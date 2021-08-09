Финансовые новости
- |
- 09.08.21
- |
- 15:06
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
КШЭ: решение СНБО по Укрзализныци противоречит принципам корпоративного управления
08:38 09.08.2021 |
Решение СНБО о возложении обязанностей председателя правления на период до избрания председателя в порядке, предусмотренном уставом "Укрзализныци" противоречит руководящим принципам ОЭСР по корпоративному управлению.
Об этом говорится в публикации SOE Weekly ЭП.
"Исходя из положений Руководства ОЭСР по корпоративному управлению госпредприятиями, возложение обязанностей руководителя компании на министра является прямым вмешательством в операционную деятельность тако государственного предприятия", - отметили аналитики.
На этом же заседании СНБО также поручило Кабмину рассмотреть вопрос об "усилении" их контрольных функций в качестве основного акционера компании, в частности путем "оптимизации" полномочий набсовета.
В КШЭ отметили, что сейчас полномочия наблюдательного совета "Укрзализныци" уже ограничены. Так, согласно принципам ОЭСР, полномочия по назначению и увольнению руководителя госкомпании должен относиться к компетенции набсовета. А согласно законодательству, назначение и увольнение руководителей госкомпаний, субъектом управления которых является Кабмин (к таким относится и "Укрзализныця), принадлежит Кабинету Министров.
СНБО также поручило Кабмину рассмотреть вопрос о приведении железнодорожных тарифов на грузовые перевозки в экономически обоснованные. Согласно Руководящих принципов ОЭСР, функция владельца для госкомпаний должна быть отделена от функций регулятора и разработчика политики. Иными словами, тарифы должен устанавливать регулятор транспортного сектора, которого пока в Украине не создано.
Таким образом, данное решение СНБО нарушает Руководящие принципы ОЭСР, поскольку предполагает, что функции председателя правления "Укрзализныци", руководителя регулятора и профильного министерства будут выполняться одним лицом, приведет к конфликту интересов.
Кроме того возложение функций главы правления "Укрзализныци" на министра инфраструктуры Кубракова также противоречит Закону Украины "О предотвращении коррупции", который запрещает министрам входить в состав правления, других исполнительных или контрольных органов, наблюдательного совета предприятия или организации, имеющей целью получение прибыли.
Напоминаем:
Совет нацбезопасности и обороны поручил Кабинету Министров возложить обязанности председателя правления "Укрзализныци" на министра инфраструктуры Александра Кубракова.
На заседании СНБО 30 июля было инициировано введение временного руководства на Укрзализныце. Причина заключается в критическом состоянии предприятия, которое представляет угрозу нацбезопасности.
СНБО со ссылкой на данные Службы безопасности говорит об аварийном состоянии инфраструктуры и подвижного состава, инвестиционных вопросах, трудовых, проблемах тарифного регулирования и критическом состоянии компании.
Совет также заявил, что экономически необоснованные тарифы УЗ могут привести к банкротству компании, а долги компании - к техническому дефолту.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|КШЭ: решение СНБО по Укрзализныци противоречит принципам корпоративного управления
|Позитив недели. «Убийца» российских ЗРК С-400 прошла успешные испытания
|Десантное всплытие. Зачем объявился в Донецке коллаборант Бобков
|Подготовка к визиту в США: Введет ли Совбез санкции против Коломойского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Энтони Блинкен приветствовал в США Дмитрия Кулебу и «украинскую делегацию»
|Чаус на паузе. Расскажет ли скандальный экс-судья, кто дал ему отравленную жвачку
|Подопытные бюджетники. Зачем учителей и военных хотят первыми подсадить на накопительные пенсии
|ВАКС взял Чауса под домашний круглосуточный арест
|Почем гектар. Как заработал рынок земли, и что будет дальше
|Почему украинским политикам запретили ездить в зону ООС
Это интересно
|Amazon запустила систему слежки за водителями доставки с помощью ИИ-камер
|Xiaomi Black Shark 4 Pro уже пятый месяц возглавляет рейтинг AnTuTu, но скоро его подвинут
|Американские автопроизводители доведут долю электромобилей в продукции до 50 % к 2030 году
|Hyundai претендует на лидерство по скорости зарядки электромобилей
|Самая богатая певица в мире. Рианна стала миллиардершей, но в этом ей помогла не музыка
|Google разработала мобильный процессор с тензорными ядрами для машинного обучения
|В США законодатели обяжут автопроизводителей с 2027 года ставить в машины умные алкотестеры