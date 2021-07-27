Похищение Чауса и «пленки Бигуса». Почему Зеленский срочно сменил главу СВР

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Похищение Чауса и «пленки Бигуса». Почему Зеленский срочно сменил главу СВР

17:55 26.07.2021 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Бывают события громкие, а бывают - интригующие. Внезапная замена главы Службы внешней разведки прошла довольно тихо, но создала целый букет интриг. Среди них - дальнейшие повороты скандальных сюжетов о похищении Чауса, о «пленках Бигуса» и о «Вагнергейте».

А также - как долго будут молчать друг о друге Владимир Зеленский и уволенный им с поста главы СВР генерал-лейтенант Валерий Кондратюк. И справится ли новый глава СВР Александр Литвиненко с возложенной на него миссией активизировать сотрудничество с разведками стран НАТО.

За что уволен Кондратюк

Произошло все в один день 23 июля. Тремя указами подряд Владимир Зеленский уволил Валерия Кондратюка с должности главы СВР, уволил Александра Литвиненко с должности директора Национального института стратегических исследований (НИСИ) и назначил его главой СВР. И уже через несколько часов Зеленский представил Литвиненко коллективу СВР. Важность события была подчеркнута еще и тем, что вместе с Зеленским и Литвиненко в СВР приехали премьер Денис Шмыгаль, руководитель ОП Андрей Ермак и секретарь СНБО Алексей Данилов.

Однако в официальном сообщении об этом событии не нашлось ни слова для пояснения причин срочной замены Кондратюка на Литвиненко. Похоже, Банковая очень хочет перевернуть страницу и сделать уволенного Кондратюка фигурой умолчания, словно его никогда и не было.

Но Кондратюк был, есть и вроде бы не собирается исчезать. С марта 2014 г. он был начальником департамента контрразведки СБУ, с июля 2015-го - начальником Главного управления разведки Минобороны. С октября 2016-го он работал заместителем главы администрации президента Украины - фактически был куратором спецслужб. С этой должности его уволил Зеленский в сентябре 2019-го, но уже в июне 2020-го испытал в нем потребность и назначил главой СВР.

Сфера интересов Кондратюка не ограничивалась деятельностью СВР. Он влиял также на некоторые вопросы внутренней и внешней политики и хотел это влияние усилить.

Поводом для этого стал «Вагнергейт» - скандал вокруг провала в июле прошлого года спецоперации по захвату российских террористов из частной военной компании «Вагнера», воевавших против нас на Донбассе. В начале 2021 г. международная команда расследователей Bellingcat анонсировала фильм о «Вагнергейте», и после этого зашаталось кресло под Ермаком. В конце февраля прошел слух о том, что вскоре Ермака сменит Кондратюк. Якобы это должно помочь Зеленскому замять «Вагнергейт» и наладить диалог с Вашингтоном.

Правда, фильм Bellingcat многократно переносился. По последней информации, он должен выйти 29 июля, в годовщину срыва спецоперации по поимке «вагнеровцев». Тем временем Кондратюк, по утверждениям многих источников, успел сам попасть в два крупных скандала.

Первый скандал начался 3 апреля, когда в Кишиневе был похищен бывший украинский судья Николай Чаус, скрывавшийся там от украинских следователей. Многократно высказывалась версия о том, что руководил этой операцией именно Кондратюк по заказу ОП, а цель ее заключалась в том, чтобы Чаус наговорил всяких гадостей про Петра Порошенко. Telegram-каналы, близкие к Банковой, регулярно излучали энтузиазм в предвкушении того, как крупнейшие телеканалы будут смаковать показания Чауса против Порошенко.

Однако организаторы этого плана недооценили Молдову. Если называть вещи своими именами, то они вообще сбросили ее со счетов. И как оказалось, совершенно зря. Парламент Молдовы создал следственную комиссию, и она пришла к выводу о причастности украинских спецслужб к похищению Чауса. Президент Молдовы Майя Санду 19 июля во время саммита «Ассоциированного трио» (Грузия - Молдова - Украина) в Батуми наконец добралась до Зеленского и вылила на него все, что у нее накопилось за время этого скандала. В том, что Чаус был похищен в Кишиневе именно по указанию украинских властей, похоже, не сомневается никто в Молдове, да и на Западе тоже. Как утверждают некоторые источники, Санду заявила Зеленскому и Ермаку: «Мы знаем, что он у вас. Это знает Лондон, это знает Вашингтон».

Уже на следующий день, 20 июля, генпрокурор Молдовы Александр Стояногло в эфире телеканала N4 сообщил о завершении расследования похищения Чауса. «Мы идентифицировали людей из украинских спецслужб, - заявил Стояногло. - Мы отправили несколько запросов в Украину и ждем ответов. Наша задача - идентифицировать людей, которые приехали из Украины и проводили операции здесь, в Республике Молдова».

То есть это уже не домыслы СМИ, а совершенно официальные обвинения в адрес Киева из Кишинева. И Киев должен как-то выкручиваться. Судя по всему, на Банковой решили попросить у Санду прощения, предъявив ей в качестве признания своей вины увольнение Кондратюка. Мол, Зеленский тут ни при чем, это все самодеятельность Кондратюка, мы его уволили, давайте перевернем эту страницу и будет двигаться дальше вместе в Европу.

Второй скандал, с которым связывают Кондратюка, это «пленки Бигуса». Сам Бигус признался, что эти записи у него «из СБУ». Датированы они как раз тем периодом, когда Кондратюк был начальником департамента контрразведки СБУ. Когда Бигус только начал выкладывать эти записи, в интернете пошли слухи о том, что Кондратюк передал записи на Банковую, а уже там решили легализовать их через Бигуса.

Эти слухи получили подтверждение полмесяца назад, когда Порошенко подал судебный иск к Зеленскому и общественной организации «ТОМ 14», возглавляемой Бигусом. Суть требований к «ТОМ 14» в том, чтобы эта организация обнародовала аудиозаписи телефонных разговоров Медведчука, о которых шла речь в выпусках программы «Наші гроші», «в том виде, в котором они были получены». Адвокаты Порошенко знают, что делают. В ОП требования Порошенко вызвали немалую панику. Иск будет рассматривать Кассационный административный суд в составе Верховного Суда, с которым у Банковой сейчас фактически война. А из показаний Бигуса может раскрыться заказной характер его программ вместе со всей цепочкой Бигус - Банковая - Кондратюк. Сейчас, когда Кондратюк уволен, можно ожидать появления версии, что Бигус работал напрямую с Кондратюком, а Банковая тут ни при чем.

Предупреждение от Кондратюка

Бросается в глаза, что в обоих скандалах у Кондратюка незавидная роль: в обоих случаях речь шла о заказах Банковой, нацеленных против Порошенко; в обоих случаях все пошло наперекосяк, и теперь Кондратюк оказывается крайним, на которого могут все спихнуть.

Интересную версию событий предложил Telegram-канал «Печерский холм». Она заслуживает внимания по той простой причине, что к ее созданию, весьма вероятно, приложил руку сам Кондратюк.

«Некоторое время назад в Офисе президента созрел грандиозный план - посадить Кондратюка за решетку на время следствия по иску молдавской стороны. Пользуясь его положением, от него хотели добиться уступки всей его грандиозной коллекции звукозаписей прослушки, сделанной в период службы Кондратюка в СБУ. Там - много. Записи Медведчука, опубликованные медиа-киллером Бигусом, тоже оттуда, именно Кондратюк продал их великому политтехнологу Мише Подоляку, - рассказывает «Печерский холм». - С самого начала скандала с Чаусом Кондратюк держал ухо востро, и когда "запахло жареным", он сам явился к Ермаку и пообещал ему публикацию таких записей (причем за границей), после которых всей команде Зеленского пришлось бы искать утешение в поговорке "Не в рейтингах счастье". Либо... Одним словом, стороны договорились».

А заканчивается это сообщение неприкрытым шантажом: «Теперь Офису президента придется Кондратюка охранять. Спрятаться за границей Кондратюк не сможет, там его найдут через Интерпол. Его придется "не замечать" где-то на территории Украины. Иначе... У Кондратюка много разных записей. В случае чего, с оппозицией он поделится с радостью. И тогда героем "пленочного скандала" станет уже не Медведчук».

Итак, нынешнюю ситуацию можно охарактеризовать как неустойчивое равновесие. Вероятно, стороны договорились «разойтись мирно», потому мы и не слышим взаимных обвинений. Также вероятно, что есть согласованный обеими сторонами сценарий дальнейших событий. Однако не факт, что каждая сторона будет строго соблюдать договоренности. К тому же, есть ведь и другие игроки, которые будут пытаться ломать сценарии, написанные на Банковой, и навязывать собственные.

Ближайшим испытанием может стать 29 июля - ожидаемый день выхода фильма Bellingcat о «Вагнергейте». В это же время можно ожидать явления народу Чауса, чьей задачей будет забить информпространство своими откровениями. Очень может быть, что Банковая допустит новые ошибки в своих политтехнологических расчетах и создаст себе новые проблемы.

Для чего назначен Литвиненко

Решение пожертвовать Кондратюком было принято Зеленским, по-видимому, довольно давно - еще тогда, когда стало ясно, что красиво выйти из ситуации с Чаусом никак не получится. Тогда же на Банковой стали подыскивать замену Кондратюку. Поэтому назначение Литвиненко - это точно не спонтанное кадровое решение. У Зеленского было время, чтобы согласовать эту кандидатуру с западными партнерами.

В этой связи интересно, что вечером 23 июля, как только Литвиненко был представлен коллективу СВР, Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО от 4 июня 2021 г. «О неотложных мерах по углублению интеграции Украины в Организацию Североатлантического договора». Это решение непосредственно касается СВР. Оно обязывает СВР «согласовать в трехмесячный срок со стороной НАТО вопросы развития практического сотрудничества с Украиной как партнером НАТО с расширенными возможностями», в частности, по такому направлению, как «активизация диалога разведывательных органов Украины с соответствующими органами НАТО и государств - членов НАТО».

Задача эта особенно актуальна из-за «Вагнергейта», который мог серьезно подорвать доверие западных спецслужб к украинским партнерам. И чтобы восстановить это доверие, наверное, нужен специальный человек.

Между 4 июня, когда было принято решение СНБО, и 23 июля, когда Зеленский ввел это решение в действие, прошло семь недель. Конечно, для столь длительной задержки могло быть несколько причин. Но одна из них, вероятно, - это именно согласование кандидатуры нового главы СВР, чтобы именно он с первых же дней работы принялся «активизировать диалог» с западными разведками.

В своей автобиографии Литвиненко указывает три оконченных им вуза: в 1994-м - Институт криптографии, связи и информатики Академии ФСБ РФ по специальности «прикладная математика» (люстрационную проверку прошел в 2015 г.); в 2009-м - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности «правоведение»; в 2013-м - Королевский колледж оборонных наук (RCDS), Великобритания. RCDS входит в состав Оборонной академии Соединенного Королевства и является ее самым старшим и престижным компонентом. Там учатся наиболее перспективные старшие офицеры британских вооруженных сил, а также представители стран, которые являются близкими союзниками Соединенного Королевства.

Именно международное направление сейчас будет главным для Литвиненко, тем более что собственного опыта работы в разведке он не имеет. Главная задача любой разведки в любой стране - сбор информации. Но работа с агентурными сетями - это явно не то, чем он занимался 27 лет своей трудовой деятельности.

С августа 1994 г. Литвиненко служил в Главном управлении правительственной связи СБУ, с августа 1998 г. работал в НИСИ, дойдя до поста первого заместителя директора, а с июня 2005 г. - в аппарате СНБО. В дальнейшем он не раз менял место работы, но оно все время было в одной из этих трех институций: СБУ, НИСИ, аппарат СНБО.

С декабря 2007 г. Литвиненко работал в департаменте информационно-аналитического обеспечения СБУ, с августа 2009 г. - в Институте проблем национальной безопасности при СНБО, с июня 2010 г. был заместителем директора НИСИ, с мая 2014 г. - заместителем секретаря СНБО. В августе 2019 г. Зеленский включил его в свою команду, назначив директором НИСИ. И вот сейчас, после 27 лет в СБУ, аппарате СНБО и НИСИ, Литвиненко впервые оказывается в иной, совершенно чужой для него структуре - СВР. И будет ли он в новой должности заниматься купированием трех вышеупомянутых скандалов, крайне чувствительных для Зеленского, - то есть наступил ли Банковая на те же грабли, - вопрос пока открытый.
 

ПО РУБРИКАМ

26.07 Доллар на межбанке 26 июля ушел ниже 27,0 грн/$ после валютных распродаж аграриев

26.07 Депозитные ставки для физлиц 26.07.21

26.07 НБУ на прошлой неделе купил на межбанке $32 миллиона

26.07 Курс евро к доллару 26 июля ослабил рост на статистике из Германии

26.07 Биржи Азии 26 июля закрылись в основном в минусе

26.07 Справочный курс гривны 26 июля повышен на 8,43 коп до 26,9796 грн/$1

26.07 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 23.07.21

26.07 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 23.07.21

26.07 Остаток средств на корсчетах банков 26.07.21

26.07 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 23.07.2021

26.07 Цена биткоина превысила отметку в $38 000

26.07 Закон о государственной поддержке страхования сельхозпродукции вступил в силу

26.07 Золото дорожает 26 июля на коронавирусных опасениях

26.07 Доллар 26 июля дешевеет к мировым валютам на ожидании встречи ФРС США

26.07 Рынок акций США 23 июля закрылся ростом, Dow Jones прибавил 0,68%

• дальше…

26.07 Минэнерго просит просит Минфин поддержать выпуск ВГЗ для оплаты 20% «зеленой» э/э за 2021 г. или предложить другой способ

26.07 Транспортные предприятия Украины за 6 мес.-2021 увеличили перевозку грузов на 4,3% - Госстат

26.07 Государственная е-система в строительстве с августа получит новый функционал

26.07 Бензин дорожает на АЗС 26 июля, цены на автогаз поднялись еще на 6 копеек

26.07 Госбюджет за 6 мес. сведен с дефицитом 43 млрд грн, в июне 9,5 млрд грн - ГКСУ

26.07 Нефть дешевеет 26 июля на снижении рисковых настроений на рынках

26.07 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 23.07.21

26.07 «Сомнения» России в состоянии газопровода выглядят подозрительно - ГТС Украины

26.07 Украина ввела санкции против крупнейшего российского онлайн-ритейлера Wildberries

26.07 В Украине вступил в силу закон об упрощении COVID-закупок

• дальше…

26.07 Друзья Путина в Европе. Почему опять не сложился правый альянс в Европарламенте

26.07 В Ватикане начинается громкий судебный процесс по финансовому мошенничеству

26.07 Страны G-20 не договорились по двум климатическим целям

26.07 Генерал: США продолжат авиаудары в Афганистане против талибов

26.07 Ватикан впервые раскрыл объекты своих владений в мире

26.07 Закончить войну на востоке Украины должна Россия – зампомощника госсекретаря США

23.07 Эрдоган на Кипре провоцирует ЕС и Совбез ООН

23.07 Суд в Страсбурге отклонил первые требования РФ к Украине, в том числе о воде в Крым

23.07 Еврокомиссия получила ноту Украины о консультациях по «Северному потоку-2»

23.07 Госдолг стран еврозоны впервые превысил 100% их совокупного ВВП

23.07 Азербайджан на границе с Арменией проложит до 700 км дорог военного назначения - президент Алиев

23.07 В ЕС больше половины взрослых завершили вакцинацию от коронавируса

23.07 Аргентина угрожает разорвать контракт на поставки «Спутника V»

23.07 США вводят новые санкции против кубинских силовиков

22.07 Протесты из-за нехватки воды в Иране переходят в политические

• дальше…

26.07 В Украине хотят официально разрешить смешивать разные виды вакцин

20.07 МВД планирует вернуть техосмотр автомобилей, но с видеофиксацией процесса

20.07 Украина начинает 5-й этап вакцинальной кампании, вакцинироваться от Covid-19 смогут все желающие

19.07 Большинство киевлян поддерживают инициативы городских властей в отношении МАФов - опрос

16.07 В Киеве изменили парковочные зоны: самую дорогую расширили в три раза

15.07 Каждый гражданин Украины обязан владеть украинским языком – решение КС

15.07 Киев отказался от традиционных бумажных билетов: где теперь оплачивать проезд – карта

13.07 Цены на вторичное жилье в Киеве растут, а спрос падает

08.07 В Киевском метро убеждают, что ветку на Виноградарь откроют до конца года

07.07 Украина опустилась на две позиции в мировом рейтинге престижности паспортов

06.07 Киевляне с июля получат счета с авансовым платежом за отопление, который смогут внести для уменьшения платежей в зимний период

05.07 Uber и Bolt поднимают тарифы в Киеве

02.07 Парковка в центре Киева подорожала в несколько раз

02.07 Транспорт Киева начал работать без кондукторов

01.07 В Киеве уволили всю команду Коммунальной службы перевозок

• дальше…

26.07 Похищение Чауса и «пленки Бигуса». Почему Зеленский срочно сменил главу СВР

26.07 Закончить войну на востоке Украины должна Россия – зампомощника госсекретаря США

26.07 «Вагнеровцы» уже в ГБР. Как надолго над Зеленским завис Дамоклов меч измены

26.07 Позитив недели. На новом турецком боевом беспилотнике будет украинский двигатель

26.07 Победы недели в ООС: Разоблачены россияне и задержан «депутат ЛНР»

23.07 Еврокомиссия получила ноту Украины о консультациях по «Северному потоку-2»

23.07 Миронюк, Старобинский и Халимон: Почему уволились заместители министра обороны

22.07 «Украина — не Европа». Как Кремль хочет создать в Украине вторую пятую колонну

22.07 Суд отменил заочный арест Дубилета, НАБУ подало новую апелляцию

22.07 Поражение, но не конец: Почему соглашение о «Северном потоке-2» должно стать для нас таблеткой от инфантильности

22.07 Россия подала жалобу в ЕСПЧ против Украины

22.07 США объявили дату первой встречи Байдена с Зеленским

22.07 Киев и Варшава: Соглашение по «Северному потоку - 2» создает новые угрозы

22.07 США и Германия официально договорились о «Северном потоке-2»: что пообещали Украине

21.07 Наследие «Квартала 95». Почему у Зеленского большие проблемы во внешней политике

• дальше…

26.07 Представлен самый экономичный Kia Sportage нового поколения

26.07 TSMC планирует открыть завод по производству микросхем в Японии в 2023 году

26.07 Китай построит первый в мире «чистый» ториевый ядерный реактор, для охлаждения которого не требуется вода

26.07 Китайские исследователи успешно внедрили вирус в нейросеть

26.07 Мошенники распространяют вредоносное ПО под видом установщика Windows 11

26.07 Audi сохранит фирменную решётку радиатора на всех электромобилях

23.07 Mercedes-Benz полностью перейдет на выпуск электромобилей до конца десятилетия

23.07 Toyota запретила перепродажу нового Land Cruiser

23.07 Два крупнейших китайских автопроизводителя, Great Wall и Chery, объявили об отзыве потенциально опасных электрокаров

23.07 Google запускает поиск картинок с помощью «Google Объектива» в Chrome для ПК

22.07 Google запустила программу бета-тестирования Android Auto

22.07 Microsoft выпустит Windows 11 с длительной 5-летней поддержкой

22.07 Японцы создали эффективный катализатор для добычи водорода из воды с помощью солнечного света

21.07 Мошенники пытаются выманить деньги украинцев под видом «Приватбанка» Коломойского

21.07 Porsche Macan обновился и стал мощнее

• дальше…

15.07 Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером – Forbes

07.07 Лучшие города для удаленной работы: в топе — Мельбурн, Дубай, Сидней

06.07 Исландия: эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным

01.07 В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

05.03 Объем интернет-рекламы в Украине за год вырос на 7%, – исследование

26.01 Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

11.01 Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха

17.12 Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы

03.12 Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США

23.11 Теперь YouTube будет показывать рекламу в роликах небольших каналов и не будет платить за это их авторам

18.11 На YouTube появится аудиореклама. Её получат ролики, которые больше слушают, чем смотрят

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно