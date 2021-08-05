Подопытные бюджетники. Зачем учителей и военных хотят первыми подсадить на накопительные пенсии

Александр Суков / Деловая столица

Власть разрабатывает новый дизайн пенсионной реформы: планируется, что ежемесячно в накопительную пенсию будет отчисляться 2% от дохода работника, половину заплатит он сам, половину - государство.

Правительство не оставило надежд внедрить в Украине второй уровень пенсионной системы - обязательную накопительную пенсию. Уже сегодня понятно, что из-за демографического кризиса в будущем невозможно будет обеспечить достойную выплаты по возрасту на базе существующей сегодня солидарной системы - пенсионеров будет слишком много по сравнению с работающими и отчисляющими соответствующие взносы.

Ранее уже обнародовали несколько проектов накопительной системы. В частности, сразу после прихода Владимира Зеленского к власти в Верховную Раду был подан законопроект №2683, который предполагал, что работник будет отчислять от зарплаты на свой накопительный счет 1%, а его работодатель - 2%. Работник может увеличить свой процент, и тогда работодатель должен будет нарастить собственные отчисления на такой же процент и добавить еще 1%. Максимальный процент отчислений работодателя предлагалось установить на уровне 5%.

Но потом власть решила изменить схему: и работник, и работодатель будут отчислять по 2% от суммы заработка, а чтобы не увеличивать налоговую нагрузку на бизнес и самих работников, предлагалось соответственно снизить с 18 до 16% ставку налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и с 22 до 20% ставку единого социального взноса (ЕСВ).

Теперь уже обсуждается третий вариант: ввести с 2023 г. накопительную пенсию не для всех, а только ключевых бюджетников: учителей, военных и социальных работников. При этом процент отчислений будет снижен с 4 до 2%. Как в июле сообщала в интервью "Украинским новостям" министр социальной политики Марина Лазебная, такое решение было принято после консультаций со Всемирным банком, и оно позволит избежать повышения налоговой нагрузки на бизнес и работников. Предлагается брать 1% отчислений за счет соответствующего снижения ЕСВ, и еще 1% - заплатит государство как работодатель из госбюджета.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, уже с 2023 г. могут появиться так называемые социальные пакеты с накопительными пенсиями для ключевых бюджетников, а с 2024 г. величина отчислений на накопительную пенсию может быть повышена с 2 до 4%.

Почему именно я?

Объяснить выбор правительства - вести накопительные пенсии только для ключевых бюджетников - весьма просто. "Это сделано потому, что выплаты бюджетникам находятся под контролем чиновников. А где присутствует контроль чиновника - там более спокойная для него ситуация", - пояснил исполнительный директор "CASE Украина" Дмитрий Боярчук.

Сегодня в Украине насчитывается около 440 тыс. учителей, численность Вооруженных Сил составляет 250 тыс., а если сюда добавить еще около 270 тыс. медиков, то получим практически 1 млн бюджетников, на которых правительство сможет отработать новый механизм пенсионного обеспечения.

Сколько же удастся накопить

Денис Шмыгаль заявил, что экономический эффект от введения накопительных пенсий до 2030 г. составит 477 млрд грн, однако что именно он подразумевает под этой цифрой, премьер не пояснил.

Экономический эксперт Алексей Кущ отмечает, что это похоже на сумму денег, которую можно собрать, если накопительную пенсию распространить на всех работников, а не только на бюджетников, и то - при условии, что будет отчисляться не2, а 4%.

Сколько же удастся отложить среднестатистическому бюджетнику на старость в случае введения эксперимента правительства? Покажем на примере. Согласно данным Государственной службы статистики средняя зарплата в сфере образования по состоянию на июнь этого года составила 14,2 тыс. грн. Таким образом, накапливая по 2% от зарплаты (284 грн в месяц), в год на счету учителя будет 3,4 тыс. грн, за 10 лет - 34 тыс. Те учителя, которые через 10 лет выйдут на пенсию и будут планировать тратить накопленные средства еще в течение 10 лет, смогут рассчитывать, в дополнение к своей пенсии из солидарной системы, на прибавку тех же 284 грн в месяц. Если будут накапливать не 10, а 20 лет, то - вдвое больше. Но все равно, это очень мало, если допустить, что управляющим пенсионными деньгами фондам удастся если не нарастить эти сбережения, то хотя бы защитить их от инфляции.

"То, что правительство думает о введении накопительной пенсии, - это правильно. Другое дело, что 2% - это очень мало", - отметил Дмитрий Боярчук.

А Алексей Кущ считает, что при отсутствии эффективных инструментов для вложения пенсионных денег серьезных дополнительных выплат пенсионерам ждать не приходится.

Однако при этом не будет и значительной нагрузки на бюджет: если допустить, что средняя зарплата бюджетника составляется 10 тыс., то за год расходы бюджета на выплату причитающегося ему 1% составят 1,2 млрд грн.

Здесь нужно сделать ремарку. Даже этот механизм, вероятно, не окончательный. Это заметно по некоторой рассинхронизации смыслов в заявлениях Лазебной в июле и Шмыгаля - сейчас. Напомним, что министр соцполитики четко говорила о снижении ЕСВ на 1% для указанных категорий работников, что можно сделать законом. Но премьер заявляет о внедрении изменений на основе действующего законодательства.

Лучше не станет

На сегодня рабочая схема второго, обязательного накопительного уровня, выглядит следующим образом: сначала деньги попадают в накопительный фонд, из которого впоследствии осуществляются и выплаты. Персонифицированный учет участников модели осуществляет Пенсионный фонд, а учет и аудит операций и контроль за движением средств - административный офис. Деньги вкладчиков инвестируют в различные инструменты компании по управлению активами (КУА), а за сохранность активов КУА отвечают банки-хранители.

При этом совет накопительного фонда выбирает частные КУА и банки-хранители, допущенные к операциям с пенсионными активами, утверждает направления инвестирования пенсионных средств, анализирует деятельность профессиональных участников, утверждает сметы административных расходов и анализирует эффективность работы КУА. Состоит он всего из пяти человек, которые в прямом понимании этого слова - стоят «на потоке».

Эксперты скептически оценивают планы правительства ввести даже "усеченную" модель накопительной системы. По мнению Алексея Куща, сегодня налогообложение бюджетников - это простое перекладывание денег из одного государственного кармана в другой. А схема с накопительной пенсией для них - это попытка сделать маленькую дырочку в таком кармане, чтобы деньги уходили в частные руки. Он пояснил, что за счет этих накопительных пенсий будут выплачиваться высокие зарплаты чиновникам, работающим в администрации накопительной системы, наблюдательному совету этой администрации, компании по управлению активами получат колоссальные доходы. "Это будет очередной виток рентной коррупционной модели экономики. Наши чиновники всеядны и готовы оседлать любой денежный поток, а когда он мельчает - готовы создавать новый", - сказал он.

В свою очередь Дмитрий Боярчук считает, что государству нужно думать о новой устойчивой пенсионной системе, в которой оно должно играть три ключевых роли. Первая - гарантировать минимальные выплаты тем, кто не смог сам накопить себе на старость. Вторая - постоянно разъяснять, что проблема накопления сбережений на старость - это проблема самого работника, который должен сам решать, куда инвестировать накопленные средства. И третья задача - обеспечить макроэкономическую стабильность, чтобы пенсионные накопления граждан не обесценились.

