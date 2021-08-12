Офис Президента, Татаров и Кличко: Что известно о новом начальнике полиции Киева Выговском

Сергей Фоменко / Depo.ua

Выговского называют креатурой Офиса Президента, а одной из главных причин назначения - необходимость борьбы с мэром столицы Виталием Кличко.

Столичная полиция 11 августа получила нового руководителя, которым стал экс-глава ГУНП в Полтавской области Иван Выговский, его уже представили перед личным составом киевского управления Национальной полиции. Нового главного правоохранителя столицы называют креатурой Офиса Президента.

Журналисты Depo.Киев собрали, что известно о новом начальнике полиции Киева, который заменил Андрея Крищенко.

Биография

Иван Выговский родился на Житомирщине, ему 41 год. Начал службу в правоохранительных органах в 1999 году в должности следователя Очаковского райотдела тогдашней милиции. В 2003 году закончил Национальный университет внутренних дел Украины.

С 2015 по 2016 год Выговский возглавлял Очаковское отделение полиции ГУНП в Николаевской области. В 2016 году он был назначен на должность заместителя начальника ГУНП - начальника следственного управления полиции Николаевской области.

С 14 февраля 2020 года был назначен руководителем полиции Полтавской области. Руководил полицией во время беспорядков в поселке Новые Санжары 20 февраля 2020 года, когда в населенный пункт привезли на обсервацию эвакуированных украинцев из Китая. Тогда во время протестов местных жителей и столкновений были задержаны 24 человека, пострадали 10 человек.

Иван Выговский женат и воспитывает дочь.

Имущество и доходы

Согласно декларации за 2020 год, Иван Выговский и его жена владеют двумя земельными участками общей площадью 2600 кв.м в Новоодесском и Очаковском районе Николаевской области. Также новый начальник столичной полиции задекларировал квартиру в Полтаве площадью 82,1 кв.м и квартиру в Очакове площадью 78,8 кв.м.

Выговский ездит на джипе Volkswagen Touareg 2015 года выпуска, стоимость которого оценивается в 802 855 грн. Жена нового главы полиции Киева передвигается на автомобиле Volkswagen Golf 2014 года выпуска, который стоит около 100 140 грн.

За 2020 год Выговский получил 693 186 грн зарплаты, что в среднем составляет почти 58 тыс. грн в месяц. Жена Выговского в 2020 году получила 1 084 804 грн от занятий предпринимательской деятельностью, а также 41 883 грн страховых выплат. Дочь нового главы полиции получила 844 040 грн в качестве подарка.

Правоохранитель держит наличными 29,5 тыс. долларов и еще 117,3 тыс. грн на банковских счетах. Жена и дочь Выговского хранят наличными 74,9 тыс. долларов.

Офис Президента, Татаров и Кличко

Согласно данным издания "ZN.UA", решение о назначении кандидатуры Выговского на должность начальника столичной полиции приняли в Офисе Президента. Глава МВД Денис Монастырский якобы пытался продвигать своего кандидата, но безуспешно. Ивана Выговского назвали именно креатурой ОП, а одним из главных людей, которых продвигали его на эту должность, был заместитель председателя ОП Андрея Ермака Олег Татаров.

Журналистка Соня Кошкина назвала причиной увольнения предыдущего начальника полиции Андрея Крищенко его рабочие отношения с мэром столицы Виталием Кличко, который имеет конфликт с Офисом Президента. Она отметила, что именно это является главной причиной, а не тот факт, что Крищенко был креатурой экс-министра внутренних дел Арсена Авакова.

Кошкина заявила, что сегодня центральной власти нужен "свой" человек во главе киевской полиции, которым, скорее всего и стал Иван Выговский. Она также намекнула, что центральная власть может продолжить давить на Кличко через правоохранителей: "По нынешним временам нужен "свой", кто бы Кличко активно не любил. Активно - в силу полномочий".

Во время представления Выговского личному составу глава МВД Денис Монастырский заявил, что он ждет от него усиления внимания на обеспечение общественной безопасности, тем более в преддверии 30-й годовщины независимости Украины.

Сам Выговский назвал приоритетными борьбу с организованной преступностью и обеспечение безопасности на улицах столицы. Он отметил, что задачи, которые ставятся руководством государства, будут максимально выполнены.