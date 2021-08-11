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Советник госсекретаря США по энергобезопасности займется «Северным потоком - 2»
08:09 11.08.2021 |
Госсекретарь США Энтони Блинкен назначил старшим советником по энергетической безопасности американского экс-дипломата Амоса Хохштейна. В сфере внимания нового советника будет газопровод "Северный поток - 2" и возможные последствия от завершения этого проекта, говорится в заявлении Госдепартамента, обнародованном во вторник, 10 августа.
По словам Блинкена, Хохштейн займется мерами по снижению рисков, связанных с трубопроводом "Северный поток -2", и повышению европейской энергетической безопасности".
Кто такой Амос Хохштейн?
43-летний Амос Хохштейн считается экспертом в области национальной и энергетической безопасности, в прошлом он уже работал в Госдепартаменте США в администрации Барака Обамы. С 2017 года он в качестве независимого директора входил в наблюдательный совет государственной энергетической компании "Нафтогаз Украины". Хохштейн покинул этот пост в октябре 2020 года.
Он также входит в правление американской неправительственной организации Атлантический совет (Atlantic Council of the United States), которая в 2019 году была признана в России нежелательной.
Сделка США и Германии по "Северному потоку - 2"
Ранее, в июле, США и Германия пришли к соглашению по поводу газопровода "Северный поток - 2". Вашингтон откажется от санкций против почти завершенного проекта, а Украине помогут перейти на возобновляемые источники энергии. При этом Берлин обязался принять меры, если Россия предпримет агрессивные действия в отношении Украины или попытается использовать энергоносители в качестве оружия против нее.
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