Электроэнергия подешевела, хотя должна дорожать. Дело в Зеленском и СНБО

Богдан Заика / LIGA.net

Кабинет министров по инициативе президента снизил цены на электроэнергию для 80% населения. Возможно, ненадолго

Пять месяцев и 11 дней понадобилось Кабинету министров, чтобы принять важное политическое решение: что делать с тарифами на электроэнергию для населения. Помогло вмешательство Владимира Зеленского и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

11 августа по инициативе президента Кабмин снизил для населения тариф на электроэнергию на 24 копейки при условии, что месячное потребление домохозяйства не превысит 250 кВт-ч. В противном случае, тариф на электроэнергию составит уже привычные 1,68 грн за кВт-ч.

Почему Кабмин решил снизить тарифы на электроэнергию после повышения в декабре 2020 года?

Проблема на 70 млрд грн

В последний раз энерготариф для населения меняли в декабре 2020 года. Тогда накануне праздников Кабмин неожиданно отменил действие льготных 90 копеек за кВт-ч за первые 100 кВт-ч потребления. Так, для всех домохозяйств в стране заработал единый тариф на электроэнергию - 1,68 за кВт-ч, независимо от объемов потребления. Зачем?

По словам бывшего замминистра энергетики Юрия Бойко, пересмотр тарифов был обоснован несколькими факторами, но в первую очередь - двукратной разницей цен на электроэнергию для бизнеса и населения.

Разница в ценах и риск, что производители и поставщики электроэнергии понесут за год от 65 до 70 млрд грн убытка вынудили Кабмин повысить тарифов для населения. По оценке Минэнерго, отмена "льготных" 90 копеек за первые 100 кВт-ч дала экономический эффект на 12-14 млрд грн в год.

Именно на эту сумму, по словам Бойко снизилась финансовая нагрузка на госкомпании Энергоатом и Укргидроэнерго - двух энергогигантов, которые продают часть своей электроэнергии для нужд населения. Но полностью покрыть расходы все равно не удалось.

По этой причине считалось, что решение Кабмина - промежуточное. И уже в марте 2021 года произойдет еще один этап повышения тарифов на электроэнергию для населения. Эта дата была указана в постановлении №1325.

Контекст. В Украине работает сложная модель рынка электроэнергии, где цены на электричество для населения и бизнес отличаются вдвое. С июля 2019 года бизнес покупают всю электроэнергию по цене, определенной на рынке, а население - все еще по фиксированному тарифу, который устанавливает Кабмин.

Удержание тарифов происходит за счет целого ряда энергокомпаний. Работает это следующим образом: Энергоатом и Укргидроэнерго продают по фиксированной и низкой цене часть своей электроэнергии трейдеру Гарантированный покупатель.

Далее она перепродается поставщику электроэнергии, который поставляет ее населению, беря на себя все сопутствующие расходы - тариф на передачу и распределение (в каждой области тарифы на распределение разные, несмотря на одинаковый тариф для домохозяйств).

Все убытки поставщиков компенсируются за счет Гарантированного покупателя, который в свою очередь покрывает свои финансовые проблемы за счет тарифа на передачу электроэнергии диспетчера энергорынка Укрэнерго.

Тариф на передачу влияет на конечную стоимость электроэнергии для бизнеса, поэтому, чем больше раздуваются расходы Гарантированного покупателя и Укрэнерго, тем выше себестоимость товаров, которые производит бизнес.

Повышать нельзя, понизить

С приближением весны вопрос тарифов для населения на электроэнергию вновь стал актуальным. По словам собеседника LIGA.net в парламентском комитете по энергетики и ЖКХ, за последние пять месяцев Кабмин рассмотрел как минимум 10 вариантов будущего тарифа.

Но к маю взгляды правительства изменились. После того, как Минэнерго возглавил Герман Галущенко министерство начало искать способ снизить тарифы на электроэнергию на домохозяйств. "Была даже идея продавать электроэнергию для населения по 1 копейке за кВт-ч", - рассказали LIGA.net два собеседника, знакомых с внутренними процессами в Кабинете министров, не вдаваясь в детали.

Трудности с выбором - главная причина, почему Кабмин четыре раза продлевал действие единого тарифа на электроэнергию с марта. По словам собеседника LIGA.net из числа топ-менеджеров Энергоатома, в правительстве были споры, "на сколько снижать тарифы и до какого объема их привязывать" - до 100 или до 200 кВт-ч.

Дискуссия продолжалась пока с подачи президента Зеленского этот вопрос в июле не рассмотрел СНБО. Точку 11 августа поставил Кабмин. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, по инициативе президента правительство внесло изменения в правила работы рынка электроэнергии и снизило до 1,44 грн за кВт-ч тариф на электричество для 80% населения.

Изменения вступят в силу с 1 октября и будут касаться лишь тех потребителей, чье месячное потребление не превысит 250 кВт-ч. "Для семей, которые потребляют в месяц больше 250 кВт-ч цена остается без изменений - 1,68 грн за кВт-ч", - уточнил премьер-министр в ходе заседания.

Другие детали решения Кабинета министров пока неизвестны. По состоянию на вечер среды, правительство все еще не опубликовало текст принятого постановления.

Неизбежный рост

Как долго проработает новая тарифная сетка для населения на электроэнергию? В Кабинете министров об этом пока не говорят.

В любом случае, подорожания электроэнергии населению не избежать. По подсчетам экс-замглавы Минэнерго Юрия Бойко, чтобы сделать рынок электроэнергии в Украине более ликвидным, энерготариф для домохозяйств должен вырасти до 2,6-4 грн за кВт-ч в зависимости от области.

Сумма конечного тарифа зависит от стоимости электроэнергии, тарифов на ее передачу-распределение, налогов и маржи поставщика. При этом в разных областях действуют разные тарифы на распределения электроэнергии, исходя из их состояния и количества потребителей.

"У нас нет другого будущего, кроме постепенного выравнивания тарифов для промышленности и населения. Это большой самообман, когда мы считаем, что человек, который платит за электроэнергию меньше, действительно получает от этого какую-то пользу", - говорил в интервью ЭП глава Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг Валерий Тарасюк.