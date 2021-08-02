Иллюзия тишины. Как украинские ОРДЛО без большой войны становятся российскими

Олег Полищук / Деловая столица

Несмотря на двукратное сокращение за год количества жертв и обстрелов на фронте, факт остается фактом - мир на востоке страны не наступил, война продолжается, и не только на линии соприкосновения.

Прошедшая неделя в зоне Операции Объединенных сил началась с краткосрочного обострения на фронте. Особенно отличились российские оккупанты из 1-го армейского корпуса ВС РФ, который дислоцируется в захваченной Россией части украинской Донецкой области. Как сообщил штаб ООС, в понедельник, 26 июля, вооруженные формирования РФ в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого артиллерийского вооружения.

"В результате обстрела четверо военнослужащих получили осколочные ранения, еще трое - боевые травмы. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного военнослужащего - тяжелое, одного - средней степени тяжести, пятерых - удовлетворительное", - проинформировали в штабе. А за сутки до этого также на линии соприкосновения с ОРДО один украинский был ранен осколками, а другой - травмирован.

В обоих случаях, по заявлению украинского командования, ВСУ открывали ответный огонь, о результативности которого украинская разведка не отрапортовала, а верить на слово противоречивой информации как от "народных милиций ЛДНР", так и из соцсетей боевиков не представляется возможным. Единственное, точно известно о зафиксированных потерях в обоих оккупационных армейских корпусах за весь июль - это 25 двухсотых и 39 трехсотых. Однако сколько из них реально боевых, а не последствий выяснения отношений по пьянке либо под наркотиками (что стало магистральным трендом в ихтамнетных рядах при отсутствии активных военных действий), сказать сложно.

Год псевдоперемирия в цифрах

Заметим, что данная мини-эскалация наблюдалась аккурат за день до годовщины пресловутого перемирия, результатами которого не прекращают бахвалиться (каждый, само собой, под своим углом зрения) все участники Трехсторонней контактной группы - и Киев, и Москва, и ОБСЕ. Хотя реального "режима тишины" как не было изначально, так и нет: с одной стороны, военная эскалация действительно снижена до минимума, но с другой - чисто стратегически ситуация в российско-украинской войне не претерпела ни малейших изменений.

Своими подсчетами за год якобы действующего перемирия поделилась с широкой общественностью украинская делегация в ТКГ: "С 27 июля 2019 года по 26 июля 2020 года вооруженные формирования Российской Федерации 4257 раз осуществляли обстрелы, 88 украинских военнослужащих погибли, 494 - получили ранения. За время действия режима прекращения огня с 27 июля 2020 года по 27 июля 2021 года зафиксировано 1995 обстрелов, погибло 45 и 163 военнослужащих получили ранения (данные штаба ООС)".

Действительно, имеет место двукратное сокращение за год количества погибших и самих обстрелов на фронте, что не может не радовать. Впрочем, факт остается фактом - мир на востоке страны так и не наступил, и позиционная война продолжается. При этом переговорный процесс как в минском, так и в нормандском форматах давно зашел в такой тупик, выхода из него на данный момент, по сути, нет - без чьей-то капитуляции, Украины либо России.

Фактор российских выборов

Тем временем Кремль тихой сапой чем дальше, тем глубже интегрирует ОРДЛО в российское пространство, причем де-факто и во всех аспектах - в гуманитарном, экономическом и сугубо политическом. Хотя де-юре же упорно не признает эту свою стратегию. Чисто политически этот процесс обострился с приближением выборов в российскую Госдуму, которые, как известно, состоятся 19 сентября этого года. И главным инструментом вовлечения жителей оккупированных районов украинских Донетчины и Луганщины в текущее электоральное поле РФ стала тотальная выдача им российских паспортов.

Более того, по информации "Восточной правозащитной группы" (ВПГ) уже с августа на предприятиях в ОРДЛО будут усилены санкции в отношении их работников за несвоевременную подачу документов на паспорта РФ и их получение. В частности, за это людям угрожают увольнением с работы, предпринимателям - аннулированием "предпринимательских патентов", а злостных отказников ждут "профилактические беседы" в местных отделениях российской ФСБ - "МГБ ЛНР" и "МГБ ДНР".

"Незаконные вооруженные формирования "ЛНР" и "ДНР" должны обеспечить явку на выборы в Госдуму РФ на уровне 75% от количества выданных паспортов РФ (это примерно 550 тыс.)", - поделился инсайдерскими данными из оккупации основатель ВПГ Павел Лисянский. Ранее он же прогнозировал, что на момент сентябрьских думских выборов на оккупированном Донбассе выдадут минимум 750 тыс. паспортов РФ. А в одном из своих июльских телеэфиров секретарь СНБО Алексей Данилов оценивал тогдашнюю цифру раздачи российских паспортов в ОРДЛО в 630 тысяч. И тактический выхлоп сего очевиден - хоть как-то накрутить результаты выборов в пользу путинской "Единой России". Ну а стратегическая задача - заставить живущих в оккупации украинцев ощущать себя сегодня и планировать свое будущее исключительно в российском пространстве, и никак иначе.