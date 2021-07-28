Шухер в СБУ. Три причины, почему Зеленский перетряхнул заместителей Баканова

Юрий Вишневский / Деловая столица

Вечером 26 июля Владимир Зеленский подписал серию указов о кадровых перестановках в СБУ. Это тот случай, когда одни задачи используются как прикрытие для других задач.

В кадровых переменах в СБУ можно выделить три главные составляющие. Первая - это выполнение «домашнего задания» в рамках подготовки к визиту Зеленского в США. Напомним, что содержание этого «домашнего задания» публично сформулировал госсекретарь США Энтони Блинкен в видеовыступлении на Ukraine Reform Conference в Вильнюсе 7 июля. Он акцентировал на пяти требованиях. Кстати, одно из них уже выполнено - это принятие законопроектов о Высшем совете правосудия и о Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

В число пяти требований Блинкена вошло «принятие законодательства, которое демилитаризует и деполитизирует Службу безопасности Украины и передаст борьбу с коррупцией и организованной преступностью другим созданным для этого органам». Законопроект №3196-д об усовершенствовании организационно-правовых основ деятельности СБУ был принят в первом чтении еще 28 января. Он предлагает ликвидировать подразделения СБУ по борьбе с оргпреступностью и коррупцией. Профильный комитет подготовил проект ко второму чтению и 8 июля рекомендовал вынести его на голосование. За последнюю пленарную неделю перед каникулами (13-16 июля) была возможность принять проект во втором чтении и в целом. Однако Зеленский затормозил; это вызвало неудовольствие Вашингтона и стало одним из поводов для переноса визита Зеленского к Джо Байдену на месяц.

Теперь Зеленский вынужден демонстрировать свою приверженность скорейшему реформированию СБУ. И вот 26 июля он уволил Василия Малюка с должности первого заместителя главы СБУ - начальника главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления СБУ. Вместо него никто не назначен. После принятия законопроекта №3196-д этого главного управления больше не будет - его функции отойдут Бюро экономической безопасности Украины (БЭБУ), которое должно заработать 25 сентября.

Заметание следов "Вагнергейта"

Вторая составляющая кадровых перемен в СБУ - это замена Баранецкого на Андрущенко. 26 июня 2019 г. Зеленский назначил Руслана Баранецкого первым заместителем главы СБУ и руководителем Антитеррористического центра при СБУ. 21 ноября 2019 г. Зеленский назначил Сергея Андрущенко заместителем главы СБУ. И вот теперь 26 июля Баранецкий уволен, а вместо него поставлен Андрущенко.

Это точно никакая не реформа СБУ. Тут мотивы совсем другие. И главный среди них, наверное, это заметание следов «Вагнергейта».

«Вагнергейтом» называют скандал вокруг провала в июле прошлого года спецоперации по захвату российских террористов из частной военной компании «Вагнера», воевавших против нас на Донбассе. Этот скандал начал раскручиваться в августе прошлого года, тогда же появилась информация о том, что это была совместная спецоперация СБУ и Главного управления разведки Минобороны. И что со стороны СБУ руководил этой операцией именно Руслан Баранецкий как руководитель Антитеррористического центра при СБУ, а со сторон ГУР Минобороны - его начальник Василий Бурба.

Известно, что 5 августа 2020 г. Зеленский уволил Бурбу. По версии журналиста Юрия Бутусова, Бурба предлагал проверить на полиграфе руководителя Офиса президента Андрея Ермака и первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко, подозревая, что кто-то из них слил информацию о спецоперации в Москву. А вот Баранецкий, похоже, ничего такого не предлагал, свое мнение держал при себе, потому и сохранил свою должность.

Почему же вдруг сейчас Зеленский его уволил? Причина, судя по всему, в том, что попытки Банковой замять «Вагнергейт» оказались неудачными. Поэтому придется делать вид, что что-то расследуется. И вот представим себе, что в сентябре временная следственная комиссия парламента приглашает Баранецкого дать свидетельские показания. Если бы Баранецкий по-прежнему руководил Антитеррористическим центром при СБУ, то он попал бы в очень затруднительное положение: и не явиться нельзя (ну не может СБУ демонстрировать неуважение к парламенту), и говорить правду нельзя (если этого очень не хочет Банковая), но и неправду говорить тоже нельзя (иначе это потом может быть использовано против него), и молчать нельзя (это выглядело бы как признание вины, своей и Банковой).

А теперь, когда Баранецкий уволен, если парламентские следователи попробуют вызвать его на свое заседание, он спокойно сможет их проигнорировать, и они ничего ему не сделают. Если же следственная комиссии вызовет нового руководителя Антитеррористического центра при СБУ Андрущенко, тот совершенно честно сможет сказать, что он никакого отношения к делу «вагнеровцев» не имеет. Ну и почти честно - что он ничего об этом деле не знает.

Передел контрабанды

Третья составляющая кадровых перемен в СБУ связана с контрабандой. Интересно, что вместе с указами Зеленского на его сайте появился комментарий самого Зеленского, в котором говорится, что основной целью при принятии этих кадровых решений является обеспечение готовности СБУ к системной трансформации, а «вторая задача - существенная активизация борьбы с контрабандой». «Темп работы против контрабанды, который мы видим сейчас, никого не может устраивать», - подчеркнул Зеленский.

Напомним, что в конце августа 2019 г. Зеленский пообещал в интервью проекту «100 дней президента Украины» на телеканале «1+1»: «До конца 2019 года мы прибьем контрабанду». Сейчас он признает, что вследствие деятельности контрабандистов государство теряет до 300 млрд грн за год. По его словам, фундаментом для противодействия такой деструктивной ситуации должно быть усиление работы СБУ. «Конкретный результат должен быть ощутим как на границе, так и во всех институтах государства, ответственных за чистоту экономических процессов», - заявил он.

Эти пафосные слова совершенно противоречат его собственному заявлению о приверженности реформе СБУ. Ибо согласно реформе функция борьбы с контрабандой должна полностью перейти к БЭБУ.

Что же касается кадровых решений, то среди указов Зеленского прямое отношение к теме усиления борьбы с контрабандой может иметь указ об увольнении Виталия Монастырецкого с должности начальника управления СБУ в Черновицкой области. Назначен он был Зеленским 11 сентября 2019 г. Черновицкая область - пограничная, и она давно облюбована контрабандистами.

Изменятся ли теперь контрабандные потоки, сказать трудно. С конца прошлой недели идут разговоры о других кадровых перестановках в СБУ, которые совершались не указами Зеленского, а приказами главы СБУ Ивана Баканова. По информации Юрия Бутусова, 22 июля Зеленский внезапно собрал на Банковой часть руководителей СБУ во главе с Бакановым. Темой совещания, материалы к которому подготовил заместитель руководителя Офиса президента по вопросам правоохранительных органов Олег Татаров, стала контрабанда. Главные обвинения Зеленский выдвинул против начальника главного управления внутренней безопасности СБУ бригадного генерала Андрея Наумова.

«Зеленский предъявил массовый ввоз товаров под видом бесплатных почтовых посылок через структуры Александра Акста, которые "крышует" СБУ, контрабанду российских и приднестровских сигарет в Европейский Союз, уголовные дела по контрабанде, которые были закрыты под давлением руководства СБУ, чтобы сохранить теневые доходы, - утверждает Бутусов. - А 23 июля под прямым давлением Зеленского глава СБУ Иван Баканов был вынужден подписать приказ о снятии Наумова с должности и выведении в распоряжение. Вместе с Наумовым также снят и его ближайший партнер - начальник управления по борьбе с контрабандой Артемий Капелюха. Снятие Капелюхи четко показывает, что контрабанда была главной причиной кадровых решений».

Об увольнении Наумова говорит и Виктор Трепак, который с октября 2019-го по март 2020-го был заместителем генерального прокурора. «Во время работы в должности заместителя генпрокурора я имел возможность убедиться в том, что Наумов в СБУ имеет особый статус, который явно не соответствует его должности, - отмечает Трепак. - Под него Управление внутренней безопасности было преобразовано в Главное управление внутренней безопасности с передачей ему новых полномочий, в т.ч. тех, которые не присущи службе внутренней безопасности. Оно стало ключевым в системе СБУ с возможностью влиять буквально на все, что происходит в Службе. Среди прочего, это подразделение начало заниматься вопросами противодействия контрабанде». По утверждению Трепака, «люди Наумова» возглавили подразделения по противодействию контрабанде в центральном аппарате СБУ и ее территориальных органах; карт-бланш Наумову предоставил лично Баканов, что объясняется их давним знакомством и тесными отношениями.

Ссылаясь на хорошо информированные о внутренней кухне СБУ источники, Трепак делится версией о том, что причиной отставки Наумова стала потеря доверия к нему со стороны Офиса президента, где обнаружили, что в определенных процессах, которыми занимается Наумов, «не сходится математика». «Зеленский руководствовался материалами, которые ему на стол положило руководство одного из правоохранительных органов, конкурирующего с СБУ в вопросах "противодействия контрабанде", - предполагает Трепак. - Надо понимать, что сейчас идет подковерная война руководства Офиса президента и руководства Службы за контроль над таможней. Освобождение Наумова может быть первым значимым и знаковым результатом такой войны. На принятие решения по Наумову могла повлиять также деятельность одного известного контрабандиста, который в последнее время существенно усилил свое влияние на контрабандные процессы и кадровые назначения в этой сфере».

О переделе рынка контрабанды говорит и Бутусов. «Баканов и СБУ в контроле контрабанды и других теневых схемах для группы Ермака - Татарова - нежелательный конкурент. Теперь после того, как выбили Наумова, Татаров сможет через свое влияние решать куда больше вопросов на границе», - прогнозирует он.

В сухом остатке имеем два результата: явное ослабление позиций Баканова и столь же явное усиление позиций Татарова. Для полного комплекта Татарову нужно получить контроль над БЭБУ.

А с точки зрения пиара все прекрасно. Западным партнерам показан еще один шаг в решительной реформе СБУ, а народу показан еще один шаг в решительной борьбе с контрабандой.

