Позитив недели. «Убийца» российских ЗРК С-400 прошла успешные испытания

Кроме того: БПАК Bayraktar ВСУ не страшны помехи РЭБ, а ко Дню независимости продемонстрируют новые танки «Оплот».

ВМС США впервые запустили усовершенствованную противорадиолокационную управляемую ракету повышенной дальности Advanced Anti-Radiation Guided Missile Extended Range (AARGM-ER) с истребителя Boeing F / A-18 Super Hornet. Испытания прошли у побережья Южной Калифорнии.

Как сообщает Defense Express, испытания с боевой стрельбой подтвердили общую интеграцию системы, работу ракетного двигателя и т. д. Сейчас запланирована серия дополнительных испытаний.

Ракета AARGM в варианте ER получила новую боеголовку и новый ракетный двигатель для повышенной дальности. Вместе с тем, тактико-технические характеристики изделия пока не раскрываются. Ракета предназначена для уничтожения вражеских радаров, генераторов помех и радиопередатчиков - то есть, должна "ослепить" противника и лишить его возможности "общаться". В американских и российских СМИ AARGM уже назвали "убийцей ЗРК С-400".

Известно, что ВМС США планируют интегрировать ракету с самолетами F / A-18E / F Super Hornet и EA-18G Growler, а также ее могут получить и стелс-истребители F-35 ВМС, КМП и ВВС США.

А в это время в очередной раз опозорился российский флот. У берегов Дании потеряла ход субмарина "Орел" проекта 949А "Антей". После ЧП подводная лодка дрейфовала со скоростью 1,5 узла. Датчане предложили потерпевшим свою помощь, но те отказались. Позже к "Орлу" подошли большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и спасательный буксир. Через некоторое время на субмарине снова запустили двигатели, и она продолжила движение сначала в надводном положении, а затем погрузилась под воду.

Напомним, 1 июля 2019 г. произошел пожар на другой российской подлодке, в результате чего погибли 14 моряков.

Заводы "Укроборонпрома" отремонтировали БМП для ВСУ и изготовили безопасные топливозаправщики

Государственное предприятие «45 экспериментальный механический завод» изготовило партию осовремененных топливозаправщиков АПЗ-7 и АПЗ-11 гражданского назначения. Техника оснащена системой предотвращения потерь горючего и имеет специальные экологические короба. Об этом сообщают в "Укроборонпроме".

Цистерны, предназначенные для светлых нефтепродуктов, имеют емкость 7 и 11 кубометров в зависимости от модели техники. Топливозаправщики оснащены отдельными узлами выдачи горючего.

Предприятие производит специализированные топливозаправщики для нужд Министерства обороны Украины с вместимостью цистерн от 5,5 до 12 кубометров и для Национальной гвардии Украины с вместимостью цистерн от 5 до 27 кубометров.

Также напомним, что государственное предприятие "Житомирский бронетанковый завод" на этой неделе передало украинским военным очередную партию отремонтированной техники. Как сообщается на Фейсбук-странице завода, речь идет о боевых машинах пехоты БМП-2. Они предназначены для транспортировки личного состава, огневой поддержки и совместных действий с танками в бою.

Харьковские танкостроители приступили к ремонту танков по крупному контракту с Пакистаном

ГП "Завод имени Малышева" начал работу по контракту с Пакистаном на ремонт танков Т-80УД. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на гендиректора ГК "Укрспецэкспорт" Вадима Ноздрю. Контракт с Пакистаном подписали в феврале этого года, его общая сумма $85,6 млн.

"Первая партия комплектующих к танкам - а это, среди прочего, новые двигатели, коробки передач и ходовая - будут отправлена ​​заказчикам в апреле 2022 года", - отметил Ноздря.

Как ранее сообщалось, во время парада к 30-й годовщине Независимости Украины могут быть продемонстрированы два новых танка "Оплот", а также БМ "Оплот". Об этом рассказал гендиректор "Завода имени Малышева" Василий Крылас.

Bayraktar ВСУ успешно прошли испытания помехами РЭБ

Испытательная бригада ГНИИ ИС ВВТ провела исследовательские испытания БПАК Bayraktar TB2 в условиях постановки помех разнотипных средств РЭБ. Как отмечают в Государственном научно-исследовательском институте испытаний и сертификации ВВТ, результатом испытаний стало подтверждение способности полного использования боевых возможностей Bayraktar TB2 в условиях современной войны при применении средств радиоэлектронной борьбы.

В сообщении также сказано, что в связи с высокой динамикой развития вооружения, руководство ГНИИ ИС ВВТ намерено предложить командованию Воздушных Сил ВС Украины проводить подобные испытания БПАК на регулярной основе.

Напомним, в июле Украина получила из Турции первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2. При помощи этих БПАК наше государство обеспечит эффективное наблюдение и прикрытие побережья и акваторий Черного и Азовского морей.

Западные партнеры передали Центру противоминной деятельности технику и оборудование

Центр противоминной деятельности создан на фондах 8-го учебного Черниговского центра Государственной специальной службы транспорта. Как сообщает Ukrainian Military Pages, Центр посетили заместитель главы миссии в Посольстве США в Украине Алан Перселл и председатель программы Швейцарского фонда по противоминной деятельности (FSD) Коннелл Энтони Джеррард.

В рамках сотрудничества со Швейцарским фондом украинскому Центру переданы техника и оборудование для групп инспектирования качества разминирования. Речь идет об автомобилях Mitsubishi L200, металлодетекторах Ebinger 422 GC, Minelab F3, UPEX 740M LargeLoop, защитных жилетах, шлемах, персональных аптечках, рабочих сумках сапера (оборудование для ручного разминирования), сумках парамедиков, рациях и оргтехнике.