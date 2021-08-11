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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

На старте подготовки к выборам: Кто является самым опасным для рейтинга Зеленского

09:14 11.08.2021 |

Политика

 Юрий Васильченко / Depo.ua

Обнародован ряд соцопросов, которые демонстрируют, что народ все больше недоволен своими слугами. Разбираем, можно ли это как-то остановить, или это - пике.

Согласно результатам опроса Киевского международного института социологии (КМИС), уровень одобрения деятельности президента Зеленского снизился по сравнению с июнем с 34,1% до 29,3%. В то же время, с 52,7% до 56,1% стало больше тех, кто не одобряет его деятельность. При этом с 64% в июне до 68,7% стало больше украинцев, которые считают, что дела в стране идут в неправильном направлении (в правильном - 16,1% сейчас против 20% в июне). Постепенное снижение рейтинга президента наблюдается с весны.

Следующий опрос компании "Социс" демонстрирует ту же тенденцию: если бы выборы президента состоялись на следующей неделе, Зеленский на них одержал бы 19,5%, его основной конкурент Петр Порошенко - 14,3%. Интересно, что третье место с 6,7% поделили сразу трое - Юлия Тимошенко, Игорь Смешко и Юрий Бойко. В июньском опросе этой же компании рейтинг Зеленского составил 22,2%, его главного преследователя - 14,2%. Кстати, в мае у действующего главы государства было 20,9%, в апреле 20,1%. Так что, как видим, симпатия к нему не только снижается, но и колеблется. То есть, при определенных условиях, нынешние рейтинговые 19,5% могут снова пойти вверх в августе. Но в целом вряд ли президенту стоит рассчитывать в ближайшее время на значительный рост симпатий к нему, - согласно этому же опросу, больше половины опрошенных (65,6%) считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении. А 46,6% респондентов склоняются к мнению, что "терпеть нынешнее положение уже просто невозможно".

Свежайший по времени опрос обнародовал Центр Разумкова. 28,8% его респондентов, определившихся со своим избранником, отдали бы свой голос Зеленскому, 15,9%, что почти вдвое меньше - Петру Порошенко. Однако, по сравнению с июньским опросом, рейтинг Зеленского упал. Тогда его поддерживали 32,4% опрошенных. А вот в апреле было примерно так же, как и сейчас - 28,3%. И, наконец, согласно июльскому опросу группы "Рейтинг", на ближайших выборах за действующего главу государства проголосовали бы 27,7%, в июне таких было немного больше, 29,1%, в мае - 30,2%.

Что будет влиять на рейтинги президента

Какие выводы можно сделать из этих опросов.

Первый вывод - рейтинг президента снижается, однако не резко.

Он находится в пределах 20-25 процентов, иногда меньше, иногда больше, но к старту нового политического сезона Зеленский может выйти с лучшими показателями благодаря эмоциональному эффекту, если сценарий власти по празднованию 30-й годовщины Независимости, как говорится, зайдет украинцам.

Но видим и усиление негативной тенденции - растет недоверие к политическому курсу нынешней власти. То есть, осенью рейтинг Зеленского может пойти вниз более резко, чем это происходит сейчас. Этому будет способствовать очередное повышение тарифов и цен, а также нерешенность ключевой проблемы - прекращения войны на востоке страны. Других тем, которые существенно подорвали позиции президента, пока не видно. Даже "вагнергейт" и детектив с похищением судьи Чауса с территории Молдовы не привели к ожидаемым оппозицией последствиям. Прежде всего потому, что благодаря олигархическому консенсусу эти темы на ведущих телеканалах освещались мало. Или в выгодном для власти свете.

Второй вывод - рейтинг Зеленского колеблется в зависимости от уровня популизма его решений.

Среди экспертов звучит предположение, что рост рейтинга президента и его снижение связаны с быстрыми решениями, которые, несмотря на не всегда юридическую безупречность, нравятся многим украинцам. В первую очередь речь идет о санкциях по результатам заседаний СНБО. Такое предположение имеет свою логику, ведь после санкций против Медведчука и блокировки трех телеканалов, которые с ним связывали, в дальнейшем в подсанкционном списке оказывались люди, которые мало известны гражданам. Отсюда и снижение рейтинговых баллов. Впрочем, если осенью президентскому Офису удастся продавить через парламент выгодную ему версию закона об олигархах, на определенное время использование такого инструмента как Совбез снова начнет приносить результат. Проблема лишь в том, что список "плохих парней", которых не любят украинцы, исчерпывающий. То есть, одними только санкциями рейтинг на высоком уровне не удержать.

Третий вывод - даже несмотря на медленное снижение симпатий к Зеленскому, его показатели остаются недосягаемыми для потенциальных конкурентов.

Это ставит под сомнение разговоры об объявлении перевыборов или о попытках переписать Конституцию. Пока рейтинг президента будет держаться на нынешнем, плюс-минус, уровне, никаких резких движений вроде роспуска парламента и новых выборов не будет. Те же соцопросы показывают, что "слуги народа" хоть и остаются лидерами, однако их рейтинг уже не даст им возможности сформировать монобольшинство. Поэтому, скорее всего, будет выбрана стратегия медленного выдавливания с политического поля конкурентоспособных оппонентов и заведение вместо них лояльных политсил. С прицелом на выборы 2024 года.

Четвертый вывод - на фоне заметных симпатий к действующему президенту со стороны владельцев телеканалов и ограниченности в ресурсе (да и в креативе) антизеленской оппозиции, главной опасностью для рейтинга президента остаются свои - "слуги", чиновники, близкое окружение.

С приближением нового политического сезона активизировались разговоры об очередных правительственных отставках, или отставке всего состава Кабмина. Некоторые отставки министров обещают быть скандальными. Также не следует исключать коррупционных скандалов в высших эшелонах власти. Точнее, они уже есть, просто их не так раздувают, как раздували тему коррупции при предшественниках. Но - всему свое время. Ведь с 1 сентября можно начинать отсчет активной подготовки всех политсил к следующим выборам. Со всеми их национальными особенностями и традициями.
 

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