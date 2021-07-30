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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Главный по регионам. Как Ермак отодвигает Тимошенко от Зеленского

19:14 30.07.2021 |

Политика

 Виталий Дяченко / Деловая столица

В четверг, 29 июля, состоялось совместное заседание президиума Конгресса местных и региональных властей и Национального совета реформ при участии президента Владимира Зеленского.

По словам Ермака, президиум Конгресса будет заседать ежемесячно, и высшие должностные лица страны - члены президиума Конгресса - будут рассматривать предложения обеих палат этого органа и генерировать решения через законодательные инициативы в пределах полномочий Кабинета Министров Украины. В свою очередь президент Владимир Зеленский пообещал, что все проблемы, которые поднимаются на заседаниях Конгресса местных и региональных властей, должны обязательно решаться.

Конгресс местных и региональных властей, по мнению экспертов, создавался с целью не только наладить сотрудничество президентского Офиса с руководителями на местах, но и непосредственно влиять на них. А кое-кто даже допустил, что это - испытание на практике двухпалатного парламента, идея создания которого время от времени курсирует по коридорам власти.

Зеленский анонсировал создание Конгресса 25 февраля этого года, а 4 марта утвердил положение о нем. Согласно этому документу, такой орган будет участвовать в выработке государственной региональной политики. В его состав входят, в частности, руководители Верховной Рады и Кабинета министров, руководство Офиса президента, секретарь СНБО, министры, представители областных и районных государственных администраций и органов местного самоуправления, члены делегации Украины в Конгрессе местных и региональных властей совета Европы и др. Конгресс при президенте состоит из 2-х палат: в составе нижней палаты - местные власти, главы ОТГ, райсоветы, в составе верхней - главы обладминистраций и советов.

Первое заседание нижней палаты состоялось 3 июня в Хмельницком в местном Дворце спорта, построенном в рамках "Большого строительства", что добавляло пафоса событию. Во время заседания главой палаты местных властей был избран мэр Львова Андрей Садовый. В состав президиума вошли мэр Днепра Борис Филатов, мэр Житомира Сергей Сухомлин и глава правления Ассоциации городов Украины Александр Слобожан. Через неделю "конгрессмены" собрались на заседание верхней палаты в Днепре. Тогда председателем палаты регионов избрали председателя Одесской ОГА Сергея Гриневецкого, а его заместителями - руководительницу Николаевского облсовета Анну Замазееву и главу Черновицкой ОГА Сергея Осачука. До вчерашнего дня главенствовал в президиуме Конгресса сам президент, теперь главным стал Андрей Ермак.

Напомним также, что вчера параллельно с заседанием Конгресса местных и региональных властей проходило другое важное мероприятие - муниципальный форум Ассоциации городов Украины (АГУ). Проведение в один день двух масштабных событий, посвященных региональной политике, говорит об обострении противостояния между Банковой, активно продвигающей свой Конгресс, и Ассоциацией городов, которую возглавляет мэр Киева Виталий Кличко. СМИ сообщали, что президент отклонил приглашение АГУ. В то же время к "горожанам", а не к "конгрессменам", приехали важные гости - генеральный секретарь Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Андреас Кифер, специальный уполномоченный правительства Германии по вопросам реформ в области управления и децентрализации в Украине Георг Мильбрадт, депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель, а также международные эксперты, представители партнерских ассоциаций местного самоуправления из других стран.

Однако вернемся к избранию Ермака. "Второе лицо в государстве" и "родовитый аристократ", как написала о нем в своей книге бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, теперь не только сможет использовать Конгресс региональных властей как медийную площадку и альтернативу Ассоциации городов, но и отодвинуть от этого направления своего зама Кирилла Тимошенко.

Тот, кроме "Большой стройки", с осени прошлого года курирует и региональную политику в Офисе президента. А это не только кадровый подбор руководителей ОГА и РГА, но и налаживание сотрудничества с мэрами и местными элитами. Вариант Конгресса при президенте считается одной из задумок Тимошенко. Но инициативу, как видим, у него перехватил шеф. Можно предположить, что теперь Тимошенко аккуратно отодвинут и от комментирования всего, что связано с политикой власти в регионах.

Что же касается Ермака, то он еще больше усилил свое влияние. Но хорошо ли это для президента Зеленского? Владимир Александрович настолько доверяет руководителю своего Офиса, что даже оградил того от обвинений в срыве спецоперации по поимке "вагнеровцев", взяв ответственность на себя. Не замечая того, как попадает в зависимость от Ермака. Тот выстраивает систему власти, где все вопросы решаются в ОП. И он в этой системе - наше все. Наверное, Зеленскому так удобно, но в итоге может получиться, что о нем вскоре будут говорить как о президенте при Андрее Ермаке.
 

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