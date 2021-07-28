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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Как на Донбассе прошел год «всеобъемлющего прекращения огня»

12:42 28.07.2021 |

Политика

 Руслан Рудомский / Depo.ua

27 июля исполнился ровно год с момента провозглашения "полного и всеобъемлющего" режима прекращения огня.

Поздно вечером 22 июля 2020 года на заседании Трехсторонней контактной группы стороны договорились с 00:01 27 июля 2020 года соблюдать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

В Офисе президента эту договоренность назвали прорывом, скромно забыв упомянуть, что при каденции пятого президента Порошенко таких "полных и всеобъемлющих" режимов прекращения огня было 18 и все они нарушались российскими боевиками "Л-ДНР" в первые же дни.

Да и, собственно, при каденции Зеленского это было не первое похожее перемирие - годом ранее, летом 2019-го, что-то похожее торжественно и с гордостью в голосе объявлял тогдашний глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кучма. Правда, продлилось оно тогда не год, как сейчас, а чуть меньше месяца - с 21 июля по 20 августа.

Вместе с тем год назад нас пытались убедить, что именно этот режим прекращения огня будет особенным и наконец принесет долгожданный мир на Донбасс. Также министр обороны Андрей Таран уверял, что "режим прекращения огня будет отменен после первых же выстрелов оккупантов".

Правда, на следующий же день, когда эти первые выстрелы произошли, никто перемирие отменять не стал. Как не стали этого делать и во все другие дни, когда аналогичные выстрелы имели место. А вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников буквально на следующий день заявил, что обстрелы на Донбассе после объявленного перемирия можно считать нарушением режима прекращения огня, а не его срывом.

Если же говорить о годовом цикле, то с 27 июля 2020-го до 27 июля 2021 года (за время действия режима прекращения огня) в зоне ООС было официально зафиксировано 1 995 обстрелов, в результате которых погибли 45 военнослужащих и 163 получили ранения. В то же время, по данным штаба ООС, с 27 июля 2019-го до 27 июля 2020 года вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции 4 257 раз, в результате чего 88 украинских военнослужащих погибли и 494 получили ранения.

То есть в целом сухая статистика свидетельствует об уменьшении как количества обстрелов, так и смертей. Однако сама статистика вызвала вопросы. В частности, первый серьезный скандал этого перемирия разгорелся вокруг гибели бойца Владимира Рудика. По официальной версии, мужчина скончался в результате неосторожного обращения с оружием. Однако присутствующие на похоронах утверждали, что видели зашитую дыру как от пулевого ранения на правом виске мужчины.

И когда после этого в День Независимости Владимир Зеленский говорил об отсутствии боевых потерь на фронте 29 дней подряд, это вызвало возмущение неравнодушных украинцев.

Другой скандал был связан с попыткой провести совместную инспекцию позиций ВСУ представителями Украины и "Л-ДНР". Так, 9 сентября 2020 года во время внеочередной встречи ТКГ стороны согласовали совместную инспекцию позиций ВСУ возле поселка Шумы, на Горловском периметре. При этом украинская сторона должна была обеспечить вопросы логистики и гарантии безопасности всем участникам.

Понятно, что эта новость спровоцировала значительный протест патриотически настроенной части общества и ветеранов АТО/ООС. В итоге в последний момент эту совместную инспекцию не то отменили, не то перенесли на неопределенный срок (она не состоялась до сих пор), а сами боевики сразу же обстреляли эти самые позиции возле Шумов из запрещенного Минскими соглашениями оружия.

Также можно заметить, что за этот год действия режима прекращения огня Украина не вернула ни одного квадратного метра территории (впервые с начала войны, между прочим), зато добровольно отказалась от официальной юрисдикции Киева над некоторыми деоккупированными территориями. Речь идет о селе Заиченко Донецкой области.

Также характерной особенностью этого перемирия был запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также на использование любых видов летательных аппаратов, что автоматически поставило вне закона как воздушную, так и наземную разведку. Конечно же, украинскую, потому что российским террористам законы не писаны, и они целый год спокойно осуществляли как обстрелы из запрещенного "Минском" оружия, так и воздушную разведку с помощью беспилотников.

В частности, буквально позавчера, 26 июля 2021 года, российские террористы нанесли прицельный артиллерийский удар из большого калибра по украинским позициям. В результате четыре бойца получили ранения, еще трое - боевые травмы. Перед этим боевики провели аэроразведку с помощью российских беспилотников "Орлан-10".

Но как бы там ни было, а режим прекращения огня до сих пор официально продолжается и завершать его, несмотря на многочисленные нарушения со стороны "той стороны", вроде как и не собираются.

"ВС Украины с честью выполняют задания президента, обусловленные международной ситуацией вокруг Украины, обеспечивая украинской дипломатии соответствующие условия для борьбы за украинские национальные интересы. Соблюдать режим прекращения огня в ходе вооруженного конфликта - наиболее сложный вид военных действий", - говорится в официальном заявлении украинской делегации в ТКГ по случаю годовщины "полного и всеобъемлющего" перемирия.

В целом же как способ уменьшения потерь при проведении операции Объединенных сил подобные "перемирия" имеют смысл. Собственно, все предыдущие 19 режимов прекращения огня также приводили к уменьшению как количества обстрелов, так и числа убитых и раненых. Однако надо быть реалистами - как средство завершения войны и достижения мира на Донбассе такая тактика абсолютно не годится.

Сразу после "нормандской встречи" в Париже в 2019 году мы писали, что если бы Путин действительно хотел прекратить огонь и двигаться дальше в вопросе украинского Донбасса, то он бы это сделал уже на следующий день после Парижа. А так были и остаются все основания полагать, что Путина вполне устраивает нынешнее положение вещей и он идет на все, чтобы сохранить его как можно дольше. Поэтому любое "перемирие", "режим тишины" или "режим прекращения огня" - как их ни назови - априори будут таковыми лишь на бумаге.
 

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