Позитив недели. Реактивные снаряды «Тайфун-1» успешно отстрелялись на максимальное расстояние

Испытания нового реактивного снаряда калибра 122 мм "Тайфун-1" для модернизированной системы залпового огня БМ-21У "Верба" прошли успешно. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Украины. Боеприпас разработан ГП "Конструкторское бюро "Южное" им. М.К. Янгеля".

По словам министра обороны Андрея Тарана, продолжается реализация стратегии ракетно-реактивного вооружения Вооруженных Сил Украины. Результаты испытаний "Тайфун-1" будут использованы в ходе разработки реактивного снаряда калибра 220 мм "Тайфун-2" для модернизированной системы залпового огня "Ураган".

Министр также отметил, что КБ "Южное" успешно провело государственные (летные) испытания отремонтированных ракет для тактического ракетного комплекса "Точка-У". В ходе исследовательского ремонта они были дополнительно оснащены системой аварийного прекращения полета и системой телеметрического контроля. Ремонт ракет для "Точки-У" позволит восстановить боекомплект ВСУ.

Таран добавил, что сейчас на завершающем этапе государственных испытаний находится создание высокоточной ракеты калибра 300 мм "Ольха-М" разработки КБ "Луч" с улучшенными характеристиками для модернизированных систем залпового огня "Смерч". А в рамках программы повышения обороноспособности Минобороны намерено закупить оперативно-тактический ракетный комплекс "Сапсан". Его производителем тоже является КБ "Южное".

Как ранее сообщала "ДС", изготовление реактивного снаряда "Тайфун-1" происходило в тесной кооперации предприятий нашего ОПК. Украинская версия 122 мм реактивного снаряда имеет вдвое большую максимальную дальность стрельбы, чем старый советский РС (40 км против 20 км при аналогичной по массе осколочно-фугасной боевой части в 18,4 кг), до сих пор состоящий на вооружении ВСУ.

В Конгрессе США одобрили санкции против "Северного потока-2" и новую помощь Украине

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о финансировании Госдепартамента США в 2022 году, которым предусмотрено увеличение финансовой помощи Украине, а также поправка о санкциях против российского магистрального газопровода "Северный поток-2".

Согласно законопроекту, общая сумма средств, которые должны быть выделены на реализацию программ помощи Украине по линии Госдепартамента, Агентства США по международному развитию и связанных программ, составляет не менее $481,5 млн, что на $28,5 млн больше, чем в текущем году. Из указанной сметы $125 млн будут выделены на помощь в сфере безопасности Украины (это на $10 млн больше, чем в 2021 году).

Для вступления в силу законопроект должен быть согласован и одобрен Сенатом США и подписан президентом США.

ВМС Украины в августе могут получить два британских тральщика

Военно-морские Силы Великобритании 4 августа планируют провести церемонию вывода из своего состава двух тральщиков типа Sandown - речь идет о кораблях HMS Ramsy и HMS Blyth. Как предполагает Defense Express, эти тральщики выводятся из состава британских ВМС для того, чтобы передать их в состав ВМС Украины в рамках договоренностей, достигнутых Украиной и Великобританией 21 июня этого года.

Договоренности предусматривают передачу в состав ВМС Украины двух кораблей типа Sandown после полной их ревизии, ремонта, модернизации, дополнительного оснащения и соответствующей подготовки личного состава ВМС ВС Украины.

Это же издание сообщает, что 30 июля ГП "Николаевский судостроительный завод" после ремонта спустил на воду ракетный катер проекта 206МР P153 "Прилуки" и рейдовый тральщик проекта 1258 M360 "Геническ".

Украинская компания разработала усовершенствованный танковый прицел

Как сообщает портал "Милитарный", мультисенсорная электрооптическая прицельная система оснащена охлаждающей тепловизионной матрицей. Использование современной технологии позволяет предоставить значительно более высокую производительность в более компактном объеме, нежели применение не охлаждающих систем.

Компактный и легкий прицел наводчика основного боевого танка обеспечивает своевременное получение информации об окружающей ситуации днем ​​и ночью, определение целей и эффективное распознавание бронированных машин на расстояние более 3,5 км. На сегодняшний день успешно завершены определяющие испытания улучшенного прицела наводчика для танка Т-64.

Как отмечает портал, в прицельный комплекс наводчика этого танка интегрирован тепловизор, обеспечивающий обнаружение, распознавание и уничтожение противника огнем 125-мм пушки в любое время суток и при любых погодных условиях.

В ВСУ появилась первая женщина-командующий

Глава Минобороны Андрей Таран назначил полковника медицинской службы, инспектора Главной инспекции министерства Татьяну Остащенко на должность командующего Медицинских сил ВСУ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны

По словам министра, это назначение - не о гендерном равенстве, а, прежде всего, о профессионализме.

Как сообщалось, первой украинкой, которая получила звание генерал-майора медицинской службы, стала в 2018 году начальник Военно-медицинского управления СБУ Людмила Шугалей.