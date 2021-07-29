Под предлогом синергии. Что не так с отставками Хомчака и Коваля

Юрий Вишневский / Деловая столица

Самое опасное - в возникших на Банковой ожиданиях, что благодаря кадровым рокировкам проблемы сами собой рассосутся. За эту иллюзию мы опять поплатимся потерянным временем.

Волна кадровых перестановок в силовых ведомствах продолжается. После Службы внешней разведки (СВР) и СБУ она докатилась до военных.

Почему синергия - это только предлог

Напомним, 23 июля Владимир Зеленский срочно сменил главу СВР: уволил Валерия Кондратюка и назначил вместо него Александра Литвиненко. Затем 26 июля Зеленский перетряхнул заместителей Баканова в СБУ. На следующий день пришла очередь военных - Зеленский подписал сразу четыре указа.

Руслан Хомчак уволен с должности главнокомандующего Вооруженных Сил Украины. Вместо него назначен Валерий Залужный. Михаил Коваль уволен с должности первого заместителя секретаря СНБО. Вместо него назначен Руслан Хомчак.

Таким образом, Хомчак получил другое место работы. Подчеркнем, что в последние семь лет, когда Украина вынуждена отражать российскую агрессию, СНБО - очень важный орган. И заместители секретаря СНБО имеют весьма серьезный функционал.

Генерал-полковник Михаил Коваль, которого заменил генерал-полковник Руслан Хомчак, с 25 марта по 3 июля 2014 г. по решению Верховной Рады исполнял обязанности министра обороны. С 3 июля 2014 г. он занимал должность заместителя, а с 17 февраля 2015 г. - первого заместителя секретаря СНБО. Все опрошенные военные эксперты подтверждают, что Коваль был, как говорится, «человеком на своем месте». Фактически он был представителем Минобороны и выразителем интересов военных в аппарате СНБО. Он лично отвечал за оперативную коммуникацию между Минобороны и СНБО. Когда что-то шло не так, мог не смолчать и резануть правду.

А что Хомчак? Давно уже ни для кого не секрет, что у него крайне натянутые отношения с министром обороны Андреем Тараном. Эту проблему признал и пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, поясняя увольнение Хомчака с должности главнокомандующего ВСУ. «Владимир Зеленский не сомневается в патриотизме, верности присяге, профессионализме Хомчака, но президент хочет видеть синергию между Минобороны и ВСУ. Так вот, синергии, к сожалению, не видим, видим, наоборот, конфликты», - сказал он.

Итак, если верить Никифорову, то Зеленский избавился от конфликтов между Минобороны и ВСУ, чтобы создать проблемы в отношениях между Минобороны и Аппаратом СНБО. А они будут неизбежны, поскольку личная неприязнь между Тараном и Хомчаком никуда не делась.

Или же все же следует признать, что отсутствие синергии - это только предлог. А реальная причина иная.

Усиление Ермака и Машовца

Вместо Хомчака назначен генерал-майор Валерий Залужный, который с декабря 2019 г. командовал оперативным командованием «Север». От военных о нем можно услышать самые высокие отзывы. И никто не сомневается в том, что он достоин занимать пост главнокомандующего ВСУ.

Вопрос в другом: какие задачи перед ним ставит верховный главнокомандующий Владимир Зеленский. А вот какие: построить хорошие отношения с Тараном. «От того, как построены отношения между руководителями, зависит выполнение многих задач - от подготовки государственного оборонного заказа до конкретной работы с нашими военными на передовой, их обеспечение. Ожидаю от руководства Министерства обороны и Вооруженных Сил качественного взаимодействия и четкого определения перспектив для каждого украинского военного - как на профессиональном, так и на социальном уровне», - отметил Зеленский, комментируя свои кадровые решения.

Вообще-то Минобороны - это обслуживающий орган для ВСУ. Генштаб должен планировать деятельность ВСУ, а Минобороны - обеспечивать ее необходимыми материальными, финансовыми и людскими ресурсами. Поэтому, если уж кто-то должен к кому-то приноравливаться, то - Минобороны к ВСУ, а не ВСУ к Минобороны.

Более того, под самим Тараном сейчас шатается кресло. 21 июля он лишился сразу трех своих заместителей на посту министра обороны - распоряжениями Кабмина уволены Александр Миронюк, Игорь Старобинский и Игорь Халимон. Уже в сентябре, когда начнется новая сессия Верховной Рады, не исключено, что Зеленский предложит народным депутатам заменить министра обороны.

Поэтому сомнительно, чтобы Хомчак проиграл в аппаратных играх Тарану. Разные источники единодушно утверждают, что Хомчак проиграл не Тарану, а руководителю Офиса президента Андрею Ермаку. Именно его называют главным модератором и бенефициаром всех кадровых перемен в силовых структурах.

Что же касается преемника Хомачка, то его кандидатуру, судя по всему, подбирал заместитель Ермака по военным вопросам Роман Машовец. Говорят, что новый главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - старый друг Романа Машовца. Поэтому теперь контроль Банковой над ситуацией в ВСУ должен усилиться.

Военная реформа на паузе

Впрочем, уже сам тот факт, что приходится обсуждать, кто с кем в каких личных отношениях, говорит о серьезной проблеме. По идее, система должна работать независимо от личных отношений. Точнее, система должна не создавать причин для личной неприязни на почве службы, а наоборот, нивелировать личные конфликты.

И если уж проблема личных отношений между министром обороны и главнокомандующим ВСУ вышла на первый план, так что даже верховный главнокомандующий Зеленский вынужден публично ее обсуждать, то наверное, нужно не только кадровыми рокировками заниматься, но и системные ошибки исправлять.

Однако кадровые указы Зеленского не сопровождаются никакими мерами для устранения главной причины всех недоразумений между Минобороны и Генштабом ВСУ - а именно, незавершенности военной реформы. В идеале функции Минобороны и Генштаба должны быть четко разделены: Генштаб планирует деятельность ВСУ, а Минобороны ее обеспечивает (и борется за свой бюджет). Однако пока что Минобороны и Генштаб скорее напоминают сиамских близнецов.

Чтобы не быть голословными, напомним оценку, которую еще в феврале высказал начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Сергей Корнийчук. Он подчеркнул в интервью «Укринформу», что разграничение функций между Минобороны и Генштабом окончательно не завершено. До сих пор не внесены изменения в закон «О национальной безопасности Украины» и еще 10 законов. Для их реализации необходимо также внести изменения в ряд постановлений Кабинета министров и приказов Министерства обороны. Эти изменения взаимосвязаны - одни требуют безотлагательного внедрения других. Корнийчук подчеркнул, что эти изменения нормативно-правовой базы позволят внедрить такие же принципы функционирования системы управления, как в государствах - членах НАТО. С тех пор прошло пять месяцев, но все эти изменения остаются лишь в планах.

Тут стоит отметить, что лишние функции есть у обоих органов - как у Минобороны, так и у Генштаба. Лишние функции - это значит лишние структуры, лишние чины, лишние деньги. И в то же время - дополнительные трения, недоразумения и конфликты между Минобороны и Генштабом. Отсюда и то отсутствие синергии, на которое пеняют на Банковой.

После всех кадровых перемен проблемы останутся. Но самое опасное даже не в этом, а в возникших на Банковой ожиданиях, что благодаря кадровым рокировкам проблемы сами собой рассосутся. И за эту вот иллюзию мы поплатимся очередной порцией потерянного времени. Вместо усиления армии и продвижения к стандартам НАТО мы и дальше будем буксовать.

