Разумкову. Говорят, будто последней каплей стало участие Разумкова совместно с городским главой столицы Виталием Кличко в Муниципальном форуме. Параллельно этому проходило заседание Конгресса местных и региональных властей, президиум которого возглавил Андрей Ермак. Как известно, Банковая - в конфликте со столичной мэрией и Кличко. Также есть сведения, что сейчас всю региональную политику на себе вместо Кирилла Тимошенко замкнул Ермак. Поэтому посещение Разумковым мероприятия, организованного Ассоциацией городов Украины, могло быть воспринято как открытая фронда против главы президентского Офиса.

Впрочем, уже эта осень покажет, что произойдет быстрее: отстранение спикера руками "слуг" или его "примирение" с президентом и (временный?) конец независимой его позиции. И первое, и второе не будут способствовать сохранению системы сдерживаний и противовесов в отечественной политике, когда парламент имел определенную степень независимости от воли главы государства и уравновешивал возможные ошибки человека на высшем государственном посту, если тот вдруг начинал считать себя незаменимым и непогрешимым.
 

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