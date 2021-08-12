Военная база США в Украине. Сколько здесь правды и фантастики

Виталий Дяченко / Деловая столица

Вице-премьер Алексей Резников допустил размещение американских баз в Украине для усиления безопасности нашей страны. Это заявление стоит рассматривать в контексте подготовки визита Владимира Зеленского в Вашингтон.

"Россия уже де-факто оккупировала Азовское море и тотально изменила баланс в Черном, полностью его милитаризировала. Мы особенно обеспокоены действиями РФ, направленными на подготовку Крыма к развертыванию там ядерного оружия... Важным является расширение пакета в сфере безопасности для Украины. В первую очередь - за счет развертывания сил ПВО, даже путем размещения американских подразделений. Наше законодательство это позволяет", - отметил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников во время встречи с руководителем американского фонда "Джеймстаун" Гленном Говардом.

В России в прошлом году эту неправительственную организацию внесли в реестр нежелательных. Jamestown Foundation - не просто НГО, занимающаяся исследованиями проблем стран постсоветского пространства, Ближнего Востока и Китая, каких за океаном много. Ее создали в 1984 г. для работы с советскими интеллектуалами и беглецами из СССР. С первых дней этот фонд связывают с ЦРУ. В его совет директоров входил известный эксперт и советолог Збигнев Бжезинский. Фонд принято считать идейно близким к американским демократам, в его руководящие органы в разное время входили люди, работавшие с президентами-демократами Джимми Картером, Биллом Клинтоном, Бараком Обамой. С учетом того, что демократы в США снова у власти, сотрудничество с влиятельным Jamestown Foundation представляется весьма желательным. Однако возникает вопрос: вчерашнее заявление Резникова о штатовских базах было его личной точкой зрения или таким образом украинская власть зондирует мнение американского истеблишмента перед важным визитом Владимира Зеленского в Вашингтон?

Как пишут близкие к Офису президента источники, идея предложить американцам разместить у админграницы с аннексированным Крымом свою базу ПВО действительно обсуждается, но озвучить ее на заседании "Крымской платформы" якобы должен был сам Владимир Зеленский. Сложно сказать, побежал ли Резников впереди паровоза, или его заявление таки согласовали на Банковой, но получилось оно громким. И теперь в Москве предсказуемо обвиняют Киев в преднамеренной эскалации, а в самой Украине анонс Резникова оценивают скептически.

Какие аргументы у скептиков? Они согласны с тем, что Украина обязана на самом высоком уровне поднимать проблему милитаризации Россией аннексированного Крыма и превращения полуострова в пороховую бочку, напичканную ядерным оружием, но при этом мы не должны ставить наших стратегических партнеров в неудобное положение.

Во-первых, для размещения на украинской территории американской военной базы Вашингтону, если он согласится, придется убеждать европейских союзников по НАТО в целесообразности такого шага, прежде всего Германию, имеющую специфическое представление о военном усилении Украины. Не говоря уже о том, что в Берлине, да и в Париже, все чаще предпочитают договариваться с Россией, а не дразнить медведя. Достаточно вспомнить историю с "Северным потоком-2".

Во-вторых, Джо Байдену надо будет убедить еще и американское общество, что размещение военной базы в далекой от Америки Украине не спровоцирует военный конфликт с Россией, в который Штаты окажутся втянуты. Сейчас Белый дом попал под шквал критики из-за того, что после вывода американских войск из Афганистана эта страна фактически оказалась в руках исламистов из "Талибана". Так что в следующий раз, прежде чем куда-то что-то ввести, администрация Байдена, скорее всего, будет долго взвешивать долгосрочные риски.

Кроме того, размещение и обслуживание базы ПВО стоит немалых денег, и заокеанские налогоплательщики обязательно спросят, зачем им платить за защиту украинцев. США и так выделают нашей стране солидную финансовую помощь. Начиная с 2014 года Вашингтон предоставил Киеву в общей сложности более $4,6 млрд. Не следует забывать и о военно-технической помощи. Правда, в июне администрация Байдена заморозила дополнительных $100 млн., мотивировав это ослаблением угрозы российского вторжения. Но даже по этой истории можно понять, что в Белом доме не будут в восторге от перспективы расходовать бюджетные деньги на строительство военной базы в Украине.

В-третьих, скептики обращают внимание на то, что официальный Киев пытается переключить внимание с неприятной для себя темы выполнения требований, ранее озвученных Штатами, на маловероятную в ближайшей перспективе тему размещения военной базы. Пока все обсуждают слова Резникова, в информационную тень ушли пять пунктов для Украины, озвученные главой Госдепа Энтони Блинкеном месяц назад в Вильнюсе.

Не исключено, что во время встречи Зеленского с Байденом 30 августа украинский президент может поднять вопрос предоставления Украине статуса основного союзника США вне НАТО (Major Non-NATO Ally или MNNA). Идея получения MNNA вынашивалась еще Петром Порошенко, но при двух предшественниках Джо Байдена, Бараке Обаме и Дональде Трампе, наши желания не нашли понимания и поддержки. Сможет ли Зеленский быть убедительнее? А дополнительной просьбой разместить у себя американскую базу ПВО делу не поможешь, скорее наоборот.