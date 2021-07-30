Арахамия, перевыборы и тарифы. Как Банковая намерена сохранять власть

Юрий Вишневский / Деловая столица

Банковая боится протестов. И думает не о том, как их разогнать, а о том, как хитрым способом их избежать.

Пока парламент на каникулах, Банковая активно готовится к новому политическому сезону. Осенью ожидаются массовые протесты, организованные самыми разными политическими силами. В связи с этим стали популярными прогнозы о силовом сценарии. Дескать, именно для этого Банковая сейчас активно занялась кадровыми перестановками в силовых структурах, хочет подчинить президенту Нацгвардию и т. д.

Конечно, к силовому сценарию Банковая готовится. И желание Зеленского превратить Нацгвардию (или ее часть) в свою личную армию - это не домыслы; эти планы недавно озвучил в телеэфире глава фракции «слуг народа» в Верховной Раде Давид Арахамия.

Однако на самом деле силовой сценарий - это не базовый сценарий Банковой, а запасной. У Зеленского есть еще, как минимум, два других варианта.

«Все испортили до нас»

Силовой сценарий не может быть базовым для Зеленского по чисто психологическим причинам. Банковая боится протестов. Очень боится. И потому думает прежде всего не о том, как их разогнать, а о том, как их избежать. То есть Зеленский предпочел бы действовать не силой, а хитростью (и только если не получится хитростью - тогда силой).

Кроме того, тут есть и психологический расчет, основанный на всем известной формуле «лучшая защита - нападение». Силовой вариант - это худший вариант защиты для Зеленского. А лучший вариант - это перехватить инициативу у других политических сил и самому диктовать повестку дня. И вот именно это и придумывают сейчас на Банковой.

Пусть даже протестная волна окажется слабой и никого разгонять не придется - все равно народное недовольство может расти, а рейтинг власти - падать. Банковая хочет этого избежать, и один сценарий она уже фактически начала реализовывать.

Это - кампания черного пиара против всех предшественников под слоганом «все испортили до нас, а мы изо всех сил стараемся все исправить». Цель ее - замазать первые 28 лет независимости Украины (1991-2019) черной краской, чтобы годы президентства Зеленского выглядели на этом фоне максимально белыми.

В качестве примера можно привести скандальные выступления Арахамии 28 июля на телеканале «Украина 24». Сперва он выступил в программе «Хард с Влащенко», чтобы рассказать, какими были основные стратегические ошибки каждого президента Украины. Прежде всего Арахамия оболгал первого президента Леонида Кравчука, лежащего в реанимации после операции на сердце. «У Кравчука, мне кажется, фатальная ошибка - избавиться от ядерного оружия после подписания ничего не значащего меморандума». Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 г. вторым президентом Леонидом Кучмой. Кравчук тогда был рядовым народным депутатом от Тернопольщины.

Но Арахамии было важно вбросить в мозги телезрителям, что «все испортили до нас». И он постарался красочно описать, что делал бы Зеленский, если бы предшественники не лишили его этой возможности. «Если бы мы были ядерной державой, с нами бы все разговаривали бы по-другому, договаривались бы по-другому, - заявил лидер парламентских «слуг народа». - Мы могли бы шантажировать весь мир, и нам бы давали деньги на обслуживание».

И ведь психологически все очень достоверно. Достаточно посмотреть на Арахамию и на Зеленского, чтобы поверить: да, если бы у них было ядерное оружие, они бы точно шантажировали им весь мир. И можно не сомневаться, что именно такого стиля поведения власти жаждет ядерный Зе-электорат.

После программы «Хард с Влащенко» Арахамия остался на канале «Украина 24», чтобы принять участие в программе «Ток-шоу №1». Там он рассказал, как жестко обирается Зеленский разговаривать с Джо Байденом во время своего визита в Вашингтон 30 августа. «Я ожидаю, учитывая градус, что как минимум непубличная встреча Зеленского с Байденом будет на повышенных тонах», - заявил Арахамия. Опять же, это рассчитано на удовлетворение чаяний Зе-избирателей. Никто из украинских президентов до Зеленского не смел кричать на американских президентов, а Зеленский сможет. Пусть непублично, когда никто не видит, но накричит. А если бы у него было еще и ядерное оружие...

Буйные выступления Арахамии - это только один из примеров. На Банковой понимают, что не смогут показать в ближайшие месяцы какие-либо позитивные результаты, которые могли бы впечатлить украинцев. И поэтому Зеленскому будут лепить образ решительного борца. То есть внимание украинцев будет переключаться с результатов, которых нет, на решительную борьбу, которую Зеленский будет изо всех сил изображать.

Сам Зеленский уже анонсировал такое зрелище на тему тарифов. «Я считаю, что мы должны сделать все, чтобы цены на электроэнергию не поднимались для людей. Это вопрос очень серьезный и вскоре мы проинформируем общество. Я просил вынести этот вопрос на заседание СНБО на этой неделе, чтобы люди поняли, что с 1 августа "сюрпризов" для общества не будет», - заявил он 28 июля на форуме «Украина 30. Децентрализация».

Среди возможных причин для массовых акций протестов тема тарифов считается одной из главных. И Банковая, как видим, не сидит, сложа руки, а пытается действовать на опережение. Опять же, тут главное - не результат, а изображение решительной борьбы. Для этого будет заседать СНБО, чтобы Зеленский мог продемонстрировать свои личные героические усилия, хотя решать такие вопросы - исключительная прерогатива Кабмина, Минэнерго и НКРЭКУ.

Досрочные выборы - кого и когда

В соцсетях также активно обсуждается возможная подготовка Банковой к досрочным выборам. Особенно нравится эта идея Тelegram-каналам, продвигающим в украинское информпространство кремлевскую повестку дня. По их версии, уже этой осенью могут состояться сразу президентские и парламентские выборы. Более достоверные источники подтверждают, что сценарий досрочных выборов на Банковой действительно рассматривается, но возможность сразу президентских и парламентских выборов отвергают.

Препятствия заключаются прежде всего в нормах Конституции. Внеочередные выборы в Верховную Раду назначаются президентом и проводятся в период 60 дней со дня опубликования решения о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады. А вот в случае досрочного прекращения полномочий президента выборы президента проводятся в период 90 дней со дня прекращения полномочий.

Значит, если Зеленский объявит о досрочном прекращении полномочий своих и парламента, то сначала пройдут парламентские выборы и только через месяц - президентские. Причем совместить их нельзя - Избирательный кодекс прямо запрещает проведение президентских и парламентских выборов в один день.

Кроме того, Конституция гласит, что в случае досрочного прекращения полномочий президента исполнение обязанностей президента на период до избрания и вступления на пост нового президента возлагается на председателя Верховной Рады. Можно категорично утверждать, что Зеленский не намерен делать такого подарка Дмитрию Разумкову.

Наконец, самое серьезное препятствие заключается в норме Избирательного кодекса о том, что «лицо, полномочия которого на посту Президента Украины были прекращены досрочно в соответствии с Конституцией Украины, не может быть выдвинуто кандидатом на пост Президента Украины на внеочередных выборах, назначенных в связи с указанным прекращением полномочий». А значит, если Зеленский сложит с себя полномочия, то баллотироваться он не сможет.

Конечно, «слуги народа» могут попытаться убрать эту норму из Избирательного кодекса. Также они могут снять Разумкова и пересадить в его кресло Руслана Стефанчука. Но для этого нужно время. И вряд ли эти задачи можно решить, если одновременно объявить о роспуске парламента.

В любом случае проведение одновременно двух избирательных кампаний будет крайне рискованной затеей. Процесс легко может выйти из-под контроля Банковой. Возможно, именно в этом главный интерес Кремля.

Тем не менее, проведение каких-то одних досрочных выборов - президентских или парламентских - не исключено. И этот сценарий может стать базовым, если Зеленский решит таким способом выпустить пар из котла. Смысл в том, чтобы действовать на опережение: не дожидаться, когда под Верховной Радой соберется народ требовать досрочных выборов, а самому стать инициатором.

Правда, внеочередные парламентские выборы нельзя объявить сразу - нужен повод. По Конституции, президент имеет право досрочно прекратить полномочия Верховной Рады, если: 1) в течение одного месяца в Верховной Раде не сформирована коалиция; 2) в течение 60 дней после отставки Кабмина не сформирован персональный состав Кабмина; 3) в течение 30 дней одной очередной сессии пленарные заседания не могут начаться.

Очередная сессия начнется 7 сентября. Значит, распустить парламент можно будет не ранее 7 октября, и для этого парламент не должен заседать. Но в эту игру должны захотеть сыграть «слуги народа», включая мажоритарщиков (а это половина фракции). Однако новые выборы будут проводиться уже по новой системе, чисто пропорциональной (с открытыми списками), без мажоритарных округов. Судя по настроениям среди мажоритарщиков, они не согласятся терять полномочия, если не будет сохранена старая избирательная система. Но чтобы отменить или отсрочить новую, опять же, нужно внести изменения в Избирательный кодекс.

Ввиду всех этих сложностей, скорее всего, на Банковой ни на что не решатся, если их только не подтолкнут осенние протесты. Если сравнивать с силовым вариантом, то вариант досрочных выборов имеет не меньше шансов на реализацию. Кстати, в штабах разных политических сил к нему готовятся - на всякий случай.