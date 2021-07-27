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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Не только за «Сватов». Чем опасен Зеленскому бойкот «1+1»

09:35 27.07.2021 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Уже несколько дней не утихает скандал вокруг телеканала «1+1». Группа «1+1 media» и Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания пытаются погасить страсти, но своими заявлениями фактически лишь подливают масла в огонь. В соцсетях поднялась волна агитации за бойкот канала.

Если скандал и дальше будет разгораться, то он может перекинуться на Владимира Зеленского. И вопрос о «Сватах» уйдет на второй план.

Любимый сериал Зеленского

Вкратце о сути скандала. Как известно, с 16 июля в Украине вступили в силу нормы закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которым все фильмы и сериалы, созданные на иностранном языке, должны демонстрироваться телеканалами с дубляжом или озвучкой на государственном языке. 19 июля телеканал «1+1» начал транслировать сериал «Сваты» с украинским дубляжом. Но уже 22 июля «Сваты» опять вышли на русском языке.

Группа «1+1 media» выступила с заявлением, которое многие расценили как декларацию об отказе выполнять требование закона. «Компания приняла решение постепенно переходить на украинский язык в фильмах и сериалах. В дальнейшем такие продукты будут транслироваться на языке оригинала в пределах действующего законодательства», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте группы 23 июля. Слова «постепенно» означают, по сути, «когда захотим, а не когда требует закон». А до тех пор фильмы и сериалы будут транслироваться «на языке оригинала», то есть на русском (ибо трудно поверить, что они покажут нам на языке оригинала французские фильмы или итальянские сериалы).

Справедливости ради нужно сказать, что игнорировать нормы закона позволили себе и некоторые другие телеканалы. Но внимание общества к «1+1» особенное, поскольку именно на этом канале многие годы выпускает в эфир свою продукцию студия «Квартал 95», которой Зеленский руководил до избрания президентом. Выходцами из «1+1» являются также министр культуры и информполитики Александр Ткаченко, глава Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк, некоторые парламентские «слуги народа». И если «1+1» позволяет себе транслировать «Сватов» на русском языке, то трудно не заподозрить, что они получили на это разрешение - или даже прямое указание - с самого верха.

Подчеркнем также, что «Сваты» - это не рядовой сериал. В общественном мнении он крепко связан с Зеленским и студией «Квартал 95».

Русскоязычный сериал «Сваты» начал транслироваться в Украине с 2008 г. на телеканале «Интер». В 2013 г. он «перешел» на телеканал «1+1» Игоря Коломойского. Также его транслировали в России. Идея и сценарий сериала принадлежат студии «Квартал 95». В 2017-2019 гг. сериал был запрещен к показу в Украине, поскольку одну из главных ролей в нем сыграл актер Федор Добронравов, которого Минкультуры включило в «черный список». Это вызвало возмущение Зеленского, который был продюсером проекта. В июне 2019 г. (вскоре после инаугурации Зеленского) Добронравова исключили из списка лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. И вскоре после этого «Квартал 95» сообщил о возобновлении показа сериала на телеканале «1+1».

Почему санкций не будет

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания с самого начала скандала вокруг «Сватов» постарался сделать вид, что это не его проблема. 21 июля Ольга Герасимьюк заявила, что Нацсовет «не наделен правом и на него не возлагаются обязанности» осуществления государственного контроля за применением государственного языка при распространении и демонстрации фильмов в Украине.

Но эта позиция вызвала жесткую критику экспертов. Так, народный депутат от «Европейской солидарности» Николай Княжицкий (в прошлом - член Нацсовета и руководитель нескольких телекомпаний) подчеркнул, что в соответствии с положениями ст. 13 закона «О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания» регулятор осуществляет надзор за соблюдением законодательства в сфере кинематографии. Телеканалы являются субъектами кинематографии (ст.7 Закона Украины «О кинематографии»), демонстрирующими фильмы. Поэтому, демонстрируя фильмы, телеканалы должны применять язык в соответствии с требованиями закона о языке (ст. 6 закона «О кинематографии» гласит, что применение языков в сфере кинематографии осуществляется в соответствии с законом «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного»). И Нацсовет должен это контролировать в соответствии со ст. 13 закона о Нацсовете.

Также Княжицкий акцентировал на том, что Нацсовет сейчас полностью зависим от Зеленского и потому полная ответственность за отказ выполнять закон лежит на Зеленском. «Для того, чтобы Национальный совет под страхом увольнения не контролировал исполнение закона о языке, перед вступлением в действие закона "Слуги народа" инициировали изменения в закон, которые ослабили независимость Нацсовета. В результате Национальный совет не является независимым от президента и монокоалиции. Согласно принятым 17 июня 2021 г. изменениям зависимость членов Нацсовета от президента и фракции повысилась, поскольку президент и его партия могут освобождать любых членов Нацсовета. А значит, вся ответственность за любые действия или бездействие Нацсовета ложится непосредственно на президента и его монобольшинство», - подчеркнул Княжицкий.

Также он высказал уверенность, что «1+1» останется безнаказанным за «Сватов». «При наличии зависимости Нацсовета от президента лично и через управляемую им фракцию в парламенте сложно ожидать, что Насовет будет выносить решения против президента и его бизнеса. Например, сериал "Сваты" создавала фирма Зеленского на русском языке. И штрафовать телеканал за то, что он показывает сериал президента с нарушением закона о языке, зависимый от президента Нацсовет, очевидно, никак не может», - спрогнозировал Княжицкий 24 июля.

На сайте «Детектор медиа» с комментарием выступил медиаюрист «Института массовой информации» Али Сафаров. «Закон не содержит никаких исключений для телесериалов, даже если они созданы при содействии действующего президента или министра культуры. Закон не содержит исключений для телеканалов, даже если они активно способствовали избранию действующего президента. Для "постепенного перехода" законом было отведено два года - специально чтобы бизнес осуществил все необходимые меры. В случае нарушения этой нормы для нарушителя, включая телеканалы, должны наступить юридические последствия», - отметил Сафаров. Он подчеркнул, что Нацсовет имеет право и обязанность применить санкции к нарушителям языкового законодательства.

Однако 26 июля Нацсовет выступил с заявлением, суть которого сводится к тому, что защита государственного языка не является функцией Нацсовета. То есть, как и спрогнозировал Княжицкий, никаких санкций к нарушителям закона о языке Нацсовет принимать не будет.

Двойные последствия

Тем не менее, этот скандал опасен для Зеленского. Патриотический электорат за последние недели довольно много слышал о попытках «слуг народа» вывести русскоязычные сериалы из-под действия закона о языке - именно ради любимых «Сватов» Зеленского. И если сейчас «1+1» ради «Сватов» демонстративно игнорирует закон - нетрудно убедить людей в том, что это по личному указанию Зе и под его прикрытием.

Отсутствие санкций к телеканалам-нарушителям может вызвать попытки народной реакции. Например, в соцсетях уже распространяется призыв бойкотировать каналы «1+1», «Интер» и «Украина».

Подобные призывы сами по себе, наверное, не возымеют большого эффекта. Но есть одно «но». Скандал вокруг «Сватов» может стать триггером для другой кампании, которая способна вовлечь не только патриотический, но и любой протестный электорат, недовольный нынешней властью.

В обществе большой процент разочарованных Зе-избирателей, которые ищут, на кого возложить вину за то, что они два года назад поверили Зеленскому. И тут «1+1» идеально подходит как объект для выплескивания отрицательных эмоций. Ибо люди весной 2019-го верили не столько Зеленскому, сколько его персонажу в сериале «Слуга народа» на «1+1». И людей нетрудно убедить в том, что в их выборе виноваты не они сами, а именно «1+1».

В соцсетях уже начали распространяться призывы бойкотировать «1+1» не из-за «Сватов», а из-за Зеленского. Типа: «Наказать Зеленского за ложь, за его обогащение, за обнищание народа, за разворовывание государственных средств, за предательство национальных интересов можно уже сейчас - бойкотируй телеканал "1+1". Это именно "1+1" привел Зеленского к власти, и они должны отвечать вместе».

Опять же, призывы в соцсетях сами по себе не могут надеяться на большую аудиторию. Но из соцсетей этот мем может перейти в широкие массы. «Кто во всем виноват? - Канал "1+1", который привел Зеленского к власти». Простая, всем понятная, легко запоминающаяся формула - как раз такая, какую любят зрители сериалов «Слуга народа» и «Сваты».

Конечно, за последние два года прямая связь между Зеленским и «1+1» у многих выветрилась из памяти. Но скандал вокруг «Сватов» помог всем обо всем напомнить.

 

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