Десантное всплытие. Зачем объявился в Донецке коллаборант Бобков

Олег Полищук / Деловая столица

Главные события за последние семь дней, произошедшие на территории оккупированных районов Донбасса.

В начале недели главарь российской оккупационной администрации в Донецке Пушилин разразился большим интервью для ключевого государственного ресурса РФ - "РИА Новости". Понятное дело, что появление подобного продукта на одном из титанов пропаганды никогда не бывает случайным, другое дело, что действующий донецкий гауляйтер Кремля, как ни старался, ничего путного так и не сказал, сподобившись разве что на повтор старых пропагандистских штампов и других давно замусоленных российских нарративов о продолжающейся российско-украинской войне и вокруг нее.

Впрочем, желание Пушилина родить сенсацию было настолько острым, что на восьмом вопросе это ему все же в какой-то мере удалось. "Мы прекрасно понимаем, что Киев все еще не оставил намерений силового разрешения конфликта в Донбассе, поэтому мы готовы ко всему. Мы готовы к различным сценариям развития событий. При необходимости, с учетом наших сил и возможностей, мы готовы не только говорить об отражении агрессивных действий со стороны Украины, но и перейти в контрнаступление", - перешел Пушилин в залихватскую атаку языком.

Дальше его было уже не остановить, хотя границы своего "контрнаступления" он обозначил как-то совсем нечетко. Мол, "мы учитываем, прежде всего, что слишком большое количество граждан, особенно русских, русскоязычных, сейчас подвергаются дискриминации на Украине, это наши соотечественники, о которых мы не имеем права забывать, и, конечно же, мы не бросим их в беде".

Ну а в продолжение и в качестве подтверждения своих слов Пушилин привел отрывок из некого письма, которое он якобы получил от неназванного жителя Николаева: "Просим вас, заберите весь юго-восток - Днепропетровск, Кривой Рог, Запорожье, Херсон, Николаев, Одессу - к себе под крыло. Мы устали от коррупции националистов, соросят и нашего клоуна Зе". В общем, в авторском пушилинском исполнении в одну строку уместился практически весь ассортимент многолетней пропагандистской риторики Москвы.

Показательный смех Гиркина

Привычная угроза этой кремлевской марионетки так бы и канула в информационную Лету, если бы на "планы контрнаступления" оперативно не отреагировали действующие и отставные ихтамнеты, успешно вернувшиеся на российские просторы. В первых рядах, как всегда, оказался незабвенный Гиркин по прозвищу Стрелков, активно осваивающий в последнее время Telegram.

"Вот и снова - как при Александре 1-м "Бате Рейкьявикском и Лондонском" - зазвучали воинственные заявления. До освобождения Лондона еще дело не дошло, но уже все-таки не самоличный запуск в сторону противника поздравительно-увещевательных воздушных шариков. Растет Денис 2-й Мавродьевич Необъятный, матереет... Причем растет не только вширь, как наглядно выясняется", - выложил свою язвительную ответку Пушилину неунывающий военный преступник, высмеяв по случаю и его предшественника Захарченко.

Но добивать ногами "героя русского мира", ликвидированного почти три года назад в донецком ресторане "Сепар" на поминках Кобзона, Гиркин все же не стал. Зато отыгрался по полной на "Мавродьевиче Необъятном": "В случае полномасштабной атаки уважаемых партнеров Владимира Владимировича, наступать Денис Владимирович в сторону Ростовской области будет настолько стремительно, что врагам за ним точно не угнаться! И первым ворвется в Ростов!"

Десантное всплытие Бобкова

Таким образом, высмеивание Пушилина знаковым ихтамнетом от ФСБ Гиркиным достигло такого уровня издевательства, что напрашивается однозначный вывод - лубянская башня Кремля начала информационную подготовку к продавливанию замены российского гауляйтера в Донецке. Пока лишь устами своего подведомственного болтуна Стрелкова, которому, впрочем, никто в РФ не может закрыть рот - настолько прочна его чекистская "крыша". Но для перехода ФСБ-операции по пушилинскому отстранению в активную фазу не достает, по сути, всего одного момента - наличия реального кандидата на место главаря оккупационной администрации в ОРДО.

И тут на уходящей неделе как бы совершенно случайно всплыл в оккупированном Донецке один из былых таких претендентов - коллаборант Бобков, уже давненько пропавший с радаров. А засветился он весьма ярко. 2 августа на набережной реки Кальмиус отмечался "день ВДВ", где вдруг появился этот бывший нардеп от Партии регионов, подтянутым и при полном параде - в современной камуфляжной форме десантника, с медалями на груди, на рукаве - шеврон "ДНР", а на голубом берете - флаг квазиреспублики. То есть не чета рыхлому жердяю Пушилину.

При этом Бобков не просто вышел покрасоваться, а в своем заранее приготовленном поздравлении десантникам заявил следующее: "Не могу сегодня опять не коснуться политики. Очень много сейчас обсуждается обращение Владимира Владимировича Путина к украинскому народу. Я, как гражданин Украины, как житель Украины, хочу сказать ему большое спасибо за то, что он протягивает руку, за то, что он объясняет, и говорит, и подтверждает то, что мы - один народ". А дальше - другие любимые в РФ мягкие лозунги о "братоубийственной войне", "выполнении президентом и правительством страны воли Госдепартамента США", "преследовании здравых оппозиционеров, как Виктор Медведчук" и тому подобное. Одним словом, самовыдвижение Бобкова на путинский кастинг "миролюбивого главы ДНР" можно считать состоявшимся. И адресовано оно, кстати говоря, было отнюдь не "десантному братству", а персонально Путину, возглавляющему данное жюри.