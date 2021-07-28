Крестный ход УПЦ. Почему Вселенский патриарх никогда не приедет к Зеленскому

Виталий Дяченко / Деловая столица

Сегодня Украинская православная церковь (МП) пышно провела в Киеве Крестный ход к 1033-й годовщине со Дня Крещения Руси. Официально этот день отмечается 28 июля. Почему же шествие состоялось на день раньше?

О подготовке торжеств было известно давно. Еще 11 июля глава информационно-просветительского отдела церкви митрополит Неженский и Прилуцкий Климент (Вечеря) подробно рассказал о сценарии празднеств. В том числе, анонсировал приезд гостей из-за рубежа. Кто именно посетит Крестный ход, рассказал накануне другой видный клирик, митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич). "На молитвенном шествии будут присутствовать официальные делегации Антиохийской, Сербской и Чешской церквей. В них входят как епископы, так и священники с мирянами. Что интересно, во многом инициатива приезда на наш Крестный ход исходит от самих представителей других Поместных церквей. Например, к нам на День Крещения Руси приехала группа паломников из Черногории. Для них Крестный ход Украинской православной церкви - это уже событие всеправославного значения и масштаба", - подчеркнул Антоний.

Вчера в Киев прибыли делегации во главе с епископом Селевкийским Ефремом, секретарем Священного Синода Антиохийской православной церкви, епископы Ремесианський Стефан и Топличський Иерофей, викарии Святейшего Патриарха Сербского, представитель Православной церкви Чешских земель и Словакии архиепископ Пражский Михаил. Кто именно приехал из Черногории, на сайте церкви не уточняется. Отметим также, что все церкви, приславшие представителей в Украину, ориентируются на Москву и РПЦ, потому они не признали Православную церковь Украины (ПЦУ).

Приезду иностранных гостей предшествовала церковная дипломатия. 19 мая митрополит Антоний вместе с нардепом Вадимом Новинским в Белграде встретился с патриархом Сербским Порфирием. На этой встрече присутствовал и еписком Ремисианский Стефан. А в июне митрополит Антоний ездил в Бейрут, где его встречал настоятель тамошнего подворья Русской православной церкви архимандрит Филипп (Васильцев). Затем в патриаршей резиденции в Дамаске гости из Украины встретились с архиереями Антиохийской церкви, среди которых был и епископ Ефрем. Антоний приехал не с пустыми руками - он передал антиохийцам часть пожертвований, собранных епархиями УПЦ на восстановление храмов Бейрутской митрополии, пострадавших в результате взрыва в порту столицы Ливана 4 августа 2020 года. Как говорят в народе, "подмаслили".

В преддверии мероприятия церковные голоса предупреждали: оппоненты "стамбульской церкви", как называют ПЦУ онуфриевцы, могут провоцировать противостояния, посему Крестный ход будет охранять полиция. Что ж, полицейским прибавилось работы - традиционно они охраняли ежегодные гей-парады, теперь доведется оберегать и ежегодные хождения приверженцев УПЦ МП по улицам столицы. Ну, а если без шуток, то сегодняшнее действо будет иметь целый ряд последствий, негативный результат которых, похоже, в коридорах власти даже не пытаются осознать.

Почему УПЦ провела свое шествие сегодня, а не 28 июля, когда официально отмечается День Крещения Руси? 28 июля должен был состояться Крестный ход в Москве, но его отменили из-за пандемии коронавируса. Потому все внимание россТВ приковано к Киеву и к масштабности организованного церковью мероприятия. И это должно подтвердить путинский тезис о "братстве" русского и украинского народов. Но не только это. В воскресенье в Севастополе отпраздновали день военно-морского флота. Если бы свои коррективы не внес ковид, то идеологически телекартинка выглядела бы вообще идеально: 25 июля праздник в оккупированном Севастополе, 27 июля Крестный ход в Киеве, 28 июля завершающий штрих - Крестный ход в столице России. Так сказать, единение русского мира в силе и вере. Пусть и без третьего акта этого сценарного плана, но информационно Украина как государство проиграла.

Это первый момент, но есть и другие. УПЦ МП в очередной раз продемонстрировала Москве, что осталась единственной серьезной опорой в Украине для кремлевских мифотворцев. Пророссийские партии способны разве что делать громкие заявления и отказываться голосовать в парламенте, а мобилизовать людей на масштабные акции может только церковь. По предварительным оценкам, сегодня на Крестный ход она собрала около 350 тысяч людей, которых привезли со многих регионов страны.

"ДС" ранее писала об опасности реализации в Украине "черногорского сценария". Сербская православная церковь, представители которой сегодня ходили Киевом, использовала многотысячные церковные процессии для шантажа властей. Те пытались обязать эту церковь зарегистрироваться наравне с другими религиозными организациями, а также намеревались вернуть под свой контроль храмы и монастыри, бывшие в госсобственности до присоединения Черногории к Сербии в 1918 году. Уличные шествия и антизападная истерия дали возможность церковникам мобилизовать просербский электорат. В результате к власти пришли политики, лояльные к Белграду, они поменяли закон, так раздражавший Сербскую церковь.

