Победы недели в ООС: Разоблачены россияне и задержан «депутат ЛНР»

Руслан Рудомский / Depo.ua

Война против российских оккупантов продолжается на всех фронтах и прошлая неделя принесла нам новые победы.

Ежедневно в течение недели на прицельные обстрелы российских боевиков украинские защитники оказывали адекватный ответ.

В течение недели двое боевиков погибли и 9 попали в больницу.

Так, потери российско-оккупационных войск 20 июля составили 8 человек. Безвозвратные (200) - 2 человека (1 - 100 омсбр 1 АК; 1 - 4 омсбр не боевой в результате неосторожного обращения с оружием). Санитарные (300) - 6 человек (1 - 6 омсп 2 АК, в результате неосторожного обращения с оружием; 1 - 3 омсбр 1 АК, в результате неосторожного обращения с оружием; 2 - 9 омсп 1 АК в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, 2 - 4 омсбр 2 АК, в результате подрыва на НВП).

21 июля боевик 3 омсбр 1 АК травмировался по собственной неосторожности.

22 июля боевик 2 омсбр 2 АК подорвался на НПП, но выжил.

23 июля ситуация повторилась с террористом 100 омсбр 1 АК.

Кроме того, 23 июля возле передовой неизвестна "третья сила" взорвала российский грузовик с боеприпасами.

"Минус КамАЗ у оккупантов. Бабайка следит. Не надо завозить боеприпасы. Спасибо всем кто помогает", - говорится в заметке к видео этого момента, которое выложил в сеть ветеран АТО Роман Доник.

В комментариях он отметил, что после этого случая оккупанты "всю технику убрали с переднего фланга".





Доказательства российского присутствия на Донбассе

17 июля в Украине установили 17 российских военных из Чечни, которые воевали на Донбассе.

Российских военных идентифицировало международное разведывательное сообщество InformNapalm по двум архивным групповым фотографиям.

Расследование раскрывает установочные данные российских военнослужащих бывшей 17-й мотострелковой бригады из Чечни (в/ч 65384, село Шали). В 2017 году бригада была переформирована в 291-й гвардейский мотострелковый полк в составе 42-й гвардейской мотострелковой дивизии.

Отправной точкой для нового OSINT-расследования стала групповая фотография 22 российских военных, которая снята в период летне-осенней украинской командировки 2014 года.

Есть две версии этого группового фото: 21 человек, с заменой одного фотографа на другого. На фотографии четко видны характерные признаки российских интервентов - неуставная форма и белые идентификационные повязки.

Всего из 22 военных преступников удалось идентифицировать 17 (1 частично), в том числе 4 офицера. Полный перечень - по ссылке.

Поддержка Украины в мире

23 июля России отказали в части требований по иску в ЕСПЧ против Украины.

ЕСПЧ официально уведомил Украину, что отклонил заявление российского правительства о применении так называемого "правила 39", то есть временных обеспечительных мер, которые Москва просила наложить на Украину на время рассмотрения жалобы.

В частности, ЕСПЧ отклонил запрос России об обеспечении доступа к русскому языку в школах и СМИ и прекращении "блокады" Северо-Крымского канала.

Такое решение приняли "из-за отсутствия реального риска нанесения непоправимого ущерба основном праву".

Разоблачение и задержание боевиков "Л-ДНР" и их приспешников

20 июля на Харьковщине контрразведка СБУ схватила "депутата" так называемой "ЛНР".

Житель Луганска в 2014 году участвовал в создании незаконных органов власти на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области и причастен к принятию фейковой "конституции ЛНР".

Во время обыска у задержанного обнаружили "паспорт гражданина ЛНР", а также "регистрационные документы" псевдогосударственного образования. Установлено, что он был "депутатом" так называемых "Народного совета" и "парламента Союза народных республик Л/ДНР". При этом руководители псевдогосударственного образования неоднократно поощряли злоумышленника за антиукраинскую подрывную деятельность.

Сейчас следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 110 ( "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины") Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

21 июля двух полковников СБУ задержали за государственную измену.

Один из них является действующим сотрудником Службы безопасности Украины, другой - в отставке.

22 июля стало известно, что с начала нового года контрразведка СБУ задержала 18 агентов, работавших на Россию.

Злоумышленники вели свою подрывную деятельность на территории Донецкой, Луганской, Николаевской и Одесской областей.

В СБУ говорят, что агенты за деньги собирали и передавали своим кураторам разведывательную информацию о расположении и передислокации подразделений ВСУ. Также они готовили теракт - хотели отравить военнослужащих на Луганщине химическим веществом.

Подозрения и судебные приговоры боевикам "Л-ДНР" и их приспешникам

22 июля в Чехии суд ужесточил предыдущий приговор для гражданина Беларуси, который воевал против Украины на стороне террористов из "ДНР".

Ранее Высший суд Праги лишил преступника Алексея Фадеева свободы на 4,5 года. Тогда в суде не смогли доказать, что в его действиях был "терроризм".

Согласно новому приговору, Фадеева ожидает наказание в виде 21 года лишения свободы.

Решение было принято после апелляции. В рамках пересмотра дела, действия белоруса квалифицировали как "терроризм в составе организованной преступной группировки".