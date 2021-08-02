Победы недели в ООС: Разоблачение и задержание боевика «ДНР» и российского шпиона

Руслан Рудомский / Depo.ua

Война против российских оккупантов продолжается на всех фронтах и новая неделя принесла нам новые победы, как на поле боя, так и на невидимом фронте деятельности спецслужб.

Ежедневно в течение недели на прицельные обстрелы российских боевиков украинские защитники оказывали адекватный ответ.

В течение недели были уничтожены четыре боевика "Л-ДНР". Из них трех ликвидировали и один попал в больницу.

В частности, 29 июля оккупанты из "ДНР" сообщили на своих ресурсах о трех погибших и одном раненом. По предварительной версии - боевики получили ответ за нарушение режима прекращения огня. По другой версии - террористы "самоликвидировались на военных учениях".

Также 30 июля в зоне ООС российский снайпер попал в одну из камер наблюдения на позициях ВСУ. Наши бойцы вычислили его позицию и дали ответ, ликвидировав снайпера.

"В 10-й бригаде подбили одно наше "очко", все-таки смогли вычислить и снайпер его снял. Одно из трех десятков, так что это предполагаемые потери. Это плохая новость. 10-ка перепрофилировалась на земледельцев и слегка вспахала то место, откуда работал снайпер. Больше не стрелял, возможно-возможно, что .... Это хорошая новость", - сообщил об этом событии волонтер Юрий Бирюков.

Кадровое обновление командования ВСУ

27 июля Президент Украины Владимир Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака и назначил на его место Валерия Залужного, который был командующим Оперативного командования "Север".

Зеленский прокомментировал это решение тем, что вместо синергии между Министерством обороны и ВСУ в последнее время наблюдаются конфликты.

"Сфера обороны должна функционировать стабильно, скоординировано, с четкой перспективой и без недоразумений между руководителями", - говорится в заявлении Зеленского на сайте президента.

28 июля Владимир Зеленский освободил от должности командующего Объединенных сил Владимира Кравченко и назначил вместо него Александра Павлюка.

"Сейчас в мире происходит стремительная трансформация сил и средств для ведения войны. Наши военные должны быть готовы к максимально эффективному выполнению задач в любых условиях", - пояснил Владимир Зеленский.

Также 28 июля президент освободил от должности начальника Генштаба ВСУ Сергея Корнейчука и назначил вместо него Сергея Шапталу.

Поддержка Украины в мире

25 июля В Госдепе США заявили, что обязанность России - закончить войну на Донбассе.

Такое заявление сделал временный поверенный в делах США, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.

Кент заявил, что Россия является страной-агрессором и именно она начала эту войну.

"Это не конфликт, это действительно война. И обязанность закончить войну - это обязанность России, а не Украины. Это война в Украине, но не война Украины. И это действительно, стопроцентно, война России", - подчеркнул Кент .

Он заверил, что США постоянно работают над этим вопросом. По его словам, американские политики делают все возможное, чтобы "всегда надлежащим образом поддержать Украину".

Разоблачение и задержание боевиков "Л-ДНР" и их приспешников

26 июля на одном из блокпостов Луганщине украинские военнослужащие задержали террористку "ЛНР".

61-летнюю гражданку задержали и доставили в местный отдел полиции. Ей инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ст.260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

28 июля в одном из городов Черкасской области разоблачили и задержали агента российской военной разведки.

Агентом государства-агрессора оказался местный житель одного из населенных пунктов Черкасской области. Российские спецслужбы завербовали мужчину во время его поездки на Россию.

Украинец должен был собирать и передавать кураторам из Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ информацию о военных стратегических объектах. Среди них - информация о расположении артиллерийских складов, режиме их охране, количестве боеприпасов, которые там хранятся.

На этот раз ему приказали получить и передать данные об одном из складов артиллерийских боеприпасов региона. Для этого мужчина пытался подкупить военнослужащего Вооруженных сил Украины.

Шпиона-разведчика задержали сотрудники контрразведки СБУ. Ему инкриминируют государственную измену.

30 июля СБУ разоблачила на оккупированной Донетчине детский "военный" лагерь "Амазонки", где детей готовили для службы в террористических бандах "ДНР".

В 2014 году на оккупированной Донетчине один из боевиков на базе обычного школьного кружка устроил военный лагерь, где девушкам "промывали мозги" и готовили для участия в военных действиях.

Подростки, среди которых, в основном, девушки: проходили строевую, физическую, тактическую и огневую подготовку; имели "воинские звания"; обязаны были носить военную форму. "Молодых бойцов" готовили для будущего прохождения службы в отдельных террористических подразделениях "ДНР", подконтрольных стране-агрессору.

Известно, что "курсанток" буквально "накачивали" разговорами о том, что Донетчина отсоединится от Украины и провозгласит себя "независимым государством".

Организатор обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины: ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); ч. 3 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований); ч. 1 ст. 304 (вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность). В суд направлено обвинительное заключение в отношении главы террористической организации. Злоумышленник объявлен в розыск.

Подозрения и судебные приговоры боевикам "Л-ДНР" и их приспешникам

29 июля прокуратура передала в суд обвинительное заключение в отношении боевика, который ранее напал с ножом на бойца ВСУ на Приазовье.

Установлено, что с сентября 2020 по февраль 2021 года, неоднократно судимый житель пгт Святогоровка Донецкой области, служил в составе "первой отдельной мотострелковой Славянской бригады" - бандформировании РФ.

Находясь на должности заместителя командира взвода, боевик принимал активное участие в боях против ВСУ вдоль линии разграничения, вблизи села Староласпа Бойковского района и села Набережное Новоазовского района Донецкой области.

24 февраля 2021 года этот террорист напился и решил поиграть в спецназовца. Он проник в одну из боевых позиций ВСУ в районе села Чермалык, где напал со штык-ножом от автомата Калашникова на 27-летнего украинского бойца. Нападавший был ранен и задержан.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры завершено досудебное расследование в отношении 44-летнего злоумышленника, который обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участии в не предусмотренных законом вооруженных формированиях, незаконном обращении с оружием и посягательстве на жизнь военнослужащего (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 263, ст. 348 УК Украины).

Обвинительный акт направлен на рассмотрение в Волновахский районный суд. Максимальное наказание по санкциям статей - пожизненное лишение свободы.