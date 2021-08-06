Финансовые новости
- |
- 06.08.21
- |
- 21:03
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Подготовка к визиту в США: Введет ли Совбез санкции против Коломойского
20:46 06.08.2021 |
Секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов намекнул на возможность введения санкций против миллиардера Игоря Коломойского, СМИ которого много сделали для того, чтобы Владимир Зеленский стал любимцем избирателей и сел в президентское кресло. Стоит ли олигарху начинать волноваться?
5 августа в интервью изданию "Новое время" на вопрос о принципах, по которым должны быть введены санкции против олигархов, и о том, появятся ли в этом реестре фамилии миллиардера Игоря Коломойского и депутатов Верховной Рады Александра Дубинского и Андрея Деркача, секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов напомнил, что "все санкции, уже введенные против граждан Украины, размещены на сайте президента. Никаких санкций в тайном режиме нет". И добавил: "Следите за сайтом президента, там обязательно появятся дополнительные фамилии, имена и отчества".
Из этих намеков некоторые обозреватели сделали вывод, что Банковая (под давлением американских партнеров) вот-вот решится на введение ограничений в отношении своего вчерашнего стратегического партнера, которым СМИ называли владельца трех гражданств Игоря Коломойского, и как активно позиционировал себя он сам после победы Зеленского и "Слуги народа" на президентских и парламентских выборах 2019 года.
Но имеет ли под собой почву такая версия? С большой вероятностью спрогнозируем, что нет. О санкциях против Коломойского говорили уже не раз, но никаких последствий для него после этих разговоро так и не было. На этот раз спикер - Данилов - заметный по статусу. Но на самом деле он ничего не сказал о том, будут ли "антиколомойские" санкции. А намеки - это просто намеки.
Напомним, с первых месяцев 2021 года Совбез неожиданно стал источником резонансных заявлений, по которым принимались не менее громкие государственные решения. Это и закрытие телеканалов из "пула Медведчука", и санкции против контрабандистов, и санкции против крупных бизнесменов Павла Фукса и Дмитрия Фирташа, и возвращение государству лицензий на добычу ископаемых и др. Роль Совбеза станет еще более очевидной, если осенью монобольшинство примет любимое президентское детище - закон №5599" об олигархах", принятый в июле в первом чтении.
Следить за президентским сайтом можно сколь угодно долго, и от этого ничего не изменится в наших реалиях, а они таковы, что позициям Игоря Валерьевича пока же ничего не угрожает. Сейчас он отошел в тень и перестал открыто играть в "солдатики" подконтрольными депутатами в парламенте, напоминая Банковой о своем существовании и блокируя нужные президенту законы (как это было в 2020 году с "банковским" или "антиколомойским" законопроектом о невозвращении Приватбанка бывшим владельцам). Его группа наладила синхронное, как плавание, голосование вместе с монобольшинством по всем ключевым законам. Давно не давал миллиардер и свои фирменные скандальные интервью.
Единственное "черное пятно" - это пребывание Коломойского под санкциями США, которые, в частности, предусматривают запрет на въезд в эту страну самого бизнесмена и его семьи. Игорь Валерьевич попал под действие раздела 7031 (c) Закона о финансировании Государственного департамента, иностранных операций и касательных программ из-за "значительной коррупции". В США считают, что в качестве губернатора Днепропетровской области "Коломойский был причастен к коррупционным актам, которые подрывали верховенство права и веру украинского народа в демократические институты власти и общественные процессы". И кажется, для украинской власти этого аргумента недостаточно. По крайней мере еще в марте 2021 года Данилов заявил: Украина не получала от США документы в отношении санкций против Коломойского, Дубинского и Деркача. "Если страна соответствующим образом будет передавать свои документы в Украину, мы будем их рассматривать в соответствующих институтах, после этого могут происходить те процессы, о которых вы сейчас говорите. Это не моя или какого-то другого члена СНБО возможная прихоть, мы имеем дело с документами", - высокопарно сказал секретарь Совбеза.
Именно так, вводя санкции против Коломойского, параллельно необходимо будет сделать такой шаг и в отношении Дубинского с Деркачем. В отношении них в США действуют санкции за вмешательство в выборы в этой стране. Но есть вопрос, действительно ли интересны США санкции Украины против хоть и довольно известных, но все же ограниченных в своем вляинии людей. Кажется, ключевое для Вашингтона - не добиться от Киева санкций против "врагов Америки", а очертить своим волшебным карандашом круг вокруг Владимира Зеленского, в который не смог бы зайти и слишком приблизиться к молодому президенту ни один украинский олигарх.
Поэтому, возможно, и ушел в последние месяцы в тень Игорь Валерьевич, чтобы перед встречей украинского лидера с президентом Соединенных Штатов не "отсвечивать" и не давать Джо Байдену лишнего повода указать Зеленскому пальцем на зависимость того от олигархов. Поэтому вряд ли президентский сайт в обозримом будущем напишет о санкциях против Коломойского. И намек Данилова стоит читать как "все может когда-то произойти. Потом, если ляжет карта". То есть, как такое себе заигрывание с далеким заокеанским партнером, которого и обидеть страшно, и водить за нос можно попробовать - как кажется команде нынешнего президента.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Евгений Магда: Зеленский должен был начать с паспортов чиновников, а не жителей ОРДЛО
|Энтони Блинкен приветствовал в США Дмитрия Кулебу и «украинскую делегацию»
|Чаус на паузе. Расскажет ли скандальный экс-судья, кто дал ему отравленную жвачку
|Подопытные бюджетники. Зачем учителей и военных хотят первыми подсадить на накопительные пенсии
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Почем гектар. Как заработал рынок земли, и что будет дальше
|Почему украинским политикам запретили ездить в зону ООС
|НАБУ задержало Чауса в больнице «Феофания»
|Убийство Шишова: Пожалеет ли Лукашенко, что связался с СБУ
|Зеленский подписал два ключевых для судебной реформы закона
|Адвокат Чауса ходатайствует о смене подследственности дела в связи с конфликтом интересов в НАБУ
Это интересно
|Google разработала мобильный процессор с тензорными ядрами для машинного обучения
|В США законодатели обяжут автопроизводителей с 2027 года ставить в машины умные алкотестеры
|Кабмин перенес введение 5G на следующий год
|Риз Уизерспун стала самой состоятельной актрисой в мире
|Почти все новые Alfa Romeo через несколько лет станут полностью электрическими. Та же судьба ждёт Lancia и DS
|Линейка Audi Q4 e-tron пополнилась двумя новыми версиями
|Microsoft пришлось приостановить возможность пробного использования Windows 365 для наращивания серверных мощностей