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Зеленский подписал два ключевых для судебной реформы закона
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о реформировании Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) 3711-р, который Рада после вето приняла повторно с поправками от президента, и №5068 - о реформировании Высшего совета правосудия (ВСП).
Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные карточки законопроектов на сайте Верховной рады.
Отмечается, что оба проекта вернули с подписью президента 3 августа.
Оба проекта считаются ключевыми для судебной реформы.
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Послы стран Группы семи и ЕС обратились к президенту Владимиру Зеленскому с персональным письмом, в котором убеждают его в необходимости внесения изменений в законопроекты по реформированию ВРП и ВККС. (укр.)
В середине июня послы стран Группы семи и ЕС обращались к Зеленскому с персональным письмом, в котором убеждали его в необходимости внесения изменений в законопроект по реформированию ВСП и ВККС.
После первого принятия Зеленский наложил вето на законопроект о ВККС из-за противоречивости его статей о весе голоса международных экспертов и вернул его со своими предложениями.
13 июля Верховная рада поддержала проект повторно, оставив ключевой голос в Конкурсной комиссии в ВККС за международными экспертами.
14 июля Рада приняла в целом законопроект о реформировании Высшего совета правосудия №5068 со всеми критически важными поправками, в том числе с ключевым голосом независимых международных экспертов в совете по этике.
ЕС и США приветствовали принятие законов.
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