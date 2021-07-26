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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Позитив недели. На новом турецком боевом беспилотнике будет украинский двигатель

08:15 26.07.2021 |

Политика

Кроме того: Институт Патона создал 3D-принтер для печати деталей турбин и авиадвигателей, а корабелы Николаева представили проекты ракетного катера и десантных катеров.

Как сообщает depo.ua, Турция показала дизайн будущего дрона с украинским двигателем АИ-25. Боевая беспилотная авиационная система получила название MİUS. Разрабатывает новинку компания Baykar Makina, которая серийно производит известные ударные дроны Bayraktar TB2 и Akinci. Для этого она использует другой украинский двигатель АИ-450.

АИ-25 - двухвальный турбореактивный двухконтурный авиационный двигатель разработки Запорожского машиностроительного конструкторского бюро "Прогресс" им. Ивченко. Он сертифицирован Авиационным реестром Германии и Италии, что делает его привлекательным для экспортных заказов. Двигатель имеет взлетную мощность 1500 кгс и крейсерскую мощность 443 кгс. В отличие от двухдвигательного Akinci, беспилотник MİUS проектируется как однодвигательный. То есть только один двигатель АИ-25 будет поднимать его в воздух.

Напомним, в мае 2021 г. КБ "Прогресс" начало испытания воздушного винта AИ-P500V5. Пятилопастный воздушный винт создан для использования с двигателем AИ-450T в составе БПЛА. Эта украинская новинка увеличивает мощность двигателя на 12,8% относительно базовой версии. Именно модификация AИ-450T используется в беспилотнике Akinci. Два таких двигателя должны обеспечить полет на высоте более 12 км в течение 24 часов. Как ранее сообщала "ДС", БПЛА Akinci смог достичь высоты в 11,6 км, провел в небе рекордные 25 часов 46 минут, и при этом фактически пролетел 7507 километров. Эти показатели являются рекордными среди всех летательных аппаратов турецкой разработки.

Корабелы Николаева представили проекты ракетного катера и десантных катеров

Позитив недели. На новом турецком боевом беспилотнике будет украинский двигатель

 

О проектах конструкторов Николаевского ГП "Опытно-проектный центр кораблестроения" сообщает Ukrainian Military Pages. Первый проект - ракетный катер "Сарган". Его тактико-технические характеристики: длина 44,3 м, ширина 7,6 м, водоизмещение 250 т, автономность 5 суток, экипаж 25 человек, максимальная скорость не менее 40 узлов, дальность плавания 1600 миль.

Второй проект - малый десантный катер "Ондатра". Он предназначен для транспортировки и высадки морской пехоты на необорудованное побережье. Приспособлен для перевозки нагруженной колесной и гусеничной техники, самостоятельно выходящей на берег через носовую аппарель. Также может буксировать другие плавсредства или использоваться для паромных переправ.

Третий проект - десантный катер "Тайпан". Он предназначен для транспортировки и высадки на необорудованное побережье 150 морских пехотинцев или 2 танков или 3 БТР.

Четвертый проект - средний десантный корабль "Саламандра". Его длина 87,9 м, ширина 10 м, водоизмещение 1405 т, автономность: 20 дней, экипаж 35 человек.

Ранее "ДС" сообщала об еще одной разработке николаевских конструкторов - десантном катере "Пеликан". Он предназначен для транспортировки и высадки на необорудованное побережье 20 морских пехотинцев.

В Украине успешно испытали 155-мм снаряды отечественного производства

Частная компания "Рубин-2017" испытывает собственный 155-мм снаряд к самоходной артиллерийской установке (САУ) 2С22 "Богдана". Об этом информирует "Милитарный".


В рамках статических испытаний нового снаряда проверены фугасное и осколочное действия, а также безопасность в случае падения с высоты. Подсчет и распределение обломков убойная силы подтвердили высокое качество украинского снаряда и его соответствие лучшим образцам производителей стран НАТО.

Снаряд для "Богданы" изготовлен из украинской стали, оснащен взрывчатым веществом производства Павлоградского химзавода и не включает каких-либо импортных компонентов.

Свой снаряд испытал и ГАХК "Артем". Сообщается, что компания успешно провела испытания артиллерийского снаряда на подрыв и на безопасность эксплуатации изделия.

Институт Патона создал 3D-принтер для изготовления комплектующих к турбинам и авиадвигателей

В Институте электросварки им. Е. Патона впервые в Украине разработано оборудование для послойного изготовления металлических изделий заданной формы и структуры методом электронно-лучевой 3D-печати с применением порошковых металлических материалов сферической и произвольной формы отечественного производства. Как сообщают в Национальной академии наук Украины, производительность оборудования 3D-печати металлических изделий достигает 80 см3 в час.

Позитив недели. На новом турецком боевом беспилотнике будет украинский двигатель

 

Созданное оборудование ориентировано на внедрение на предприятиях турбиностроения и авиакосмической промышленности Украины. Основной выгоду от использования установки могут получить "Научно-производственный комплекс "Заря" - "Машпроект", ГП "Луцкий ремонтный завод "Мотор", ПАО "Мотор Сич" и ГП "Конструкторское бюро "Южное" им. М. Янгеля".

Изделия "Маяка" будут покрывать материалом, защищающим от коррозии

Завод "Маяк" планирует улучшить свойства выпускаемого на предприятии оружия за счет введения в производство новой технологии покрытия, которое предоставит изделиям уникальную защиту от коррозии. Об этом сообщает Defense Express.

Позитив недели. На новом турецком боевом беспилотнике будет украинский двигатель

 

Технические детали нанесения такого покрытия и его состав не раскрываются, однако на предприятии отметили, что все конструкционные и технологические моменты разработаны и уже освоены в производстве специалистами завода. "Теперь все новые детали будем покрывать этим покрытием - минометы, пулеметы, пехотную пушку и тому подобное. Потому что такое оружие можно не красить и не смазывать, также такое покрытие не боится царапин. Слой покрытия на молекулярном уровне укрепляет внешний контур изделия и увеличивает скольжение", - отметил главный конструктор предприятия Александр Гордеев.

Как ранее сообщалось, завод "Маяк" начинает практические тесты обновленного варианта крупнокалиберного пулемета. Кроме танковой версии, которая должна быть в дальнейшем установлена ​​на обновленную версию танка БМ "Оплот", на "Маяке" также работают над дефицитным пехотным вариантом пулемета - КМ-12,7 (аналог советского НСВ 12,7). Его испытания (по плану также оснащенного спецмеханизмами для увеличения точности) ориентировочно начнутся в августе 2021 года.
 

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