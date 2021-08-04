Почему украинским политикам запретили ездить в зону ООС

Юрий Васильченко / Depo.ua

Новоназначенный главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный запретил чиновникам посещать зону ООС. Официально - на 10 дней. Впрочем, как говорят, нет ничего более постоянного, чем временное.

Пресс-служба Верховной Рады сообщила об отмене поездки Дмитрия Разумкова в зону ООС, где он планировал ознакомиться с текущей ситуацией в сфере безопасности, а также пообщаться с местными жителями и военнослужащими. Причина отмены поездки - распоряжение Валерия Залужного. Позже сам главнокомандующий объяснил: запрет временный, на 10 дней, в связи с процессом приема-передачи должности командующего операцией Объединенных сил.

Учитывая, что Разумкова иногда называют будущим политическим конкурентом Зеленского, неудивительно, что в решении главнокомандующего сразу увидели политические мотивы. Впрочем, не исключено, что запрет Залужного появился не под визит Разумкова, это просто совпадение, а речь идет о возможном негласном распоряжении из ОП не допускать в зону ООС как минимум до Дня Независимости вообще никого из политиков. В таком случае после первых десяти дней будут еще десять или больше. Но с другим объяснением. Например, в связи с прогнозируемым обострением на фронте, ведь российские оккупанты уже традиционно активизируются именно в течение августа, чтобы испортить украинцам праздничное настроение. Кстати, если бы мотивация Залужного и сейчас была такой, вряд ли в его действиях усмотрели политику. По крайней мере, выглядело бы более логично.

Сейчас же существует несколько версий, зачем нардепам запретили ездить в зону ООС. Объяснение первое - ко Дню Независимости многие политические деятели караванами потянутся на Донбасс с подарками, чтобы сделать и выложить фото и видео, как они поддерживают украинскую армию. Запрет же лишает депутатов и других обремененных должностями лиц пиариться на поздравлениях военных. Опять же, если Залужный продолжит срок.

Вторая версия - минимум до Дня Независимости, а то и дольше единственной фигурой в государстве, которая получит возможность посещать зону ООС, должен остаться президент Зеленский. Ну и еще Андрей Ермак. Напомним, его, а не Разумкова, бывший пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в своей книге назвала вторым лицом в стране. Таким образом, в информационном пространстве за президентом закрепится монополия на армейскую тематику.

Вспомним, что у Зеленского в этой области по состоянию на сейчас оставался один основной конкурент - Петр Порошенко. В течение последних месяцев он несколько раз посещал наших военных на Донбассе. В мае и июне Порошенко привез комплект видеонаблюдения и ящики со свежей клубникой, а в июле - первый комплект оптической разведки для 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев и абрикосы. От этих абрикосов невероятно бомбило на российских телеэфирах у Скабеевой и других пропагандистов.

Впрочем, не исключено, что и где-то на Банковой... Поэтому теперь к солдатам не будет ездить ни он, ни вообще никто. Для власти вполне логичной выглядит цель лишить оппонента одного из ключевых элементов его идеологической триады "армия - язык - вера". Правда, если Порошенко в августе захочет привезти военным необходимое для них оборудование и его не пустят, вряд ли этот скандал положительно отразится на имидже того же Залужного...

Народные депутаты ранее приезжали в зону конфликта на Донбассе достаточно часто. И с разными намерениями. Кто-то ради пиара, кто-то - чтобы потом делать себе имя на рассказах, что в армии что-то не так. Последних всегда было больше. Особенно в тяжелые годы горячего противостояния с российскими оккупантами. Приезжали командой (но не всей фракцией) в зону ООС и "слуги народа". Последний раз - 21 октября прошлого года. Тогда даже произошла перепалка председателя фракции Давида Арахамии с ветеранами АТО, которые выразили недовольство из-за возможного сокращения армии. Депутаты переночевали в прифронтовой зоне и вернулись в столицу. Тот вояж многие критиковали. И не только из-за переизбытка фото в соцсетях. Больше всего критиковали за выбранную дату - поездка состоялась за несколько дней до местных выборов. Поэтому ее расценили как пиар-вояж. Хотя "слуги" это отрицали.

С тех пор президент Зеленский приезжал в зону ООС неоднократно, а вот монобольшевики интерес к групповым трансферам на Донбасс потеряли. В кулуарах Рады ходили разговоры, что якобы собираются еще раз посетить эти места накануне Дня Независимости. Но потом от идеи отказались. И здесь тоже своевременным выглядит запрет главнокомандующего ВСУ - "слуги" не ленятся посетить украинских воинов. Им просто запрещено. Как и всем.

Главное же в этой истории, чтобы от политических интриг не пострадали интересы украинской армии и новому главнокомандующему не мешали их отстаивать на всех уровнях.