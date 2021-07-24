Вчерашние решения Национального банка изменили настроения на межбанке

Елена Лысенко / СТРАНА.ua

На валютном межбанке второй день подряд активно падает курс доллара: 23 июля он потерял еще 11 копеек, и неделя завершилась на 27,04-27,05 грн/$.

На это среагировал наличный рынок. Средние курсы банковских касс на продаже доллара упали на 6-15 копеек, а на покупке - на 10-20. Перед выходными сформировались такие диапазоны:

* 27,14-27,25 грн/$ - на продаже;

* 26,80-27,05 грн/$ - на покупке.

Люди продолжают в основном сдавать валюту, покупают ее не очень активно. Оптовые наличные цены рухнули с 27,19-27,23 грн/$ до 27,05-27,10 грн/$.

На межбанке наблюдалась нетипичная для пятницы активность. Объем сделок на Bloomberg подскочил со $150 млн до $216 млн. А Нацбанку пришлось впервые за две недели выйти на рынок и откупить избыток доллара.

На протяжении всего дня валютный рынок заливали долларом. Это объяснили реакцией на вчерашнее повышение Нацбанком учетной ставки на 0,5% (до 8%), а также на сокращение НБУ с 1 августа среднего суточного объема выкупа валюты на межбанке с нынешних $20 млн до $5 млн - так регулятор замедляет работу "печатного станка" и рост инфляции. Ведь, как известно, НБУ выкупает доллар на межбанке за счет эмиссионной гривны.

"Продажи доллара увеличились сразу по нескольким причинам. Во-первых, иностранцы стали активнее сбрасывать валюту, возможно, для покупок гривневых гособлигаций. Может, надеются, что по ним поднимут проценты после роста учетной ставки. Во-вторых, банки-спекулянты активно продавали. В-третьих, продавали агропроизводители, которые сейчас отгружают урожай и получают доллар. Да и прочие экспортеры ускорили свои валютные продажи. Опасаются, что гривна резко укрепится после того, как Нацбанк сократит покупки на межбанке. Поэтому стали активнее сбрасывать доллар. Предложение сильно выросло, поэтому Нацбанку пришлось дважды выходить на торги и выкупать излишек", - объяснил ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Межбанк стартовал на уровне вчерашнего закрытия - 27,15-27,16 грн/$, но на первых же сделках рухнул на 27,10-27,12 грн/$, а затем и на 27,06-27,09 грн/$. С продажей доллара сразу вышел государственный "Укрэксимбанк", который, как предполагают казначеи, продавал выручку Национальной аграрной компании за зерно. А затем еще появились "Креди Агриколь Банк" и другие иностранцы, после чего к ним подключились многие другие банки, и рынок упал на 27,04-27,06 грн/$.

На этом уровне на межбанке появился Национальный банк, который сегодня скупал валюту на трех курсах: 27,06 грн/$, 27,058 грн/$ и ниже 27,04 грн/$. Совокупно он приобрел $32 млн - это точная цифра из итогового отчета НБУ.

Банкиры не сомневаются, что без регулятора доллар сегодня наверняка упал бы ниже 27,0 грн/$.

"Жарковато было на торгах, вчерашние решения Национального банка изменили настроения рынка и, похоже, нерезидентов. Предложение выросло. Но нужно помнить, что на следующей неделе бизнес ждут налоговые выплаты, в том числе по добывающим компаниям. То есть компании могли начать раньше продавать валюту под налоги, опасаясь удешевления доллара", - сказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Напомним, что Национальный банк вчера выдал несколько важных решений сразу: поднял учетную ставку с 7,5% до 8%, сократил с 1 августа заявленные объемы выкупа доллара на межбанке (с $20 млн до $5 млн) и поднял цены на свои кредиты рефинансирования - до учетной ставки +1%.

"Такое решение приведет к замедлению роста объемов рефинансирования и в краткосрочной перспективе может вылиться в подорожание ресурсов на межбанке. А в более продолжительном времени ускорит рост ставок по розничным депозитам и увеличит сбережения населения в банках, частично снизив вклад потребительского спроса в инфляцию, прогноз роста которой в 2021 году был повышен с 8,0% до 9,6%. Более жесткая монетарная политика Национального банка должна успокоить инфляционные ожидания и ослабить фундаментальное инфляционное давление в горизонте 9-18 месяцев", - прокомментировал "Стране" ситуацию директор департамента казначейские-инвестиционных услуг АО "Укрэксимбанк" Антон Болдырев.

Главная интрига сейчас крутится вокруг планов иностранцев по покупке наших ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма). Одни финансисты не верят в то, что они активизируют свои покупки, ведь с начала июля нерезиденты сократили свой портфель бумаг Минфина на 2,8 млрд грн (до 106,4 млрд грн). А другие допускают увеличение покупок гособлигаций.

Показательным по этой части должно стать ближайшее размещение новых ОВГЗ, которое произойдет во вторник, 27 июля. Минфин заявил на него один вид долларовых облигаций (сроком обращения 1 год) и 5 видов гривневых:

* на 1 год, с лимитом 3 млрд грн;

* на 1,5 года, с лимитом 3 млрд грн;

* на 2,5 года, безлимит;

* на 3 года, безлимит;

* на 6 лет, безлимит.

Ожидается, что при повышении ставок иностранцы могут начать больше интересоваться среднесрочными бумагами и меньше долгосрочными, которые брали до сих пор. Из-за того, что Нацбанк спрогнозировал в перспективе рост своей учетной ставки до 8,5% годовых.

На следующей неделе эксперты ждут разностороннего движения курса. На него могут влиять разные факторы:

* возможная продажа доллара иностранцами, если они заинтересуются новыми ОВГЗ;

* активные валютные продажи агросектора, который заканчивает отгрузку урожая;

* увеличение валютных распродаж остальных экспортеров под уплату налогов;

* выплаты бизнесу возмещений по НДС, которые должны сдерживать укрепление гривны (первая выплата 22 июля была небольшой - 365,04 млн грн).

В понедельник открытие межбанка ждут в рамках 27,02-27,04 грн/$ и допускают нового укрепления гривны, однако не очень большого. От Нацбанка ждут покупок валюты: предполагается, что он будет защищать отметку 27,0 грн/$.

"Думаю, что НБУ будет стараться удержать уровень 27,0 грн/$, а рынок будет двигаться рядом с ним. Но если активизируются валютные продажи иностранцев, эту отметку могут пробить", - спрогнозировал Андрей Шевчишин.