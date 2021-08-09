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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Можно ли заменить газ в украинской ГТС на «зеленый» водород?

09:39 09.08.2021 |

Новости ТЭК

 

Украинская газотранспортная система оказалась в подвешенном состоянии. США и Германия договорились о завершении строительства газопровода "Северный поток - 2". После введения его в эксплуатацию Россия теоретически сможет обходиться без украинской "трубы". Украина рискует утратить статус транзитера природного газа с 2024 года, когда истекает срок действия контракта между Киевом и Москвой. Но благодаря кардинальному реформированию энергетического сектора в ЕС для украинской ГТС открываются новые возможности.

В частности, речь идет о планах перехода на "зеленый" водород. Разработанная на 30 лет Европейская водородная стратегия предусматривает уже в 2024 году производство водорода в объеме до одного миллиона тонн в год. DW выясняла, можно ли транспортировать через украинскую газотранспортную систему водород вместо газа, что для этого надо и кто в Украине планирует производить "зеленый" водород.

Партнерство ЕС и Украины

В 2020 году ЕС представила водородную стратегию, которая предусматривает широкое использование так называемого "зеленого" водорода. Чтобы быть "зеленым", водород должен производиться за счет возобновляемых источников энергии, например, энергии ветра или солнца. В целом европейцы собираются инвестировать в "зеленый" водород от 180 до 470 миллиардов евро до 2050 года. Таким образом в ЕС хотят достичь климатической нейтральности - чтобы выбросы парниковых газов в атмосферу не превышали того объема, который поглощается экосистемой.

В качестве одного из ключевых партнеров для реализации этих планов ЕС рассматривает Украину. Европа рассчитывает, что в Украине до 2030 года будет построено до 10 гигаватт мощностей для производства "зеленого" водорода. Конкретики, правда, пока мало. Более предметными представляются договоренности между Украиной и Германией.

В прошлом году страны подписали соглашение об энергетическом партнерстве, одним из элементов которого является развитие водородной энергетики. Украина может получить часть из 2,8 миллиарда евро инвестиций, которые Германия планирует выделять на водородные проекты за рубежом.

Дорогостоящая модернизация

Такая заинтересованность в Украине объясняется ее ресурсами для производства и наличием газотранспортной системы, которая может быть использована для транспортировки водорода, отмечает в беседе с DW президент энергетической ассоциации "Украинский водородная совет" Александр Репкин.

"В Украине есть четыре области с достаточными ресурсами, чтобы обеспечить "зеленым" водородом всю Европу: Запорожская, Херсонская, Днепропетровская и Одесская. Южные области имеют доступ к ГТС. Это первый путь, которым можно транспортировать водород в Европу. Второй - водный путь, по Дунаю", - говорит он.

Впрочем, заменить газ на водород в ГТС не так просто, как кажется на первый взгляд. Причина - быстрая коррозия металла, объясняет директор центра исследования энергетики Александр Харченко. "Обычную газовую трубу малого давления водород разъедает за несколько часов. Трубу высокого давления - за месяцы. Для его прокачки трубы изнутри можно обшить кевларом, но он очень дорогой. Стоимость обшивки ГТС длиной в три тысячи километров будет стоить миллиарды долларов", - говорит он.

Целесообразно ли вообще вкладывать средства в модернизацию ГТС, сказать трудно, ведь пока не существует рынка этого энергоносителя, считает Харченко. "Пока есть только предположительные объемы потребления. Я не вижу очереди инвесторов в производство водорода. Причина - никто не знает, сколько он будет стоить через 10 лет, и поэтому непонятно, как возвращать инвестиции", - говорит эксперт.

Смесь газа и водорода

Исследования по стоимости переоборудования ГТС Украины на систему транспортировки водорода проводит "Украинский водородный совет", и ближе к концу года будут названы конкретные суммы, уверяет ее президент Репкин. Впрочем, по его словам, транспортировать водород можно даже без переоборудования, если примешать небольшое его количество в природный газ, отмечает Репкин. "Исследование показало, что вместе с газом можно транспортировать до 20 процентов водорода", - говорит он.

Однако для такого варианта необходимы дальнейшие исследования и синхронизация стратегий стран, объясняет DW директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон. "По состоянию на 2020 год 65 процентов государств-членов Европейского агентства сотрудничества органов регулирования энергетики (ACER) до сих пор не позволяют закачки водорода в газотранспортную сеть. В частности, в Германии предельный уровень примеси водорода - 10 процентов, во Франции - шесть процентов, в Испании - пять процентов", - рассказал он.

В Украине же только проводятся технические исследования для определения состояния готовности газотранспортной инфраструктуры для транспортировки смеси природного газа и водорода, отмечает Макогон.

Водородные планы украинских компаний

С другой стороны, уже сейчас некоторые компании налаживают производство "зеленого" водорода в Украине. В частности, созданная в июне 2020 компания "Водород Украины" для строительства завода выбрала южную часть области возле города Рени, где уже купила земельный участок, рассказал DW гендиректор компании Ярослав Криль.

"Параллельно немецкая компания делает нам преТЕО проекта. Потом будут переговоры с финансовыми учреждениями по привлечению средств и разработка проектной документации. Я надеюсь, что в начале 2022 мы уже приступим к строительству завода и солнечной электростанции", - говорит он. По словам Криля, рассматривается несколько путей сбыта: заводы рядом, транспортирования в ЕС водным транспортом по Дунаю и транспортировка через ГТС.

Возможность развивать производство "зеленого" водорода не исключает и компания ДТЭК. Но ни одного проекта, который экономически возможно реализовать без грантовой или финансовой поддержки государства и других компаний, пока нет, отметил в интервью DW директор по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе. "В приоритете - потенциальные пилотные проекты в рамках немецко-украинского энергетического партнерства, которые возможно реализовать с немецкими технологическими партнерами. Говорить о конкретных объемах пока рано, но в этом году ДТЭК планирует утвердить концепцию первого пилотного проекта", - говорит он.

В то же время компания "Эко-Оптима", которая входит в группу энергетических компаний "Захиднадрасервис", уже имеет конкретные планы строительства завода по производству "зеленого" водорода мощностью в 100 мегаватт. "Мы подали наш проект на международный тендер фонда H2 Global для получения финансирования. Результат ожидается в первом квартале 2022 года. Если выиграем, то сразу начнем строительство", - заявил заместитель директора "Эко-Оптима" Степан Козицкий.

По его словам, также уже согласован контракт с австрийской компанией RAG Austria AG и немецкой Bayerngas GmbH относительно поставок "зеленого" водорода. "Планируем производить водород в Западной Украине и газопроводом Уренгой-Ужгород-Братислава поставлять в Германию. Но в целом пока это убыточный проект для нас, поэтому нужны государственные дотации для покупки именно "зеленого" водорода", - подчеркнул он.
По материалам: Deutsche Welle
 

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