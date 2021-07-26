«Вагнеровцы» уже в ГБР. Как надолго над Зеленским завис Дамоклов меч измены

Шевченковский райсуд Киева обязал ГБР начать досудебное расследование в отношении возможного совершения президентом Зеленским и его окружением госизмены из-за срыва операции по задержанию членов ЧВК "Вагнера".

Заявление о совершении преступления Владимиром Зеленским в Государственное бюро расследований подала группа лиц, среди которых и экс-депутаты прошлого созыва. Однако следователь не внес сведения в реестр досудебных расследований и, соответственно, не начал расследование. Потому заявители обратились в суд, и тот принял решение обязать ГБР дать ход делу. Несложно предположить: если досудебное расследование и начнется, то завершится быстро с выводом "оснований для возбуждения уголовного дела нет". Ведь сам Зеленский назвал возможную операцию по захвату "вагнеровцев" решением с катастрофическими последствиями. В ГБР, где чутко прислушиваются к мнению власти, вряд ли посмеют перечить нынешнему президенту. Заявители, конечно, и не надеются на активность следствия. Их действия направлены на то, чтобы общество увидело, как власть изо всех сил пытается замять скандал с "вагнеровцами".

Вкратце напомним эту историю, выходу которой в публичную плоскость исполняется ровно год. 29 июля 2020 г. под Минском задержали группу боевиков ЧВК "Вагнера", направлявшуюся транзитом в одну из горячих точек. Через неделю Беларусь передала России всех 32 боевика. Впоследствии появилась информация, что операцию по задержанию наемников, воевавших на Донбассе, готовили спецслужбы Украины, США и Турции, однако данные о ней слил "крот" из окружения Владимира Зеленского. По данным ряда СМИ, это был руководитель Офиса президента Андрей Ермак. В свою очередь, Зеленский сначала назвал информацию о "кроте" и срыве спецоперации бредом, но в недавнем интервью каналу "1+1" неожиданно признался, что операция готовилась и Украину в нее "втягивали". Более того - он лично звонил Александру Лукашенко с просьбой отдать "вагнеровцев", но "потом произошло то, что произошло".

А произошла измена Родине, уверены оппоненты Зеленского. Они потребовали вызвать главу государства на заседание парламентской временной следственной комиссии по расследованию возможных фактов государственной измены. Эту комиссию возглавляет «слуга» Марьяна Безуглая. Ее создали под давлением оппозиции, но не для расследования конкретного скандала с "вагнеровцами" (туда были готовы делегировать своих депутатов "Европейская солидарность", "Батьківщина" и "Голос"), а, скорее, чтобы отвести внимание от него, расследуя другие громкие скандалы. По этой причине депутатов от оппозиционных фракций в составе комиссии Безуглой нет и принято стратегическое решение игнорировать ее работу. Между тем Безуглая в начале июля пригласила на ВСК Петра Порошенко, дабы тот подтвердил, что санкционировал в 2018 г. спецоперацию по задержанию боевиков. Порошенко по указанной выше причине не пришел, подсказав Безуглой, что допросить в первую очередь надо Зеленского. А та в ответ пообещала обратиться к Ирине Венедиктовой за разъяснениями, как принудить депутата Порошенко прийти на допрос в ВСК.

Если до сих пор оборонительные редуты Зе-команды против "вагнергейта" выстраивались по линии Банковая - следственная комиссия во главе с Безуглой, то теперь вырисовывается защитный клин. Можно предположить, что и в ГБР вместо Зеленского, Ермака и так далее начнут вызывать Порошенко. Превращая расследование в фарс.

Но оппозиционеры играют в долгую. В этой игре многое на их стороне. Во-первых, "вагнергейт" на слуху уже год, то есть большинство граждан так или иначе о нем слышали. Эти граждане могут быть далеко не сторонниками Петра Алексеевича и его партии, но при этом прийти к очевидному выводу: раз дело так заминают, значит, существует заговор и от народа утаивают правду. Дальше все зависит от умения и возможностей оппонентов быть убедительнее, нежели рупоры власти.

Отсюда второй момент: сами обстоятельства начинают играть против обороняющихся. Обстоятельства могут быть прямо связаны с "вагнергейтом" или вообще не связаны. Например, в сознании 73% избирателей тема возможной измены их фаворита будет приживаться сложно, но если ее подавать в комплексе - вам врали про снижение тарифов, про посадки, про конец эпохи бедности, значит, врут и про "вагнеровцев" - можно усилить протестные настроения. Осенью многие ожидают волну митингов, в ходе которых обязательно будет и лозунг с требованием расследовать причастность президента и его окружения к срыву спецоперации по поимке российских боевиков.

Вполне вероятно, будут события, прямо привязанные к этой теме. В пятницу Зеленский уволил главу Службы внешней разведки Валерия Кондратюка и назначил вместо него Александра Литвиненко. Увольнение Кондратюка в СМИ связывают с другим громким скандалом - похищением в Молдове судьи Николая Чауса. Но СВР фигурировала и в контексте "вагнергейта". В августе прошлого года пресс-служба этого ведомства распространила заявление, назвав информацию о готовившемся задержании боевиков ЧВК "Вагнера" в Беларуси "специальной информационной операцией российского происхождения". А недавно Порошенко, говоря о работе ВСК, заявил: "они даже не имеют представления, как допросят Ермака, Баканова, Кондратюка и других лиц, имеющих непосредственное отношение к реализации этого позорного для Украины сценария". Теперь, после увольнения Кондратюка, у Безуглой есть больше возможностей расспросить у него, почему 32 "вагнеровца" не долетели до Киева. Расскажет?

Другое напрямую связанное событие - постоянно откладывающийся выход в эфир расследования журналистов Bellingcat. В марте расследователь Христо Грозев приезжал в Киев для съемок своего фильма о "вагнеровцах". Тогда интервью ему дали офицеры ГУР Минобороны, которые непосредственно были причастны к проведению спецоперации, Петр Порошенко и ряд других лиц. Фильм пока так и не вышел, но его продолжают ждать. То есть расследование Bellingcat про "вагнеровцев" висит Дамокловым мечом над украинской властью.