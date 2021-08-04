Финансовые новости
- |
- 04.08.21
- |
- 09:37
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Почему украинским политикам запретили ездить в зону ООС
09:00 04.08.2021 |
Новоназначенный главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный запретил чиновникам посещать зону ООС. Официально - на 10 дней. Впрочем, как говорят, нет ничего более постоянного, чем временное.
Пресс-служба Верховной Рады сообщила об отмене поездки Дмитрия Разумкова в зону ООС, где он планировал ознакомиться с текущей ситуацией в сфере безопасности, а также пообщаться с местными жителями и военнослужащими. Причина отмены поездки - распоряжение Валерия Залужного. Позже сам главнокомандующий объяснил: запрет временный, на 10 дней, в связи с процессом приема-передачи должности командующего операцией Объединенных сил.
Учитывая, что Разумкова иногда называют будущим политическим конкурентом Зеленского, неудивительно, что в решении главнокомандующего сразу увидели политические мотивы. Впрочем, не исключено, что запрет Залужного появился не под визит Разумкова, это просто совпадение, а речь идет о возможном негласном распоряжении из ОП не допускать в зону ООС как минимум до Дня Независимости вообще никого из политиков. В таком случае после первых десяти дней будут еще десять или больше. Но с другим объяснением. Например, в связи с прогнозируемым обострением на фронте, ведь российские оккупанты уже традиционно активизируются именно в течение августа, чтобы испортить украинцам праздничное настроение. Кстати, если бы мотивация Залужного и сейчас была такой, вряд ли в его действиях усмотрели политику. По крайней мере, выглядело бы более логично.
Сейчас же существует несколько версий, зачем нардепам запретили ездить в зону ООС. Объяснение первое - ко Дню Независимости многие политические деятели караванами потянутся на Донбасс с подарками, чтобы сделать и выложить фото и видео, как они поддерживают украинскую армию. Запрет же лишает депутатов и других обремененных должностями лиц пиариться на поздравлениях военных. Опять же, если Залужный продолжит срок.
Вторая версия - минимум до Дня Независимости, а то и дольше единственной фигурой в государстве, которая получит возможность посещать зону ООС, должен остаться президент Зеленский. Ну и еще Андрей Ермак. Напомним, его, а не Разумкова, бывший пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в своей книге назвала вторым лицом в стране. Таким образом, в информационном пространстве за президентом закрепится монополия на армейскую тематику.
Вспомним, что у Зеленского в этой области по состоянию на сейчас оставался один основной конкурент - Петр Порошенко. В течение последних месяцев он несколько раз посещал наших военных на Донбассе. В мае и июне Порошенко привез комплект видеонаблюдения и ящики со свежей клубникой, а в июле - первый комплект оптической разведки для 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев и абрикосы. От этих абрикосов невероятно бомбило на российских телеэфирах у Скабеевой и других пропагандистов.
Впрочем, не исключено, что и где-то на Банковой... Поэтому теперь к солдатам не будет ездить ни он, ни вообще никто. Для власти вполне логичной выглядит цель лишить оппонента одного из ключевых элементов его идеологической триады "армия - язык - вера". Правда, если Порошенко в августе захочет привезти военным необходимое для них оборудование и его не пустят, вряд ли этот скандал положительно отразится на имидже того же Залужного...
Народные депутаты ранее приезжали в зону конфликта на Донбассе достаточно часто. И с разными намерениями. Кто-то ради пиара, кто-то - чтобы потом делать себе имя на рассказах, что в армии что-то не так. Последних всегда было больше. Особенно в тяжелые годы горячего противостояния с российскими оккупантами. Приезжали командой (но не всей фракцией) в зону ООС и "слуги народа". Последний раз - 21 октября прошлого года. Тогда даже произошла перепалка председателя фракции Давида Арахамии с ветеранами АТО, которые выразили недовольство из-за возможного сокращения армии. Депутаты переночевали в прифронтовой зоне и вернулись в столицу. Тот вояж многие критиковали. И не только из-за переизбытка фото в соцсетях. Больше всего критиковали за выбранную дату - поездка состоялась за несколько дней до местных выборов. Поэтому ее расценили как пиар-вояж. Хотя "слуги" это отрицали.
С тех пор президент Зеленский приезжал в зону ООС неоднократно, а вот монобольшевики интерес к групповым трансферам на Донбасс потеряли. В кулуарах Рады ходили разговоры, что якобы собираются еще раз посетить эти места накануне Дня Независимости. Но потом от идеи отказались. И здесь тоже своевременным выглядит запрет главнокомандующего ВСУ - "слуги" не ленятся посетить украинских воинов. Им просто запрещено. Как и всем.
Главное же в этой истории, чтобы от политических интриг не пострадали интересы украинской армии и новому главнокомандующему не мешали их отстаивать на всех уровнях.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|НАБУ задержало Чауса в больнице «Феофания»
|Убийство Шишова: Пожалеет ли Лукашенко, что связался с СБУ
|Зеленский подписал два ключевых для судебной реформы закона
|Адвокат Чауса ходатайствует о смене подследственности дела в связи с конфликтом интересов в НАБУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Село без права голоса: Что не так с законом о старостах
|Банковая рискует оказаться заложницей Чауса
|Победы недели в ООС: Разоблачение и задержание боевика «ДНР» и российского шпиона
|Позитив недели. Реактивные снаряды «Тайфун-1» успешно отстрелялись на максимальное расстояние
|Иллюзия тишины. Как украинские ОРДЛО без большой войны становятся российскими
|Главный по регионам. Как Ермак отодвигает Тимошенко от Зеленского
Это интересно
|Land Rover выпустил «экспедиционный» Defender Trophy
|Создателю электрогрузовиков Nikola грозит до 25 лет тюрьмы за мошенничество
|Китайская CATL представила первые натрий-ионные аккумуляторы для электромобилей
|Илон Маск подтвердил, что обычный руль не вернётся в Tesla
|Volkswagen показал очередной доступный кроссовер на букву T. На этот раз с купеобразным кузовом
|Нью-йоркская Synchron Inc. начинает тестирование нейроинтерфейса на людях
|Geely Coolray обновился и получил большой экран мультимедийной системы