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АНАЛИТИКА

Село без права голоса: Что не так с законом о старостах

10:40 02.08.2021 |

Политика

 Ігор Петренко / Depo.ua

В Украине начал действовать закон о развитии института старост. Что он меняет в системе местного самоуправления, приближает ли власть к человеку?

Президент подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно развития института старост" №1638-IX. Его двумя неделями ранее повторно приняла Верховная Рада, рассмотрев вето главы государства. Возражения Владимира Зеленского были вызваны тем, что в предыдущей версии закона авторы - члены фракции "Слуги народа" - хитро включили положения из совсем другой "оперы" - изменения в закон о Конституционном Суде Украины. Их из законопроекта выбросили.

Подписанный президентом закон предусматривает следующие основные новации:

* перед вынесением кандидатуры старосты на рассмотрение совета общины должно обязательно состояться обсуждение с жителями;
* больше не является обязательным вхождения старосты в исполнительный комитет совета общины. При этом староста имеет гарантированное право участия и выступления на заседаниях совета или исполкома;
* орган самоуправления может закрепить за старостой функции администратора местного Центра предоставления админуслуг: старосты смогут предоставлять админуслуги на месте, без выезда человека в административный центр общины;
* староста будет работать на постоянной основе в аппарате соответствующего совета и исполкома и не сможет совмещать свою работу с другим видом занятий, то есть работать по совместительству или быть депутатом;
* повышается статус старосты, растет его зарплата;
* старостинские округа будут создаваться местными советами с количеством жителей не менее 500;
* урегулирован порядок создания старостинских округов, в частности для городов, которые не являются центрами общин;
* те старосты, которые работают сейчас, остаются. В течение 90 дней после вступления закона в силу все местные советы должны утвердить старостинские округа.

Кто такой сельский староста и что изменится

Институт сельских старост в Украине был введен 2015 года законом "О добровольном объединении территориальных общин" как составляющая системы местного самоуправления. Фактически староста - ближайший к жителю села, поселка или небольшого города представитель власти.

До 2020 года старост избирали местные жители сел и поселков в составе объединенной общины (за исключением центра ОТО), а сейчас назначают соответствующие местные советы по представлению их председателей. После вступления в силу закона №1638 это будет происходить по результатам обязательных консультаций с местными жителями. Кандидатура старосты, не поддержанная советом, не может быть повторно внесена в течение созыва соответствующего совета.

Старостинский округ включает часть территории объединенной территориальной общины, одно или несколько сел, поселков, городов - кроме административного центра ОТО.

Сегодня староста - это не отдельный орган местного самоуправления, а служащий, чьей главной функцией является представлять в территориальных общинах интересы своего села или поселка. Другая функция старост - частичное выполнение полномочий государственного регистратора "возле дома", реагирование на социальные и бытовые потребности жителей своего села или города. Староста ответственен и подотчетен сельскому, поселковому, городскому совету, подконтрольный местному председателю. Старосту назначают на время работы соответствующего совета. Зарплата старосты финансируется из местного бюджета.

Что не так с законом о сельских старостах

Эксперты положительно комментируют новеллы закона и называют его таким, что ликвидирует много крупных дыр в отечественном законодательстве относительно функционирования института старост. А вот ключевая претензия - в части стран Европы старост все же избирают. Скажем, в соседней Польше, где аналога старосты - фактического председателя села - называют солтисом. За возвращение избрания старост выступают и некоторые украинские нардепы.

В процессе обсуждения законопроекта 15 апреля председатель фракции "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявляла, что "во время оккупации, во время Второй мировой войны старосты назначались, и сейчас хотят сделать то же самое. Во время коммунистического режима село выбирало совет и совет назначал старосту, то есть председателя. Во время независимой Украины село выбирало и совет, и своего сельского председателя, и это было самоуправление". Она адресовала риторический вопрос президенту и его команде, "которые шли под лозунгами народовластия, самоуправления, децентрализации, зачем они, как во время оккупации, хотят теперь лишить жителей села права выбирать свой совет, сельсовет, выбирать своего председателя, влиять на свою жизнь". Впрочем, патетика эта несвоевременная: выборность старост отменил не закон, а изменения в Избирательный кодекс образца 2020 года.

В ответ на эти претензии заместитель министра регионального развития Вячеслав Негода апеллирует к отчасти неудачной практике избрания старост: "Много где старост выбирали не за их профессионализм или компетентность в вопросах развития территорий, а за обещания решить все вопросы, даже те, которые не входили в круг их полномочий... Староста должен не только хотеть, а быть действительно способным предоставлять услуги, помогать развивать территорию старостинского округа. Для этого староста должен иметь определенный набор компетенций. Поэтому в 2020 году мы, пытаясь найти золотую середину в вопросе избрания старост, остановились на модели назначения его советом общины по представлению председателя".

"Где вы видели профессиональных людей, которых" парашютистами "завезут в старостинские округа, о существовании которых они не знали еще в прошлом месяце?",- парировал с парламентской трибуны член фракции "Голоса" Роман Лозинский, который является активным противником принятия закона.

Немалая часть экспертов и политиков настаивает, что между утверждением старост, пусть и по результатам двойного обсуждения (на общественных слушаниях и в совете), и их единоличным назначением председателем ОТО можно поставить знак равенства. "Часто в села назначают старостами людей, которые не имеют никакого отношения к их селу, - заявила в парламенте мажоритарница из Львовщины Галина Васильченко. - Так каким образом они будут представлять интересы именно их села?".То есть часть депутатов настаивает, что без выборных старост у нас будет коллапс местного самоуправления.

Некоторые специалисты видят потенциальную проблему в том, что после принятия закона старост в части общин вообще не назначат: формально выполнив требование о создании старостинского округа, некоторые советы или их председатели могут максимально затянуть обсуждение и назначение старосты, чтобы не заморачиваться с общественными обсуждениями и другими процедурами .

Впрочем, эксперты считают, что законодательство о старостах будет и дальше модернизироваться. Не исключено, в какой-то перспективе мы вернемся и к выборности старост. А сейчас важно, не будут ли нивелированы в целом положительные нормы принятого закона некачественным или формальным их выполнением на местах.
 

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