Энтони Блинкен приветствовал в США Дмитрия Кулебу и «украинскую делегацию»

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса президента Андрей Ермак обсудили с государственным секретарем США Энтони Блинкеном подготовку к визиту президента Украины Владимира Зеленского в США и его встречи 30 августа с президентом Джо Байденом.





Как сообщает пресс-служба МИД Украины , стороны выразили уверенность, что переговоры украинского и американского лидеров укрепят стратегическое партнерство наших государств.

Отмечается, что собеседники уделили внимание дальнейшему развитию партнерства Киева и Вашингтона в сфере безопасности и военно-технических сферах, укреплению демократии в регионе и экономическом развитии Украины, совместным усилиям по противодействию вооруженной агрессии России против Украины, энергетической безопасности Украины и региона.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что несмотря на продолжающуюся российскую агрессию, Украина продолжает воплощать сложные и системные реформы, в частности судебную.

Госсекретарь подтвердил неизменную поддержку США суверенитета, территориальной целостности Украины и ее евроатлантических стремлений.

Энтони Блинкен: «Я действительно рад приветствовать здесь в Государственном департаменте США министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу и украинскую делегацию. Дмитрий и я тесно работали вместе последние шесть месяцев после моего вступления в должность. Президент США Джозеф Байден ожидает встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским в конце месяца. Мы сегодня будем обсуждать подготовку к этому визиту.

У нас много работы, которая сейчас продолжается. США абсолютно преданны независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины. Мы будем и дальше работать вместе для сильной Украины, которая способна защищать себя от внешней агрессии, но также продвигаться вперед жизненно необходимым путем реформ, которые в дальнейшем укреплять ее демократию и экономику. Мы обсудим и ряд других совместных региональных вызовов».

Глава американской дипломатии заверил в беспрекословной поддержке США Крымской платформы.