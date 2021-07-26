Позитив недели. На новом турецком боевом беспилотнике будет украинский двигатель

Кроме того: Институт Патона создал 3D-принтер для печати деталей турбин и авиадвигателей, а корабелы Николаева представили проекты ракетного катера и десантных катеров.

Как сообщает depo.ua, Турция показала дизайн будущего дрона с украинским двигателем АИ-25. Боевая беспилотная авиационная система получила название MİUS. Разрабатывает новинку компания Baykar Makina, которая серийно производит известные ударные дроны Bayraktar TB2 и Akinci. Для этого она использует другой украинский двигатель АИ-450.

АИ-25 - двухвальный турбореактивный двухконтурный авиационный двигатель разработки Запорожского машиностроительного конструкторского бюро "Прогресс" им. Ивченко. Он сертифицирован Авиационным реестром Германии и Италии, что делает его привлекательным для экспортных заказов. Двигатель имеет взлетную мощность 1500 кгс и крейсерскую мощность 443 кгс. В отличие от двухдвигательного Akinci, беспилотник MİUS проектируется как однодвигательный. То есть только один двигатель АИ-25 будет поднимать его в воздух.

Напомним, в мае 2021 г. КБ "Прогресс" начало испытания воздушного винта AИ-P500V5. Пятилопастный воздушный винт создан для использования с двигателем AИ-450T в составе БПЛА. Эта украинская новинка увеличивает мощность двигателя на 12,8% относительно базовой версии. Именно модификация AИ-450T используется в беспилотнике Akinci. Два таких двигателя должны обеспечить полет на высоте более 12 км в течение 24 часов. Как ранее сообщала "ДС", БПЛА Akinci смог достичь высоты в 11,6 км, провел в небе рекордные 25 часов 46 минут, и при этом фактически пролетел 7507 километров. Эти показатели являются рекордными среди всех летательных аппаратов турецкой разработки.

Корабелы Николаева представили проекты ракетного катера и десантных катеров

О проектах конструкторов Николаевского ГП "Опытно-проектный центр кораблестроения" сообщает Ukrainian Military Pages. Первый проект - ракетный катер "Сарган". Его тактико-технические характеристики: длина 44,3 м, ширина 7,6 м, водоизмещение 250 т, автономность 5 суток, экипаж 25 человек, максимальная скорость не менее 40 узлов, дальность плавания 1600 миль.

Второй проект - малый десантный катер "Ондатра". Он предназначен для транспортировки и высадки морской пехоты на необорудованное побережье. Приспособлен для перевозки нагруженной колесной и гусеничной техники, самостоятельно выходящей на берег через носовую аппарель. Также может буксировать другие плавсредства или использоваться для паромных переправ.

Третий проект - десантный катер "Тайпан". Он предназначен для транспортировки и высадки на необорудованное побережье 150 морских пехотинцев или 2 танков или 3 БТР.

Четвертый проект - средний десантный корабль "Саламандра". Его длина 87,9 м, ширина 10 м, водоизмещение 1405 т, автономность: 20 дней, экипаж 35 человек.

Ранее "ДС" сообщала об еще одной разработке николаевских конструкторов - десантном катере "Пеликан". Он предназначен для транспортировки и высадки на необорудованное побережье 20 морских пехотинцев.

В Украине успешно испытали 155-мм снаряды отечественного производства

Частная компания "Рубин-2017" испытывает собственный 155-мм снаряд к самоходной артиллерийской установке (САУ) 2С22 "Богдана". Об этом информирует "Милитарный".





В рамках статических испытаний нового снаряда проверены фугасное и осколочное действия, а также безопасность в случае падения с высоты. Подсчет и распределение обломков убойная силы подтвердили высокое качество украинского снаряда и его соответствие лучшим образцам производителей стран НАТО.

Снаряд для "Богданы" изготовлен из украинской стали, оснащен взрывчатым веществом производства Павлоградского химзавода и не включает каких-либо импортных компонентов.

Свой снаряд испытал и ГАХК "Артем". Сообщается, что компания успешно провела испытания артиллерийского снаряда на подрыв и на безопасность эксплуатации изделия.

Институт Патона создал 3D-принтер для изготовления комплектующих к турбинам и авиадвигателей

В Институте электросварки им. Е. Патона впервые в Украине разработано оборудование для послойного изготовления металлических изделий заданной формы и структуры методом электронно-лучевой 3D-печати с применением порошковых металлических материалов сферической и произвольной формы отечественного производства. Как сообщают в Национальной академии наук Украины, производительность оборудования 3D-печати металлических изделий достигает 80 см3 в час.

Созданное оборудование ориентировано на внедрение на предприятиях турбиностроения и авиакосмической промышленности Украины. Основной выгоду от использования установки могут получить "Научно-производственный комплекс "Заря" - "Машпроект", ГП "Луцкий ремонтный завод "Мотор", ПАО "Мотор Сич" и ГП "Конструкторское бюро "Южное" им. М. Янгеля".

Изделия "Маяка" будут покрывать материалом, защищающим от коррозии

Завод "Маяк" планирует улучшить свойства выпускаемого на предприятии оружия за счет введения в производство новой технологии покрытия, которое предоставит изделиям уникальную защиту от коррозии. Об этом сообщает Defense Express.

Технические детали нанесения такого покрытия и его состав не раскрываются, однако на предприятии отметили, что все конструкционные и технологические моменты разработаны и уже освоены в производстве специалистами завода. "Теперь все новые детали будем покрывать этим покрытием - минометы, пулеметы, пехотную пушку и тому подобное. Потому что такое оружие можно не красить и не смазывать, также такое покрытие не боится царапин. Слой покрытия на молекулярном уровне укрепляет внешний контур изделия и увеличивает скольжение", - отметил главный конструктор предприятия Александр Гордеев.

Как ранее сообщалось, завод "Маяк" начинает практические тесты обновленного варианта крупнокалиберного пулемета. Кроме танковой версии, которая должна быть в дальнейшем установлена ​​на обновленную версию танка БМ "Оплот", на "Маяке" также работают над дефицитным пехотным вариантом пулемета - КМ-12,7 (аналог советского НСВ 12,7). Его испытания (по плану также оснащенного спецмеханизмами для увеличения точности) ориентировочно начнутся в августе 2021 года.