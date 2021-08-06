Подготовка к визиту в США: Введет ли Совбез санкции против Коломойского

Ігор Петренко / Depo.ua

Секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов намекнул на возможность введения санкций против миллиардера Игоря Коломойского, СМИ которого много сделали для того, чтобы Владимир Зеленский стал любимцем избирателей и сел в президентское кресло. Стоит ли олигарху начинать волноваться?

5 августа в интервью изданию "Новое время" на вопрос о принципах, по которым должны быть введены санкции против олигархов, и о том, появятся ли в этом реестре фамилии миллиардера Игоря Коломойского и депутатов Верховной Рады Александра Дубинского и Андрея Деркача, секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов напомнил, что "все санкции, уже введенные против граждан Украины, размещены на сайте президента. Никаких санкций в тайном режиме нет". И добавил: "Следите за сайтом президента, там обязательно появятся дополнительные фамилии, имена и отчества".

Из этих намеков некоторые обозреватели сделали вывод, что Банковая (под давлением американских партнеров) вот-вот решится на введение ограничений в отношении своего вчерашнего стратегического партнера, которым СМИ называли владельца трех гражданств Игоря Коломойского, и как активно позиционировал себя он сам после победы Зеленского и "Слуги народа" на президентских и парламентских выборах 2019 года.

Но имеет ли под собой почву такая версия? С большой вероятностью спрогнозируем, что нет. О санкциях против Коломойского говорили уже не раз, но никаких последствий для него после этих разговоро так и не было. На этот раз спикер - Данилов - заметный по статусу. Но на самом деле он ничего не сказал о том, будут ли "антиколомойские" санкции. А намеки - это просто намеки.

Напомним, с первых месяцев 2021 года Совбез неожиданно стал источником резонансных заявлений, по которым принимались не менее громкие государственные решения. Это и закрытие телеканалов из "пула Медведчука", и санкции против контрабандистов, и санкции против крупных бизнесменов Павла Фукса и Дмитрия Фирташа, и возвращение государству лицензий на добычу ископаемых и др. Роль Совбеза станет еще более очевидной, если осенью монобольшинство примет любимое президентское детище - закон №5599" об олигархах", принятый в июле в первом чтении.

Следить за президентским сайтом можно сколь угодно долго, и от этого ничего не изменится в наших реалиях, а они таковы, что позициям Игоря Валерьевича пока же ничего не угрожает. Сейчас он отошел в тень и перестал открыто играть в "солдатики" подконтрольными депутатами в парламенте, напоминая Банковой о своем существовании и блокируя нужные президенту законы (как это было в 2020 году с "банковским" или "антиколомойским" законопроектом о невозвращении Приватбанка бывшим владельцам). Его группа наладила синхронное, как плавание, голосование вместе с монобольшинством по всем ключевым законам. Давно не давал миллиардер и свои фирменные скандальные интервью.

Единственное "черное пятно" - это пребывание Коломойского под санкциями США, которые, в частности, предусматривают запрет на въезд в эту страну самого бизнесмена и его семьи. Игорь Валерьевич попал под действие раздела 7031 (c) Закона о финансировании Государственного департамента, иностранных операций и касательных программ из-за "значительной коррупции". В США считают, что в качестве губернатора Днепропетровской области "Коломойский был причастен к коррупционным актам, которые подрывали верховенство права и веру украинского народа в демократические институты власти и общественные процессы". И кажется, для украинской власти этого аргумента недостаточно. По крайней мере еще в марте 2021 года Данилов заявил: Украина не получала от США документы в отношении санкций против Коломойского, Дубинского и Деркача. "Если страна соответствующим образом будет передавать свои документы в Украину, мы будем их рассматривать в соответствующих институтах, после этого могут происходить те процессы, о которых вы сейчас говорите. Это не моя или какого-то другого члена СНБО возможная прихоть, мы имеем дело с документами", - высокопарно сказал секретарь Совбеза.

Именно так, вводя санкции против Коломойского, параллельно необходимо будет сделать такой шаг и в отношении Дубинского с Деркачем. В отношении них в США действуют санкции за вмешательство в выборы в этой стране. Но есть вопрос, действительно ли интересны США санкции Украины против хоть и довольно известных, но все же ограниченных в своем вляинии людей. Кажется, ключевое для Вашингтона - не добиться от Киева санкций против "врагов Америки", а очертить своим волшебным карандашом круг вокруг Владимира Зеленского, в который не смог бы зайти и слишком приблизиться к молодому президенту ни один украинский олигарх.

Поэтому, возможно, и ушел в последние месяцы в тень Игорь Валерьевич, чтобы перед встречей украинского лидера с президентом Соединенных Штатов не "отсвечивать" и не давать Джо Байдену лишнего повода указать Зеленскому пальцем на зависимость того от олигархов. Поэтому вряд ли президентский сайт в обозримом будущем напишет о санкциях против Коломойского. И намек Данилова стоит читать как "все может когда-то произойти. Потом, если ляжет карта". То есть, как такое себе заигрывание с далеким заокеанским партнером, которого и обидеть страшно, и водить за нос можно попробовать - как кажется команде нынешнего президента.

