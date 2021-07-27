Похищение Чауса и «пленки Бигуса». Почему Зеленский срочно сменил главу СВР

Юрий Вишневский / Деловая столица

Бывают события громкие, а бывают - интригующие. Внезапная замена главы Службы внешней разведки прошла довольно тихо, но создала целый букет интриг. Среди них - дальнейшие повороты скандальных сюжетов о похищении Чауса, о «пленках Бигуса» и о «Вагнергейте».

А также - как долго будут молчать друг о друге Владимир Зеленский и уволенный им с поста главы СВР генерал-лейтенант Валерий Кондратюк. И справится ли новый глава СВР Александр Литвиненко с возложенной на него миссией активизировать сотрудничество с разведками стран НАТО.

За что уволен Кондратюк

Произошло все в один день 23 июля. Тремя указами подряд Владимир Зеленский уволил Валерия Кондратюка с должности главы СВР, уволил Александра Литвиненко с должности директора Национального института стратегических исследований (НИСИ) и назначил его главой СВР. И уже через несколько часов Зеленский представил Литвиненко коллективу СВР. Важность события была подчеркнута еще и тем, что вместе с Зеленским и Литвиненко в СВР приехали премьер Денис Шмыгаль, руководитель ОП Андрей Ермак и секретарь СНБО Алексей Данилов.

Однако в официальном сообщении об этом событии не нашлось ни слова для пояснения причин срочной замены Кондратюка на Литвиненко. Похоже, Банковая очень хочет перевернуть страницу и сделать уволенного Кондратюка фигурой умолчания, словно его никогда и не было.

Но Кондратюк был, есть и вроде бы не собирается исчезать. С марта 2014 г. он был начальником департамента контрразведки СБУ, с июля 2015-го - начальником Главного управления разведки Минобороны. С октября 2016-го он работал заместителем главы администрации президента Украины - фактически был куратором спецслужб. С этой должности его уволил Зеленский в сентябре 2019-го, но уже в июне 2020-го испытал в нем потребность и назначил главой СВР.

Сфера интересов Кондратюка не ограничивалась деятельностью СВР. Он влиял также на некоторые вопросы внутренней и внешней политики и хотел это влияние усилить.

Поводом для этого стал «Вагнергейт» - скандал вокруг провала в июле прошлого года спецоперации по захвату российских террористов из частной военной компании «Вагнера», воевавших против нас на Донбассе. В начале 2021 г. международная команда расследователей Bellingcat анонсировала фильм о «Вагнергейте», и после этого зашаталось кресло под Ермаком. В конце февраля прошел слух о том, что вскоре Ермака сменит Кондратюк. Якобы это должно помочь Зеленскому замять «Вагнергейт» и наладить диалог с Вашингтоном.

Правда, фильм Bellingcat многократно переносился. По последней информации, он должен выйти 29 июля, в годовщину срыва спецоперации по поимке «вагнеровцев». Тем временем Кондратюк, по утверждениям многих источников, успел сам попасть в два крупных скандала.

Первый скандал начался 3 апреля, когда в Кишиневе был похищен бывший украинский судья Николай Чаус, скрывавшийся там от украинских следователей. Многократно высказывалась версия о том, что руководил этой операцией именно Кондратюк по заказу ОП, а цель ее заключалась в том, чтобы Чаус наговорил всяких гадостей про Петра Порошенко. Telegram-каналы, близкие к Банковой, регулярно излучали энтузиазм в предвкушении того, как крупнейшие телеканалы будут смаковать показания Чауса против Порошенко.

Однако организаторы этого плана недооценили Молдову. Если называть вещи своими именами, то они вообще сбросили ее со счетов. И как оказалось, совершенно зря. Парламент Молдовы создал следственную комиссию, и она пришла к выводу о причастности украинских спецслужб к похищению Чауса. Президент Молдовы Майя Санду 19 июля во время саммита «Ассоциированного трио» (Грузия - Молдова - Украина) в Батуми наконец добралась до Зеленского и вылила на него все, что у нее накопилось за время этого скандала. В том, что Чаус был похищен в Кишиневе именно по указанию украинских властей, похоже, не сомневается никто в Молдове, да и на Западе тоже. Как утверждают некоторые источники, Санду заявила Зеленскому и Ермаку: «Мы знаем, что он у вас. Это знает Лондон, это знает Вашингтон».

Уже на следующий день, 20 июля, генпрокурор Молдовы Александр Стояногло в эфире телеканала N4 сообщил о завершении расследования похищения Чауса. «Мы идентифицировали людей из украинских спецслужб, - заявил Стояногло. - Мы отправили несколько запросов в Украину и ждем ответов. Наша задача - идентифицировать людей, которые приехали из Украины и проводили операции здесь, в Республике Молдова».

То есть это уже не домыслы СМИ, а совершенно официальные обвинения в адрес Киева из Кишинева. И Киев должен как-то выкручиваться. Судя по всему, на Банковой решили попросить у Санду прощения, предъявив ей в качестве признания своей вины увольнение Кондратюка. Мол, Зеленский тут ни при чем, это все самодеятельность Кондратюка, мы его уволили, давайте перевернем эту страницу и будет двигаться дальше вместе в Европу.

Второй скандал, с которым связывают Кондратюка, это «пленки Бигуса». Сам Бигус признался, что эти записи у него «из СБУ». Датированы они как раз тем периодом, когда Кондратюк был начальником департамента контрразведки СБУ. Когда Бигус только начал выкладывать эти записи, в интернете пошли слухи о том, что Кондратюк передал записи на Банковую, а уже там решили легализовать их через Бигуса.

Эти слухи получили подтверждение полмесяца назад, когда Порошенко подал судебный иск к Зеленскому и общественной организации «ТОМ 14», возглавляемой Бигусом. Суть требований к «ТОМ 14» в том, чтобы эта организация обнародовала аудиозаписи телефонных разговоров Медведчука, о которых шла речь в выпусках программы «Наші гроші», «в том виде, в котором они были получены». Адвокаты Порошенко знают, что делают. В ОП требования Порошенко вызвали немалую панику. Иск будет рассматривать Кассационный административный суд в составе Верховного Суда, с которым у Банковой сейчас фактически война. А из показаний Бигуса может раскрыться заказной характер его программ вместе со всей цепочкой Бигус - Банковая - Кондратюк. Сейчас, когда Кондратюк уволен, можно ожидать появления версии, что Бигус работал напрямую с Кондратюком, а Банковая тут ни при чем.

Предупреждение от Кондратюка

Бросается в глаза, что в обоих скандалах у Кондратюка незавидная роль: в обоих случаях речь шла о заказах Банковой, нацеленных против Порошенко; в обоих случаях все пошло наперекосяк, и теперь Кондратюк оказывается крайним, на которого могут все спихнуть.

Интересную версию событий предложил Telegram-канал «Печерский холм». Она заслуживает внимания по той простой причине, что к ее созданию, весьма вероятно, приложил руку сам Кондратюк.

«Некоторое время назад в Офисе президента созрел грандиозный план - посадить Кондратюка за решетку на время следствия по иску молдавской стороны. Пользуясь его положением, от него хотели добиться уступки всей его грандиозной коллекции звукозаписей прослушки, сделанной в период службы Кондратюка в СБУ. Там - много. Записи Медведчука, опубликованные медиа-киллером Бигусом, тоже оттуда, именно Кондратюк продал их великому политтехнологу Мише Подоляку, - рассказывает «Печерский холм». - С самого начала скандала с Чаусом Кондратюк держал ухо востро, и когда "запахло жареным", он сам явился к Ермаку и пообещал ему публикацию таких записей (причем за границей), после которых всей команде Зеленского пришлось бы искать утешение в поговорке "Не в рейтингах счастье". Либо... Одним словом, стороны договорились».

А заканчивается это сообщение неприкрытым шантажом: «Теперь Офису президента придется Кондратюка охранять. Спрятаться за границей Кондратюк не сможет, там его найдут через Интерпол. Его придется "не замечать" где-то на территории Украины. Иначе... У Кондратюка много разных записей. В случае чего, с оппозицией он поделится с радостью. И тогда героем "пленочного скандала" станет уже не Медведчук».

Итак, нынешнюю ситуацию можно охарактеризовать как неустойчивое равновесие. Вероятно, стороны договорились «разойтись мирно», потому мы и не слышим взаимных обвинений. Также вероятно, что есть согласованный обеими сторонами сценарий дальнейших событий. Однако не факт, что каждая сторона будет строго соблюдать договоренности. К тому же, есть ведь и другие игроки, которые будут пытаться ломать сценарии, написанные на Банковой, и навязывать собственные.

Ближайшим испытанием может стать 29 июля - ожидаемый день выхода фильма Bellingcat о «Вагнергейте». В это же время можно ожидать явления народу Чауса, чьей задачей будет забить информпространство своими откровениями. Очень может быть, что Банковая допустит новые ошибки в своих политтехнологических расчетах и создаст себе новые проблемы.

Для чего назначен Литвиненко

Решение пожертвовать Кондратюком было принято Зеленским, по-видимому, довольно давно - еще тогда, когда стало ясно, что красиво выйти из ситуации с Чаусом никак не получится. Тогда же на Банковой стали подыскивать замену Кондратюку. Поэтому назначение Литвиненко - это точно не спонтанное кадровое решение. У Зеленского было время, чтобы согласовать эту кандидатуру с западными партнерами.

В этой связи интересно, что вечером 23 июля, как только Литвиненко был представлен коллективу СВР, Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО от 4 июня 2021 г. «О неотложных мерах по углублению интеграции Украины в Организацию Североатлантического договора». Это решение непосредственно касается СВР. Оно обязывает СВР «согласовать в трехмесячный срок со стороной НАТО вопросы развития практического сотрудничества с Украиной как партнером НАТО с расширенными возможностями», в частности, по такому направлению, как «активизация диалога разведывательных органов Украины с соответствующими органами НАТО и государств - членов НАТО».

Задача эта особенно актуальна из-за «Вагнергейта», который мог серьезно подорвать доверие западных спецслужб к украинским партнерам. И чтобы восстановить это доверие, наверное, нужен специальный человек.

Между 4 июня, когда было принято решение СНБО, и 23 июля, когда Зеленский ввел это решение в действие, прошло семь недель. Конечно, для столь длительной задержки могло быть несколько причин. Но одна из них, вероятно, - это именно согласование кандидатуры нового главы СВР, чтобы именно он с первых же дней работы принялся «активизировать диалог» с западными разведками.

В своей автобиографии Литвиненко указывает три оконченных им вуза: в 1994-м - Институт криптографии, связи и информатики Академии ФСБ РФ по специальности «прикладная математика» (люстрационную проверку прошел в 2015 г.); в 2009-м - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности «правоведение»; в 2013-м - Королевский колледж оборонных наук (RCDS), Великобритания. RCDS входит в состав Оборонной академии Соединенного Королевства и является ее самым старшим и престижным компонентом. Там учатся наиболее перспективные старшие офицеры британских вооруженных сил, а также представители стран, которые являются близкими союзниками Соединенного Королевства.

Именно международное направление сейчас будет главным для Литвиненко, тем более что собственного опыта работы в разведке он не имеет. Главная задача любой разведки в любой стране - сбор информации. Но работа с агентурными сетями - это явно не то, чем он занимался 27 лет своей трудовой деятельности.

С августа 1994 г. Литвиненко служил в Главном управлении правительственной связи СБУ, с августа 1998 г. работал в НИСИ, дойдя до поста первого заместителя директора, а с июня 2005 г. - в аппарате СНБО. В дальнейшем он не раз менял место работы, но оно все время было в одной из этих трех институций: СБУ, НИСИ, аппарат СНБО.

С декабря 2007 г. Литвиненко работал в департаменте информационно-аналитического обеспечения СБУ, с августа 2009 г. - в Институте проблем национальной безопасности при СНБО, с июня 2010 г. был заместителем директора НИСИ, с мая 2014 г. - заместителем секретаря СНБО. В августе 2019 г. Зеленский включил его в свою команду, назначив директором НИСИ. И вот сейчас, после 27 лет в СБУ, аппарате СНБО и НИСИ, Литвиненко впервые оказывается в иной, совершенно чужой для него структуре - СВР. И будет ли он в новой должности заниматься купированием трех вышеупомянутых скандалов, крайне чувствительных для Зеленского, - то есть наступил ли Банковая на те же грабли, - вопрос пока открытый.