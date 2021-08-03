Убийство Шишова: Пожалеет ли Лукашенко, что связался с СБУ

Тарас Паньо / Depo.ua

Все догадываются, кто убил белорусского оппозиционера Шишова. Но без результатов следствия, которое бы подтвердило общеочевидную версию, организовать жесткое давление на минский режим будет проблематично. Поэтому будущее этой истории - в руках украинских правоохранителей, к профессионализму которых апеллируют европейские чиновники.

Единственное, в чем сходятся все комментаторы убийства белорусского оппозиционера, главы организации "Белорусский дом в Украине" Виталия Шишова - это тот факт, что за всей историей, наиболее вероятно, стоит именно минский режим. От виртуальных тусовок белорусов - и до Европарламента фамилии Шишов и Лукашенко звучат в настоящее время с крайне малыми промежутками. Поскольку других влиятельных врагов, кроме минского диктатора и его специальных служб, у 26-летнего волонтера и активиста, как теперь известно, не было.

Что касается мотивации белорусского диктатора - то версий может быть несколько. Возможно, отдав приказ об убийстве Шишова, он хотел продемонстрировать белорусским оппозиционерам, что бегство за пределы государственной границы им не поможет. Но при этом специально выбрал фигуру "менее значительную", чтобы не вызвать каких-то масштабных санкционных последствий. Возможно, Лукашенко хотел таким образом спровоцировать закрытие Украиной границы для политических беженцев - во избежание "лишних проблем". Также нельзя исключать, что помогли минскому диктатору и "старшие братья" из-за восточной границы - чтобы попытаться испортить репутацию Украины.

А возможно даже, что вся история с убийством Шишова - это попытка белорусских спецслужб успокоить батьку после неудачи с Тимановской, которая "оскорбила честь" белорусских спортивных функционеров - но избежала при том возвращения на гостеприимную родину.

В конце концов, вопрос об истинных мотивах в этой истории, пожалуй, не является первоочередным.

Убийство стало заметным ударом по имиджу украинской власти. И даже не потому, что белорусских агентов не остановили бравые ребята из СБУ - своим политическим оппонентам современные диктаторы, как всем известно, мстили и в Великобритании, и в Германии. Неприятность заключается, например, в том, что год назад президент Зеленский был настолько, мягко говоря, наивен, что звонил Лукашенко с просьбой выдать Украине "вагнеровцев". Демонстрируя чудеса непонимания белорусской реальности и характера диктатора, который сейчас убивает людей на украинской территории.

Относительно же украинских спецслужб, которых диванные эксперты готовы "порвать на куски" - то в данный момент существенных претензий к их работе из-за этого эпизода быть не может. Поскольку обеспечить реальную и действенную охрану белорусских беженцев, большинство из которых имеют те или иные проблемы с минским режимом, сейчас, конечно, невозможно.

Но настоящим испытанием для украинских силовиков будет именно расследование этого досадного истории. Если в конце концов удастся найти хотя бы исполнителей убийства - это будет поводом для усиления международной изоляции Беларуси, а также наглядной демонстрацией того факта, что проводить подобные спецоперации в Украине не стоит.

Зато если виновные не будут найдены, или, хуже того, повторится ситуация с расследованием убийства другого белорусского оппозиционера, Павла Шеремета, после которого в тюрьме оказались, похоже, случайные и неприятные для действующей украинской власти люди, это будет для Зеленского реальной международно-политической катастрофой.

Поскольку в Европе четко понимают - наказать Лукашенко за эту, фактически, бессудную казнь, оставаясь при этом в рамках нормативно-правового поля, можно только если в Украине расследуют событие и докажут вину белорусских спецслужб.

Именно поэтому министр иностранных дел Швеции Анн Линде отметила, что рассчитывает на надлежащее расследование со стороны Украины. Именно поэтому ее слова практически повторил глава МИД Дании Йеппе Кофод, МИД Австрии и многие другие. Более того, помощь в этом деле, в случае необходимости, украинским правоохранителям охотно предоставят коллеги из практически любой европейской страны. Но имидж страны сейчас именно в их руках. Что, принимая во внимание определенный предыдущий опыт, вызывает закономерную тревогу.